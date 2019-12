Rüge für Murnauer Unfallklinik

Das renommierte Krankenhaus hat einen Fehler bei der Datenübermittlung gemacht. Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen spricht von „unzureichender Qualität“.

Murnau – Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass sie in Arztpraxen und in Kliniken qualitativ top behandelt werden. Um auf diesem Feld voranzukommen, wurde vor ein paar Jahren das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) gegründet. Es erstellt Berichte. Und zwar im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses. Dies ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen.

In einem der IQTIG-Berichte aus dem Jahr 2018 wird im Zusammenhang mit gynäkologischen Operationen auch die Unfallklinik Murnau (UKM) erwähnt. Dabei ist von „unzureichender Qualität“ die Rede. Allerdings bezieht sich diese Aussage auf Dokumentationsfehler. Details dazu sind von der Unfallklinik nicht zu bekommen. Lisa Schwede, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in dem renommierten Hospital, lässt Fragen dazu unbeantwortet. So bleibt unklar, um welche Fehler es genau geht und wie es dazu kam. Schwede macht deutlich, dass es in der Unfallklinik keine elektiven gynäkologischen Operationen gibt. Zur Erklärung: Eine Elektivoperation ist eine Operation, deren Zeitpunkt gewählt werden kann und die nicht notfallmäßig durchgeführt werden muss. Außerdem wird in der Unfallklinik keine frauenärztliche Fachabteilung vorgehalten. „Operationen – wie im IQTIG-Bericht gelistet – werden ausschließlich in Notfallsituationen durchgeführt.“

Schwede betont, dass das IQTIG in seinem Report die Qualität der Datenübermittlungen gerügt habe, „nicht die medizinische Behandlungsqualität. Die Behandlungsqualität des Murnauer Traumazentrums entspricht in allen Fachbereichen – nachgewiesenermaßen und zumeist zertifiziert – höchster Spitzenqualität“.

So werde das UKM der Sprecherin zufolge in der aktuellen Ausgabe des Magazins Focus Gesundheit in der Kategorie TOP Regionales Krankenhaus 2020 Bayern ausgezeichnet. „Neben dem ersten Platz in der Studie ,Deutschlands beste Krankenhäuser‘ der FAZ sowie einer Spitzenplatzierung in dem Handelsblatt-Ranking ,Deutschlands beste Unfallkliniken‘ ist dies bereits die dritte Auszeichnung für die BG Unfallklinik Murnau in diesem Jahr.“

Roland Lory