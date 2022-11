Bayerischer Traum

Von: Andreas Mayr

Richtig andächtig wird man beim Anblick der Gläubigen in schönster Tracht, der herausgeputzten Rösser und der festlich geschmückten Kutschen und Wagen bei der traditionellen Leonhardi-Wallfahrt in Murnau/Froschhausen. © Andreas Mayr

Endlich wieder Leonhardi: Nach zwei Jahren Pause sind bei der traditionellen Wallfahrt in Murnau/Froschhausen über 1000 Gläubige in Tracht, 300 herausgeputzte Pferde und prächtig geschmückte 60 Kutschen dabei.

Froschhausen/Murnau – Der Fuchs von Marianne Solleder hat harte Zeiten hinter sich. Drei Jahre verbrachte er im Schrank. In der Region gehört der Pelz zum traditionellen Gewand, das die Frauen zur Wallfahrt an Leonhardi tragen. „Der Fuchs hat sich gefreut, dass er wieder raus darf“, sagt Solleder scherzend. Sie sitzt auf dem Wagen der Unterammergauer Frauen – und wer erleben will, wie sehr Leonhardi gefehlt hat, ist dort oben, zwischen Dirndln, Pelz und Mangoschnaps genau richtig.

„Endlich dürfen wir wieder“: Den Frauen aus Oberhausen ist die Freude über die Teilnahme an der Froschhauser Leonhardi-Wallfahrt ins Gesicht geschrieben. © Andreas Mayr

Führt den Zug an: der Standarten-Träger Hansi Goldhofer (Mitte). © Andreas Mayr

Vorige Woche waren sie erstmals nach der Pandemie in der Heimat wieder losgezogen. In Unterammergau marschieren sie hinauf zur Kappelkirche, in Froschhausen hinunter zum See. So ist das Tradition seit Jahrzehnten. „Es ist einfach abgegangen: das Miteinander“, sagt Annemarie Burkart. In den Tagen vor der Fahrt treffen sich die Vereine, richten ihre Gespanne und Wagen her. Es sind die kleinen Dinge, der soziale Kleber könnte man sagen, den ihnen das Virus für so lange Zeit genommen hat: Die schönen Rösser. Der Glühwein, wenn’s kalt ist. Die ersten Weihnachtsplatzerl, die zu Leonhardi gehören. Und: „Die Leute, die man ewig nicht sieht“, sagt Hedwig Noll, ebenfalls aus Unterammergau.

Eines der Originale, das man November für November trifft: Ludwig Rummelsberger aus Schwaiganger. © ANDREAS MAYR

Verteilen Weihwasser und Segen: Pfarrer Siegbert Schindele (l.) und Peter Guggenberger. © ANDREAS MAYR

Der Festtag lebt von den Menschen – und die Menschen für den Festtag. Ludwig Rummelsberger, 60 Jahre alt und eines der Originale, das man November für November trifft, hat genau gezählt. Zum 42. Mal macht der Mann aus Schwaiganger mit. Er hat so ziemlich alles und jeden schon einmal kutschiert. Die Standarte, eine Ehrenkutsche, den Heiligen Florian, den Heiligen Martin, die Riegseer Kinder im Schiff, die Gebirgsschützen und nun seit 20 Jahren die Ohlstädter Veteranen. So langsam würde er gerne aufhören. Aber wie überall, wo Ehrenamtliche gesucht sind, fehlt es an Nachfolgern. Was ihm speziell abging? Nicht die Feierlichkeiten, die könne man ja so oder so machen. Für ihn war’s der Segen. „Den hat man sich für das ganze Jahr abgeholt.“ Dieses Gefühl, das den ganzen Leonhardi-Tag mitträgt, vermag er nicht so recht zu beschreiben. „In der Früh ist man aufgeregt“, sagt Rummelsberger. Abends dagegen, wenn die Pferde gesund im Stall stehen und fressen, weicht die Anspannung und verwandelt sich in ein großes Glücksgefühl. Auch nach mehr als vier Jahrzehnten noch. In den vergangenen drei Wochen hat Ludwig Rummelsberger täglich mit seinen Zuchtstuten aus Schwaiganger trainiert. „Die brauchen Kondition“, sagt er. Alleine der Wagen wiegt 1,8 Tonnen, dazu kommt das Gewicht von 18 Mann.

Dürfen nicht fehlen: die Murnauer Schäffler in ihrer farbenfrohen Montur. © ANDREAS MAYR

Für viele in der Gegend ist die Wallfahrt nach Froschhausen ein Kreislauf, der in jungen Jahren beginnt. Josef Goldhofer saß bei seinem Papa auf der Kutsche. Und davor hat schon der Opa die Aidlinger und Riegseer Musikanten gelenkt. Ein imaginäres Familienerbe, das von Generation zu Generation weiter gegeben wird. Zwei Jahre Pause haben viel verändert bei Josef Goldhofer. Drei der vier Pferde ziehen zum ersten Mal den Wagen der Musikkapelle Aidling-Riegsee, das jüngste ist gerade drei Jahre alt. „Wäre besser, wenn man nur einen Frischen dabei hat“, sagt Josef Goldhofer. Aber er ist das ganze Jahr über fleißig mit den Rössern (zwei gehören ihm, zwei einem guten Spezl) ausgefahren. Seine Pferde bereite er ja nicht explizit auf Leonhardi vor, sagt er. „Wir spannen regelmäßig ein, fahren spazieren - dafür hat man Pferde.“ Gleichwohl bereite man das Gespann für diesen Tag „besonders gerne“ vor, sagt Goldhofer.

Soll man das überhaupt noch Arbeit nennen? Egal, wen man fragt, an und für Leonhardi schuftet jeder gerne. Florian Krammer von der Feuerwehr Murnau sagt: „Bei uns ist das ein wichtiger Tag. Alle nehmen sich Zeit, das gehört dazu.“ Mit 33 Feuerwehrleuten war er vor Ort, die Kollegen aus Weindorf schickten weitere zehn, einer kam auch aus Riegsee zum Absperren. Polizeichef Joachim Loy hatte einen Reiter aus Rosenheim in seinen Reihen, der extra früher den Urlaub beendete, um nach Froschhausen zu kommen. Loy und seine Kollegen verkündeten kurz vor Mittag die offizielle Besucherzahl: 13 500 Menschen. „Das waren es mindestens“, sagt Franz Neuner, Vorsitzender des Leonhardi-Vereins. Wie er bei sich daheim saß und den Pulk Menschen beobachtete, sagt er: „Ich hab’ noch nie so einen Zug Leute gesehen.“ Die Wiederauflage der Wallfahrt hätte nicht besser ausfallen können. Alleine der blaue Himmel, die feschen Teilnehmer in Tracht, die wohlig warmen Sonnenstrahlen - „für mich ist das ein bayerischer Traum, der in Erfüllung geht“, schwärmt Franz Neuner. Trotz des großen Auflaufs vernahm der Vereinschef Ruhe und Entspannung unter den Gästen. „Es ist unvorstellbar. Da gibt’s keine Steigerung.“ Nachmittags gegen 15 Uhr fiel dann auch die letzte Last weg, weil alles gut verlaufen war, alle gesund nach Hause aufbrachen. Danach war auch Franz Neuner nur mehr Gast: auf dem Leonhardi-Ball in Murnau, organisiert vom Trachtenverein. Der perfekte Schlussstrich unter einen perfekten Tag.