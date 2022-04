Alte Post in Murnau: Mietersuche bislang erfolglos

Sozialreferent übt Kritik an Informationspolitik der Gemeinde

Von Roland Lory schließen

Der Markt Murnau sucht weiter nach Mietern für das alte Postgebäude. Denn bisher ging kein passendes Angebot ein. Sozialreferent Felix Burger (SPD) beklagt, dass die Gemeinderäte nicht genügend informiert werden.

Murnau – Das Murnauer Postgebäude und vor allem seine künftige Nutzung ist ein Thema, mit dem sich Ratsmitglied Felix Burger (SPD) intensiv beschäftigt. 300 bis 400 Stunden hat er bisher dafür aufgewendet, schätzt er. In der März-Sitzung meldete sich der Sozialreferent des Gemeinderats zu Wort und wies darauf hin, dass das Gutachten zum baulichen Zustand seit zwei Monaten vorliege. Er würde sich freuen, ergänzte Burger, wenn das Gremium in der nächsten Sitzung nähere Informationen bekommen würde. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) versprach, dass das Gremium bald einen Sachstandsbericht erhält. Nun naht die nächste Zusammenkunft der Volksvertreter. Aber die alte Post, die der Marktgemeinde gehört, steht am Donnerstag, 28. April, nicht auf der Tagesordnung.

Altes Post-Gebäude: Gemeinde schweigt zur Zahl der Bewerber

Zunächst ist eine Zwischennutzung des Gebäudes geplant, das 1923 errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht. Der Markt Murnau veröffentlichte auf seiner Webseite ein „Vermietungsexposé“. Der Mietbeginn sei ab dem 1. Juni 2022 möglich, heißt es da. Doch nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger läuft die Suche noch, daher sei „ein Mietbeginn zum 1. Juni eher unwahrscheinlich“. Interessenten konnten bis 21. März Angebote einreichen. Die Gemeinde veröffentlichte jedoch eine neue Anzeige auf Immobilienscout24, „da kein passendes Angebot eingegangen ist“. Zur Zahl der Bewerber schweigt die Kommune.

Auch Details zum Gutachten hält das Rathaus noch unter Verschluss

Auch Details zu dem Gutachten will der Markt Murnau nicht preisgeben. Zunächst sollen die Gemeinderäte informiert werden. Röttinger sagt nur: „Das Gutachten hat ergeben, dass das Postgebäude sanierungsbedürftig ist.“ Gibt es Teile, die in einem besonders schlechten Zustand sind? Was muss vor allem saniert werden? Tauchen in dem Gutachten irgendwelche überraschenden Erkenntnisse auf? Auch darüber schweigt sich die Kommune aus.

Zustand des Gebäudes angeblich „besser als gedacht“

Burger hat nach eigener Aussage erfahren, dass der Zustand des Objekts „besser als gedacht“ ist. Unabhängig davon zeigt er sich aus mehreren Gründen enttäuscht. Zum einen beklagt er, dass den Gemeinderäten das Gutachten noch nicht zugänglich gemacht wurde, obwohl es seit Januar vorliegt. Zum anderen moniert er, dass es für die Mandatsträger keine Informationen zum Sachstand bei der Mietersuche gebe. Dass der Mietvertrag für die Räume auf zwei Jahre befristet sein soll, irritiert ihn. Das sei im Gemeinderat so nicht besprochen worden. Vielmehr habe es geheißen, dass die Räume quartalsweise kündbar sein sollten. Bezüglich der Zwischennutzung hätte die Verwaltung aus Burgers Sicht auch Vereine und Institutionen kontaktieren können. Nämlich diejenigen, die sich vorstellen können, später in einem von ihm vorgeschlagenen Bürgerhaus Räume zu belegen. Burgers Fazit: „Das ist kein Umgang.“

Das erwähnte Gutachten erstellte übrigens der TÜV Süd. Die Kosten dafür betragen laut Röttinger etwa 8000 Euro netto.