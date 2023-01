Schriftzug „Unsern Helden“ aus der Zeit gefallen - Murnauer Kriegergedächtniskapelle bekommt ergänzende Tafel

Von: Roland Lory

Sollen mit einer Tafel erläutert werden: die Worte „Unsern Helden“, die an der Kriegergedächtniskapelle zu lesen sind. © Roland Lory

Im Juli 2023 jährt sich die Einweihung der Murnauer Kriegergedächtniskapelle zum 100. Mal. Dies ist für den Markt Murnau Anlass, eine erläuternde Tafel anzubringen. Dabei soll auch der Schriftzug „Unsern Helden“, der an der Frontseite prangt, eingeordnet werden.

Murnau – Wer in Oberbayern aufgewachsen ist und mit offenen Augen durch die Welt geht, weiß: In fast jedem Ortszentrum steht ein Kriegerdenkmal. Diese Kultur begann hierzulande nach dem Krieg von 1870/1871, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden die Monumente verstärkt aufgestellt. „Als Zeitzeugnis müsste das Kriegerdenkmal eigentlich mit erklärenden Hintergrundinformationen in den jeweiligen historischen Kontext eingeordnet werden können, um auch heute noch verstanden zu werden“, schreibt Dr. Elisabeth Tworek, Gemeinderätin für Mehr Bewegen, Kulturreferentin und Leiterin der Abteilung Kultur und Bildung beim Bezirk Oberbayern, in einem neuen Aufsatz. Doch die meisten dieser Denkmäler „müssen sich selbst erklären und ohne sozial- und gesellschaftshistorische Bezüge auskommen“.

So ist es auch bei der 1923 eingeweihten Kriegergedächtniskapelle in Murnau. Auf der Frontseite steht „Unsern Helden“. Tworek, die auch dem Arbeitskreis Aufarbeitung des Nationalsozialismus angehört, sagt: „Ich bin sehr für eine kommentierende Erläuterung.“ Damit ist die Gemeinderätin und Autorin auf einer Linie mit Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Der Rathauschef hatte im November anlässlich des Volkstrauertags gesagt, dass die Gedächtniskapelle „der Ergänzung und der historischen Einordnung“ bedürfe. „Den Schriftzug ‚Unsern Helden‘ unkommentiert im öffentlichen Raum stehen zu lassen, passt nicht mehr in die Zeit.“ 2023 solle eine erläuternde Tafel angebracht werden, kündigte Beuting damals an.

Den Helden-Begriff erläutern

Auch Veronika Jones-Gilch, die als Grünen-Gemeinderätin im Arbeitskreis Aufarbeitung des Nationalsozialismus sitzt, ist dafür, das Monument einzuordnen. Der Begriff „Helden“ müsse erklärt werden. „Man muss sensibel mit Wörtern umgehen.“ Sie persönlich würde einen anderen Schriftzug an der Kapelle befürworten, „Zum Gedenken“ etwa. Jüngeren würde das aus Jones-Gilchs Sicht „einen anderen Zugang schaffen, um sich mit dieser Zeit zu beschäftigen“.

Der Krieger- und Soldatenverein Murnau kümmert sich um die Kapelle, die unter Denkmalschutz steht. Mitglieder halten das Bauwerk ehrenamtlich instand, schauen nach dem Rechten, reinigen innen, wenn es nötig ist. Der Zweite Vorsitzende Wolfgang Rogge sagt: „,Unsern Helden‘ passt nicht mehr in die heutige Zeit.“ Wenn man den Schriftzug stehen lasse, müsse man eine erläuternde Tafel dazustellen. Dies wäre seiner Meinung nach auch nötig, wenn man sich für einen anderen Schriftzug entscheidet. Rogge würde sich wünschen, dass der Krieger- und Soldatenverein in der Arbeitsgruppe mitwirken kann, die sich mit der Gedächtniskapelle befasst. Der Vizevorsitzende sagt, Beuting wollte auf ihn in der Sache zugehen.

Erster Entwurf ist in Arbeit

Wie ist das weitere Procedere? Marktarchivarin Dr. Marion Hruschka „bereitet einen ersten Entwurf vor“, teilt Annika Röttinger mit, die im Rathaus für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Dieser werde mit Dr. Edith Raim besprochen, die das Buch „Es kommen kalte Zeiten“ über Murnau in der Phase zwischen 1919 und 1950 geschrieben hat. Der Entwurf wird dann im Arbeitskreis Geschichte des Nationalsozialismus diskutiert. „Dieser entscheidet über das weitere Vorgehen respektive über die Vorlage im Marktgemeinderat“, erläutert Röttinger. Ihr zufolge wird die ergänzende Tafel „in unmittelbarer Nähe der Gedächtniskapelle platziert werden“. Der endgültige Standort werde derzeit noch besprochen. Ein genauer Termin für die Enthüllung der Tafel steht noch nicht fest, er wird aber laut Röttinger im Rahmen des 100. Jubiläums der Kriegergedächtniskapelle in diesem Jahr stattfinden.

Mit dem Bauwerk hat es eine besondere Bewandtnis. Der im Ort lebende deutsch-amerikanische, jüdische Bankier James Loeb spendete 50 000 Reichsmark sowie 100 US-Dollar. Damit konnten die Baukosten gedeckt werden. Die großzügige Spende schmeckte allerdings den Nazis nicht. „Einige Nationalsozialisten nahmen Anstoß an dem ,jüdischen Geld‘“, schreibt Tworek in dem erwähnten Aufsatz. So zeigte der ortsansässige Wirtschaftstheoretiker und Reichstagsabgeordnete Gottfried Feder Loeb an. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde die Kapelle am 22. Juli 1923 eingeweiht. Die Feier war nationalistisch eingefärbt.

