Wohnungsbau auf Hotel-Ludwig-Gelände: Gemeinde und Eigentümer kamen auf keinen gemeinsamen Nenner

Demnächst sollen geflüchtete Menschen in das frühere Hotel Ludwig einziehen. Eigentlich war dort Wohnungsbau geplant. Doch offenbar konnten sich der Eigentümer, die Firma 6B47, und die Marktgemeinde Murnau nicht einigen.

Murnau – Um den Namen des neuen Eigentümers des Murnauer Hotel Ludwig wurde lange ein Geheimnis gemacht. Tagblatt-Recherchen haben nun ergeben, dass es sich um die Firma 6B47 handelt. Die AG entwickelt und verwertet nach eigenen Angaben aktuell Immobilienprojekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2,1 Milliarden Euro. Der Name 6B47, gesprochen „six before seven“, entstand in Ableitung aus der Numerologie und der Bedeutung einzelner Zahlen. So steht die „6“ für die „Entscheidung“ und die „7“ für die „Tat“. Übersetzt heißt 6B47 also: „Die Entscheidung kommt vor der Tat“. Die Unternehmenszentrale der 6B47 Real Estate Investors AG befindet sich in Wien. Standorte gibt es außerdem in Düsseldorf, Berlin, München und Warschau.

Demnächst sollen geflüchtete Menschen in das frühere Hotel Ludwig einziehen. Zunächst für drei Jahre – mit Option auf Verlängerung. Wie es dazu kam? „6B47 wurde vom Landratsamt angefragt, ob eine Anmietung als Flüchtlingsunterkunft möglich sei“, sagt Katharina Rathammer, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing. „Da auch seitens der Gemeinde keine Einwände bestanden, konnten wir der Vermietung zustimmen.“

6B47 hat dieses Grundstück nach Rathammers Aussage erworben, um Wohnbau in Form von Häusern und Wohnungen insbesondere für Familien und die sogenannte Silver Generation (Generation 60+) zu entwickeln. Dass nun Geflüchtete einziehen, legt den Schluss nahe, dass der Markt Murnau und 6B47 nicht auf einen Nenner kamen, als sie über die Bebauung des knapp 7000 Quadratmeter großen Filet-Areals verhandelten. In diesem Sinne ließen sich auch Sätze von Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) verstehen. Er sagte bei einer Anliegerversammlung zum künftigen Flüchtlingsheim: „Es ist nicht so leicht, das Baurecht so herzustellen, dass es für alle passt.“ Im Tagblatt-Jahresinterview hatte Beuting betont, dass es dort „einen Ausgleich zwischen den Interessen der privaten Eigentümer und dem Interesse der Gemeinde“ brauche, „für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Eine ausschließlich lastenfreie Bebauung ohne einen fairen Ausgleich kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht auch der Gemeinderat kritisch.“ Beuting informierte damals auch darüber, dass sich die Kommune und der Eigentümer über einen städtebaulichen Vertrag einigen müssten, „in dem die Interessen zwischen beiden Seiten gerecht ausgeglichen werden“.

Es gibt also anscheinend unterschiedliche Vorstellungen. Rathammer sagt dazu nur: „Wir sind derzeit in konstruktiven Abstimmungsgesprächen mit der Marktgemeinde hinsichtlich der möglichen Bebauung sowie der Wahl des planungsrechtlichen Verfahrens. Wir sind optimistisch, dass wir einen Konsens hinsichtlich aller Belange insbesondere bezüglich städtebaulicher, kommunaler und wirtschaftlicher Anforderungen mit der Marktgemeinde erzielen können.“

Das Unternehmen 6B47 hatte das Grundstück, das nördlich des Seidlparks liegt, im Jahr 2021 erworben. Dabei dürften mehrere Millionen Euro geflossen sein. Der Beherbergungsbetrieb in dem Hotel ruht bereits seit Oktober 2015; damals hatte das Traditionshaus, an dem der Zahn der Zeit nagte, nach rund 40 Jahren seine Türen geschlossen.

