B2-Ausbau: „Der Aufwand wäre immens“

Von: Roland Lory

Teilen

Hier geht es nicht weiter: Die Schranken an der Bundesstraße 2 bei Hechendorf sind am Dienstagvormittag ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Route wegen Hochwassers gesperrt ist. In den vergangenen Jahren kam dies seltener vor. © Herpen

Starke Nerven haben Verkehrsteilnehmer am Dienstag wieder einmal im Raum Murnau gebraucht. Denn die B2 zwischen Ohlstadt und Hechendorf war zeitweise gesperrt. Die Staatsstraße 2062 bei Achrain ist ebenfalls nicht befahrbar, weil die Route höher gelegt wird, um sie hochwassersicher zu machen.

Murnau – Erst vor ein paar Tagen hat das Staatliche Bauamt Weilheim eine Pressemitteilung samt Fotos zur Hochwasserfreilegung bei Achrain veröffentlicht. Projektleiter Wolfgang Rieger und die rund 23 Meter langen Stahlbetondurchlässe sind auf den Bildern zu sehen. Jedes der 20 Teile ist rund 1,60 Meter hoch und knapp 2 Meter breit.

Aufgrund der kräftigen Regenfälle hat der im Entstehen befindliche Damm nun quasi seine erste Bewährungsprobe bestanden. Die Durchlässe waren nach Auskunft von Martin Herda, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt und für den Straßenbau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig, am Dienstagvormittag zu etwa 50 Prozent eingestaut. Das heißt, das Wasser stand dort etwa 70 bis 80 Zentimeter hoch.

Am Fortgang der Arbeiten ändert dies nichts. „Wir planen gerade die Asphaltierung der Strecke“, sagt Herda. Losgehen soll es auf der rund 600 Meter langen Trasse damit am Freitag, 8. September. Kosten und Zeitplan? „Wie gehabt“, teilt der Behördenmitarbeiter mit. Das heißt: Mit den Kosten – 8,9 Millionen Euro – liegt man im Rahmen. Die Hochwasserverbauung bei Achrain ist mit dem Bau eines Radwegs verknüpft. Die Fertigstellung des Projekts, bei dem die Straße um bis zu 2,75 Meter angehoben wird, ist für Anfang Dezember geplant.

Blick auf den Damm bei Achrain: Das Wasser steht in den Durchlässen am Dienstagvormittag etwa 70 bis 80 Zentimeter hoch. © Privat

Der Abschnitt bei Achrain ist seit langem ein neuralgischer Punkt. Immer wieder musste er wegen Hochwassers gesperrt werden. Wenn dann auch noch die Bundesstraße 2 zwischen Ohlstadt und Hechendorf nicht befahrbar ist, haben die Verkehrsteilnehmer lange und nervtötende Umwege in Kauf zu nehmen. Das war auch am Dienstag wieder einmal der Fall. Denn die B2 musste im Zuge der kräftigen Regenfälle ab kurz vor 6 Uhr früh gesperrt werden. Das Murnauer Moos konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. 400 Meter nach der Abzweigung Ohlstadt stand das Wasser in einer Senke. Um etwa 14 Uhr konnte die Straßenmeisterei die Route aber wieder freigeben.

Rückblende: Kurz vor dem G7-Gipfel 2015 hatte man die B2 auf einem etwa 800 Meter langen Teilstück nördlich von Ohlstadt bis zu 20 Zentimeter höher gelegt. Damit habe man das ursprüngliche Niveau wieder erlangt, sagt Herda. Denn im Lauf der Zeit sei die Straße wegen der Belastung abgesackt. Man habe mit der Maßnahme etwas erreicht, findet Herda. Die Sperrungen der B2 wegen Hochwassers seien weniger geworden. Früher habe es mehrfach im Jahr Überflutungen gegeben.

Die Verkehrsader analog zu Achrain höher zu legen, ist derzeit kein Thema. Denn das Projekt wäre extrem teuer. „Außerdem wäre eine sehr lange Vollsperrung nötig“, sagt Herda. Murnaus Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler) spricht von einem „Unternehmen, das schier unmöglich ist. Der Aufwand wäre immens. Das steht dann doch nicht dafür“. Die B2 sei „nur noch selten“ gesperrt. „Damit kann man leben.“ Die momentane Situation zeige, „wie wichtig Achrain ist“. Die dortigen Durchlässe sollen laut Aussage des Staatlichen Bauamts künftig dafür sorgen, dass die Staatsstraße 2062 „auch bei extremem Hochwasser stets befahrbar bleibt“.

Auch interessant: Naturschützer kritisieren „Monsterbauwerk“