Standort für Funkmast in der Kritik: Aussichtspunkt wird „massiv leiden“ - Telekom auf der Suche

Von: Roland Lory

Exponierte Lage: Zwischen der Klinik Hochried (r. unten) und dem Wohngebiet am Maria-Antonien-Weg (l.) soll der Mast für den Behördenfunk errichtet werden. © Dominik Bartl

Es regt sich Widerstand gegen einen geplanten, 47 Meter hohen Behördenfunkmast in Murnau. Ein Anlieger findet, dass damit das Landschaftsbild verschandelt wird und sich der Standort auch zu nah an den Wohnhäusern befindet. Ein anderer Anlieger wünscht sich eine Strategie der Gemeinde, um dem „Wildwuchs“ an Funktürmen zu begegnen.

Murnau – Michael Zellinger ist sich sicher: Ein 47 Meter hoher Mast am James-Loeb-Denkmal ist „kein Aushängeschild für Murnau“. Denn es handle sich um eine „sehr exponierte Lage“. Der Königsweg führt dort vorbei. „Einer der schönsten Aussichtspunkte dieses Weges liegt zweifellos an der Anhöhe des Maria-Antonien-Wegs bei dem Grab von James Loeb“, hält Zellinger in einem Schreiben an Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und die Gemeinderäte fest. „Dieser Aussichtspunkt wird jedoch durch die Errichtung des Funkmasts massiv leiden.“ Dieser werde bei allen, die diese Wanderung unternehmen, sicher nicht in schöner Erinnerung bleiben, weil er „von fast überall sichtbar sein wird“.

Die Murnauer Politik hatte sich nach zähem Ringen für das Areal am James-Loeb-Denkmal als Standort für den Behördenfunk (BOS) entschieden. Betreiber wird das Landeskriminalamt (LKA) sein. Über diesen Mast läuft der Funkverkehr der Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Der Bauantrag liegt der Gemeinde laut Sprecherin Annika Röttinger bis dato nicht vor. Einen Bebauungsplan gibt es dort nicht.

Zellinger will den 47-Meter-Mast nicht einfach so hinnehmen. Der Standort ist 40 Meter vom ersten Wohnhaus entfernt und 150 Meter von Zellingers Gebäude. „Das ist Wahnsinn. Das ist zu eng an der Wohnbebauung.“ Er plädiert für eine Zwei-Masten-Lösung, eine solche sei „schon in vielen Regionen realisiert worden“. Solche Masten müssten nicht zwingend an der höchsten Stelle sein, betont der Bauingenieur. Ein Rechtsanwalt ist inzwischen eingeschaltet. Es gebe „mehrere Anwohner“, die die Pläne für den Mast „nicht gutheißen“.

Wortmeldung eines Anwohners

Zellinger hofft, dass er mit seinen Einwänden Erfolg hat. „Sonst würde ich mich nicht so einsetzen.“ Im Gemeinderat kam Zellingers Schreiben am vergangenen Donnerstag jedoch nicht zur Sprache, obwohl es dort am Rande auch um den Behördenfunk ging. So meldete sich in der Bürgerfragestunde Bernd Werner zu Wort, der am Maria-Antonien-Weg lebt. „Wir sind extrem misstrauisch, was den BOS-Mast anbelangt.“ Die Befürchtung: Nach einem Politikwechsel oder einem Wechsel beim LKA wird der Mast für den Mobilfunk genutzt. Eine Garantie, dass das nicht eines Tages so sein wird, konnte Beuting dem Bürger allerdings nicht geben. „Mehrheiten können sich ändern, Meinungen können sich ändern.“ Aktueller Stand ist, dass der Gemeinderat eine Mitnutzung des künftigen BOS-Mastes für Mobilfunk nicht will. „Wir haben das versprochen. Der Mast steht nicht zur Verfügung“, sagte Beuting. Er begründete dies mit der Nähe zur Kinderklinik Hochried und zum Seniorenheim. „Der Bürger muss sich auf unser Wort verlassen können“, unterstrich auch Franz Neuner (CSU). Die Telekom hatte in Betracht gezogen, den BOS-Funkmast mitzunutzen. Das Unternehmen hatte den Markt Murnau im April darüber informiert, einen Standort im Bereich des Maria-Antonien-Wegs zu suchen. Der Gemeinderat beschloss zwar, das Mitwirkungsangebot anzunehmen, eine Mitnutzung des BOS-Mastens lehnte das Gremium jedoch ab. Die Verwaltung soll einen Antrag auf Verlängerung der 60-Tage-Frist stellen. Vorschläge für geeignete Standorte sollen zusammen mit Fachmann Hans Ulrich überprüft und der Telekom genannt werden.

Anlieger Werner beklagt in puncto Funkthematik, dass „immer nur reagiert“ werde „und nicht agiert“. Den Gemeinderäten hat er ein paar „konstruktiv zu verstehende Anregungen“ geschickt, darunter auch diese: „Die Gemeinde sollte sich Ziele für die Kommune erarbeiten, mit welchen Strategien man der expansiven und rein wirtschaftlich orientierten Geschäftspolitik der Telefonkonzerne begegnen kann und geeignete Maßnahmen finden, den ,Wildwuchs‘ der Funktürme zu ordnen.“ Ideen liefert Werner gleich mit: Man könnte sogenannte „Weiße Zonen“ definieren, wo keine Baugenehmigung erteilt wird oder eine zentrale Fläche als „Funk Park“ entwickeln (ähnlich Windpark oder PV-Parks). Derlei gibt es ihm zufolge bereits in den USA und in Japan. Auch bezüglich der Baugenehmigungen für Funktürme sieht er Spielraum: Man könnte etwa Abstände zu Wohngebieten und eine maximale Höhe vorschreiben, und darauf hinweisen, dass das Landschaftsbild zu beachten sei.

Von Widerstand ist die Rede

„Mir ist bewusst, dass der Spagat zwischen Staatsauftrag zur Funkversorgung der Bevölkerung mit den lokalen Ansprüchen der Anwohner kollidiert“, sagt Werner, „aber die Gemeinde hat auch für die Bewohner eine hohe Verantwortung betreffend Gesundheit und persönlicher Entfaltung.“ Der Anwohner prognostiziert: „Wenn hier nicht gegengesteuert wird, kann und wird sich der bereits existierende lokale Widerstand zusammenschließen.“ So gibt es laut Werner zwischen Anwohnern der Standorte Hochried, Maria-Antonien-Weg, Am Eichholz und Hechendorf erste Kontakte.

Einwände haben die Anlieger auch, was die Änderung des Bebauungsplans „Maria-Antonien-Weg“ betrifft. Werner spricht von „an die 50 Eingaben“. In dem Gebiet sollen Mobilfunkanlagen künftig zulässig sein. Bisher sind sie nicht erlaubt.

