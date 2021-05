Aufs Klinikdach für bessere Arbeitsbedingungen: 30 Mitarbeiter bei Verdi-Protest in Murnau dabei

Internationaler Tag der Pflege

Die Gewerkschaft Verdi startete zum Tag der Pflege eine Aktion auf dem Dach der Murnauer Unfallklinik. Etwa 30 Mitarbeiter wirkten mit.

Bei einer Aktion der Gewerkschaft Verdi demonstrierten am Mittwoch 30 rund UKM-Mitarbeiter.

Dabei ging es um bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Die Unfallklinik ihrerseits zeigte dem Personal auf verschiedene Art ihre Wertschätzung.

Murnau – Der Internationale Tag der Pflege am Mittwoch stand heuer unter dem Motto „Für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft“. Grund genug für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi, für eine Aktion auf der großen Dachterrasse der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau, der Politik im wahrsten Sinne des Wortes die „Rote Karte“ zu zeigen. Insgesamt beteiligten sich daran etwa 30 Mitarbeiter.

„Rote Karte“ für die Politik

„Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, auf die Arbeitsbedingungen in der Pflege aufmerksam zu machen“, sagte dazu Gewerkschaftssekretärin Ursula Zwick, die ihr Büro in Kempten (Allgäu) hat und für die Landkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen zuständig ist. „Jedes Jahr findet die Aktion ,Rote Karte für die Politik‘ statt, weil die Politik unzureichend und zu schleppend Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in diesem Bereich in die Wege leitet“, betonte die Gewerkschafterin. „Das hat einmal mit einer angemessenen Vergütung zu tun, aber auch mit der gesetzlichen Personalbemessung.“

Rosen und Schokolade

Die Pflegedirektorin der Unfallklinik, Christina Sterk, wollte sich auf Tagblatt-Anfrage nicht direkt zu der Verdi-Demonstration äußern. „Ich bin in die Aktion gar nicht involviert“, erklärte sie dazu, „das ist eine Sache der Gewerkschaft. In der Klinik ging es uns an diesem Tag vor allem darum, uns bei unseren Mitarbeitenden zu bedanken. Wir sind heute Nacht ab fünf Uhr durchs Haus gegangen und haben Rosen und einen Schokoladengruß überreicht. Aber vor allem war uns die Geste wichtig. Wir waren auch untertags in der Klinik unterwegs, um uns bei den Pflegekräften dafür zu bedanken, was sie leisten.“ Sterk ist seit zweieinhalb Monaten im UKM: „Ich erlebe hier eine professionelle und hochwertige Arbeit der Pflegenden. Ich bin wirklich stolz darauf, das so erleben zu dürfen.“ Über Bezahlung und Arbeitsbedingungen könne man viel diskutieren, stellte die Pflegedirektorin fest. „Gerade in der Pandemie wurde ja vieles hochgespült, und manchmal hat man das Gefühl, es wird schon wieder vergessen.“

Wertschätzung fürs Personal

Auch die Klinikleitung hatte sich Sterk zufolge an den Danksagungen beteiligt. „Heute Morgen habe ich mit dem Ärztlichen Direktor Professor Dr. Fabian Stuby und dem Kaufmännischen Direktor Christian Schroth an den Eingängen gewartet und unsere Mitarbeiter begrüßt, um ihnen unsere Wertschätzung auszudrücken.“

Heino Herpen

