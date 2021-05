Eskalation vor Murnauer Sparkasse: Mann landet nach Streit im Krankenhaus

Vor der Sparkasse am Murnauer Untermarkt kam es zum Streit(Archivbild).

Handgemenge im Zentrum

Gewalt vor der Kreissparkasse in Murnau: Nach einem Streit musste ein 80-jähriger mit mittelschweren Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus.

Murnau - Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Obersöcheringer und einem 80-jährigen Murnauer eskalierte ein Streit in Murnau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Bei einem Handgemenge traf der Jüngere seinen Kontrahenten im Gesicht. Der Senior erlitt dabei mittelschwere Verletzungen, teilte die Polizeiinspektion Murnau am Dienstag mit.

Passiert war der Vorfall bereits vor etwa zehn Tagen, am Montag, 10. Mai. Der Mann aus Obersöchering fuhr mit seinem Pkw auf dem Gehweg an der Murnauer Postgasse – er hat laut Polizei eine Sondergenehmigung fürs Parken – und bremste stark vor dem älteren Mann ab. Auf dem Weg zur Sparkasse kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei der älterer den jüngeren Mann mit einem Wanderstock am Arm traf.

80-Jähriger geht mit Wanderstock auf sein Gegenüber los

Im Eingangsbereich der Bank schubste der 80-Jährige nach Polizeiangaben den Pkw-Lenker und ging mit erhobenem Wanderstock auf ihn los. Der 56-Jährige wehrte die Attacke ab und schubste den Senior zurück. Dabei traf er ihn im Gesicht. Es erfolgten gegenseitige Anzeigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Murnau unter der Telefonnummer 0 88 41/6 17 60 zu melden.

