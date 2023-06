Anwohner für „Sperrzone“ am Hochbehälter: Angst vor „unkalkulierbaren Risiken“

Von: Roland Lory

Teilen

Blick von oben auf das Areal am Maria-Antonien-Weg. Unten verläuft die Kohlgruber Straße. © Bartl

So gut wie jeder hat heute ein Smartphone. Doch die wenigsten wollen einen Mobilfunkmasten in der Nachbarschaft haben. Dies ist am Maria-Antonien-Weg in Murnau nicht anders. Die Anwohner wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass in dem Gebiet künftig Funkanlagen zulässig sind.

Murnau – Frühestens im Frühsommer könne die Sache im Bauausschuss besprochen werden, teilte der Markt Murnau im April mit. Ob der Bebauungsplan „Maria-Antonien-Weg“ noch vor der Sommerpause behandelt wird, erscheint aber zweifelhaft. Die Kommune weicht aus: „Es ist geplant, die Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan schnellstmöglich im Bauausschuss zu behandeln“, sagt Rathaussprecherin Annika Röttinger. „Nachdem das Thema auf Grund der Einwendungen doch sehr komplex ist, wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit dem Ziel der Formulierung eines rechtssicheren Abwägungsvorschlags beauftragt.“ Derzeit liege dieser noch nicht vor. „Daher sind auch der Inhalt und die möglichen Konsequenzen noch nicht absehbar.“

Zum Hintergrund: In dem Gebiet am Maria-Antonien-Weg sind bis dato Mobilfunkanlagen nicht erlaubt. Nach einem Ratsbeschluss soll dies geändert werden. Den entsprechenden Passus will man herausnehmen. „Mobilfunkantennen werden künftig im Bebauungsplan nicht ,aktiv‘ zugelassen, sondern der Bebauungsplan enthält dazu keine Regelungen“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts. Hintergrund ist eine Initiative von Lorenz Brey (CSU) und Simon Pittrich (ÖDP/Bürgerforum).

Telekom ist schon aktiv geworden

Viele Anwohner am Maria-Antonien-Weg und in der näheren Umgebung wehren sich gegen die Pläne. Die Telekom hat bereits beim Markt Murnau angeklopft, möchte gern einen Masten in dem Gebiet errichten. Die Kommune ist ins Dialogverfahren eingestiegen.

Bei der Gemeinde ging eine sehr ausführliche Stellungnahme ein, die „jedoch von zahlreichen weiteren Personen (circa 50 bis 80 Personen) unterstützt beziehungsweise eingereicht wurde“, sagt Röttinger. Die Kritik ist mannigfaltig. Anwohner sehen zum Beispiel die Trinkwasserversorgung gefährdet. fürchten eine Belastung der Bevölkerung durch 5G und eventuell 6G und glauben, dass durch einen Mast gegen die Ortsgestaltungssatzung verstoßen wird. Anrainer befürchten zudem, dass die Standsicherheit eines 45 Meter hohen Mastens nicht ausreichend gewährleistet ist und die Gefahr von Blitzschlag steigt. „Bei einer solchen Höhe handelt es sich um einen Sonderbau nach der Bayerischen Bauordnung“, teilt Stephan Scharf mit, Sprecher des Landratsamts. Die Standsicherheit werde durch den technischen Nachweis eines Statikers sichergestellt. Gegebenenfalls schaut sich auch ein Prüfstatiker die Anlage an.

Am Ende einer ausführlichen Stellungnahme kommen die Bewohner zu folgendem Schluss: Der Standort am Maria-Antonien-Weg „ist für 40 Prozent der Murnauer Bevölkerung lebenswichtig für die Trinkwasserversorgung und muss allerhöchste Priorität betreffend zuverlässiger Versorgungs- und Funktionssicherheit (wie bis dato) erhalten“. Der Bau einer Funkanlage in unmittelbarer Nachbarschaft erzeuge unkalkulierbare Risiken beim Bau (Gründung) und dem Betrieb (Standsicherheit) des Hochbehälters. „Die funktechnische Versorgung muss eindeutig hinter der sicheren Wasserversorgung stehen.“ Das Flurstück, auf dem der Hochbehälter steht, müsse „zur absoluten Sperrzone für jegliche Zusatzbebauung (Funkturm, Windrad, PV-Turm) erklärt werden“. Analog gelte dieser Ansatz auch für den Hochbehälter Am Eichholz.

Am Eichholz wurde Anlage abgebaut

Aufgrund massiver Beschwerden und gesundheitlichen Auswirkungen war die dortige Mobilfunkanlage vor rund zehn Jahren abgebaut worden. Analog der Bebauungsplan-Änderung am Maria-Antonien-Weg „wird Funk am Eichholz wieder ermöglicht“, glauben die Anrainer des Maria-Antonien-Wegs.

Es gibt bereits Kontakte mit Vertretern der Anwohner Am Eichholz. Gemeinsame rechtliche Schritten schließt man nicht aus. „In letzter Konsequenz würden die Anwohner vor Gericht ziehen, wenn sich juristisch vernünftige Gründe finden“, sagt Dr. Bernd Werner, Anlieger am Maria-Antonien-Weg.

Auch interessant: Standort für Behördenfunkmast in der Kritik