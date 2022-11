Murnauer Mittelschule wird zum Sanierungsfall - Köglmayr fordert „Haushaltsdisziplin“

Start der Beratungen über Etat 2023

An größeren Projekten mangelt es in Murnau eigentlich nicht. Man denke nur an den Kita-Neubau und das Feuerwehrhaus. Nun ist – in Zeiten klammer Kassen – noch ein Vorhaben dazugekommen: Die Christoph-Probst-Mittelschule muss wohl aufwändig saniert werden.

Murnau – Eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die in Murnau zur Welt kamen, wäre am kommenden Sonntag, 6. November, 103 Jahre alt geworden: Christoph Probst, der in der NS-Zeit der Widerstandsgruppe Weiße Rose angehörte. Seit ein paar Jahren trägt die Murnauer Mittelschule seinen Namen. Der Bau ist etwas in die Jahre gekommen. Daher ist eine größere Sanierung nötig. Dies wurde am Mittwoch bekannt, als im Marktgemeinderat die Beratungen zum Haushalt 2023 begannen.

Zunächst war das Vorhaben noch überschaubar gewesen. Die Rede war vom Einbau eines Aufzugs. Doch dabei blieb es nicht. „Es sind auch andere Maßnahmen erforderlich“, sagte Norbert Werner, Leiter des Referats Immobilienmanagement. Da geht es um eine energetische Sanierung, Brandschutz, Fenster, Leitungen und die Heizung. Die Gemeinde beauftragte einen Planer, „um ein Gefühl zu bekommen, was fällig ist“. Für das Jahr 2023 rechnet Werner mit einer groben Kostenschätzung. Dann könne die Kommune schauen, welche Maßnahmen man angehen könne. Es gehe darum, das gesamte Gebäude anzuschauen.

„Nicht verschwinden lassen“

Angesprochen hatte das Thema Dr. Michael Rapp (CSU). Der Altbürgermeister äußerte die Befürchtung, dass die barrierefreie Erschließung in den Hintergrund rückt. Diese sei „dringendst notwendig“. Man dürfe das Projekt „nicht in der Prioritätenliste verschwinden lassen und andere Dinge vorziehen“. Rapp hatte sich bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 für die barrierefreie Mittelschule stark gemacht.

Es wird also eine Art Generalsanierung werden, die in den nächsten Jahren ansteht. Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) schätzte, dass das Ganze zwischen einer und zwei Million Euro kosten wird. Daher schlug er vor, das Projekt in die Finanzplanung aufzunehmen. Er bekam Zustimmung. So werden nun für übernächstes Jahr 500 000 Euro sowie für 2025 und 2026 jeweils 250 000 Euro an Planungskosten aufgenommen. Es sei auch zu überlegen, die Sanierung der Mittelschule in die Priorität 1 aufzunehmen. „Wir haben ein Riesenprojekt vor der Brust“, machte CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider deutlich.

Der Bürgermeister relativiert

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) sah sich veranlasst, die Dinge etwas zu relativieren. „Die Mittelschule ist in einem guten Zustand. Das ist keine Bruchbude.“ Doch der energetische Zustand sei nicht optimal und es fehle an der Barrierefreiheit. Man müsse das Gebäude aber „nicht entkernen und neu aufbauen“. Beuting wies zudem darauf hin, dass in den vergangenen zehn Jahren „beachtliche Mittel“ in die Immobilie geflossen seien. „Da ist schon viel passiert.“

Es ging an dem Abend noch um ein weiteres betagtes Haus: das alte Postgebäude. In der Prioritätenliste, die Kämmerer Josef Brückner vorlegte, waren für die kommenden Jahre keine Mittel dafür vorgesehen. Felix Burger (SPD), großer Fürsprecher für eine sozial-kulturelle Nachnutzung des Objekts, regte an, dies zu ändern. So ist nun für 2024 eine halbe Million Euro eingeplant und für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 250 000 Euro.

Finanziell wird 2023 für den Markt Murnau ein schwieriges Jahr. Das kann man unter anderem an der sogenannten Freien Spanne festmachen, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Sie bricht – nach neuesten Zahlen – auf 234 500 Euro ein. „Das ist ein Wachrütteln für alle, dass es eine Haushaltsdisziplin geben muss“, betonte Ratsmitglied Köglmayr. Man müsse sich fragen: „Was ist unbedingt notwendig? Was können wir um ein Jahr verschieben?“

Die Haushaltsberatungen wurden am gestrigen Donnerstagabend fortgesetzt.

