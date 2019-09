Auto gerät wegen durchdrehender Reifen in Brand: Ersthelfer retten Murnauer (82)

Der Unfallort: Auto und Reste des Müllhäuschens am Weindorfer Talweg.

Senior an Unfallstelle reanimiert

von Silke Reinbold-Jandretzki schließen

Ersthelfer haben einen 82 Jahre alten Murnauer nach einem Unfall in Weindorf aus seinem Auto geholt und in einer dramatischen Aktion gerettet, als dessen Wagen dabei war, in Flammen aufzugehen. Zudem verhinderten sie, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergriff.