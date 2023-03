Mobilfunkstreit in Hechendorf: Alternativstandort rückt in den Fokus

Von: Roland Lory

Ein Mast in der Landschaft: Auf dieser Fotomontage ist zu sehen, wie der Funkturm am Wascherfeld im Murnauer Ortsteil Hechendorf aussehen würde. © Privat

Es bewegt sich etwas in Sachen Mobilfunk. Nach der Aufregung um einen geplanten 40-Meter-Mast in sehr exponierter Lage in Hechendorf, rückt nun ein Alternativstandort in den Fokus. Am Dienstag, 4. April, trifft sich der Murnauer Marktgemeinderat zu einer Sondersitzung.

Hechendorf – Die Firma Vantage Towers ist einer der größten Betreiber von Sendemasten in Europa. „In Deutschland haben wir 20 000 Masten“, sagt Pressesprecher Robin Hagenmüller. Einer soll in absehbarer Zeit im Murnauer Süden dazukommen. Doch der geplante Standort am Wascherfeld im Ortsteil Hechendorf stößt auf Widerstand. Der 40 Meter hohe Stahlgitterturm würde an einer sehr exponierten Stelle stehen. In der Kritik steht auch der Markt Murnau. Er stieg zwar ins Dialogverfahren mit Vodafone ein. Doch die Frist zur Benennung geeigneter Grundstücke habe man nicht einhalten können, hieß es. Einen Antrag auf Fristverlängerung stellte die Gemeinde nicht.

Die Aufregung in Hechendorf ist groß. Doch mittlerweile kommt Bewegung in die Sache. Nach Tagblatt-Informationen gibt es einen potenziellen Alternativstandort in der Nähe des Kleintierzüchtergeländes. Der Eigentümer ist offenbar identisch mit demjenigen am Wascherfeld.

Sondersitzung des Gemeinderats

Für Dienstag, 4. April, ist eine Sondersitzung des Marktgemeinderates zum Thema Mobilfunk vorgesehen. „Dort werden alle bestehenden Möglichkeiten öffentlich behandelt“, teilt Rathaussprecherin Annika Röttinger mit. Der erwähnte etwaige Alternativstandort sei funktechnisch mit dem bereits überprüften am Gelände des Kleintierzuchtvereins gleichzusetzen.

Mit Vantage Towers ist der Markt Murnau in Kontakt. Der Funkmastbetreiber, ursprünglich eine Vodafone-Tochter, zeigt sich gesprächsbereit. Wenn der Gemeinderat den Alternativstandort in der Sondersitzung absegnet, „werden wir und Vodafone das weiter prüfen“, sagt Vantage-Towers-Sprecher Hagenmüller. „Auf den ersten Blick passt der Standort.“ Aber man müsse schauen, „ob und wie man ihn an das Bestandsnetz anbinden kann“. Vantage Towers sei es wichtig, „eine Lösung zu finden, mit der die Menschen vor Ort leben können“. Allerdings wäre ein Standortwechsel laut Hagenmüller mit Zeitverlust und Kosten verbunden. „Wir erwarten die Unterstützung der Gemeinde. Uns ist daran gelegen, das gemeinsam so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen.“ Für den Standort am Wascherfeld hatte Vantage Towers bereits 2021 einen Mietvertrag abgeschlossen. Käme es zu einem Wechsel, wäre der Vermieter derselbe, was die Dinge etwas erleichtern würde.

Interessengemeinschaft formiert sich

Unterdessen soll am Samstag, 1. April, ab 19 Uhr im Hechendorfer Schützenhaus eine Interessengemeinschaft gegen die Errichtung eines Mastens am Wascherfeld gegründet werden. „Viele Bürgerinnen und Bürger sehen diese Pläne kritisch und befürchten negative Auswirkungen auf die Gesundheit, die Natur und das Landschaftsbild“, heißt es in der Einladung. „Wir möchten uns deshalb gemeinsam engagieren und uns gegen die Errichtung des Mobilfunkmastens stark machen.“

