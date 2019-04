Kulturwoche: Ein Hoch auf die Filmkunst

Murnaus Kulturwoche steht heuer im Mai ganz im Zeichen der Filmkunst. Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Darunter ist sogar die Welturaufführung eines Streifens über den bekannten Architekten Emanuel von Seidl, der den Markt entscheidend geprägt an.

Murnau – Wer die Wahl hat, hat die Qual: Diese Binsenweisheit dürfte heuer besonders für diejenigen gelten, die sich für Murnaus Kulturwoche interessieren, die vom 17. bis 26. Mai stattfindet. Denn das Programm, das die Organisatoren zusammengestellt haben – es handelt sich um ein Projekt des Kulturbeirats, der Marktgemeinde und der Tourist-Information – ist vielversprechend und bunt gemischt.

Wie ein roter Faden zieht sich dabei das Thema Film durch die zehntägige Reihe, an der sich Kreative sowie etliche Vereine und Gruppierungen aus der Staffelsee-Gemeinde beteiligen. Das Motto lautet: „Film ab!“ Was die Sache so spannend macht, sind die unterschiedlichen Herangehensweisen: Denn es werden in den 16 Veranstaltungen, die meist im Kultur- und Tagungszentrum stattfinden, nicht nur Streifen gezeigt. Die beiden Regisseure Dieter Wieland und Gabriele Dinsenbacher berichten über ihre Arbeit, das Kammerorchester begleitet live einen Stummfilm-Klassiker, die erfolgreiche Filmmusik-Komponistin Martina Eisenreich tritt mit ihrem Quintett auf, und selbst die jungen Wortakrobaten beim Poetry Slam wollen sich Filmszenen vorknöpfen – um nur einige Beispiele zu nennen. Murnau habe etliche Berührungspunkte mit diesem Genre, berichtet Heribert Riesenhuber, Vorsitzender des Kulturbeirats. „Das ist ein Thema, in dem sich viele wiederfinden.“ Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde der Inhalt der Kulturwoche 2019 vorgestellt.

Ein weiteres Highlight steht gleich am Eröffnungsabend an: Der Murnauer Jörg Jovy und der Seehauser Martin Schmötzer stellen ihren etwa 35-minütigen Dokumentarfilm „Ein Münchner in Murnau – Wie Emanuel von Seidl Murnau für sich entdeckte“ vor – eine Welturaufführung. Sie nehmen dabei die Zuschauer mit auf eine Spurensuche in Murnau und München – und versprechen überraschende Ergebnisse und Einsichten. Der Star-Architekt Seidl (1856 bis 1919), dessen Todesstag sich heuer zum 100. Mal jährt, hat bekanntlich den Markt nachhaltig geprägt. Seit fünf Jahren beschäftigen sich die beiden Filmemacher mit ihm. Das Werk werde rechtzeitig fertig, versichert Jovy. „Wir sind noch beim Schnitt.“

Ebenfalls interessant: die Initiative „Die Murnau Rolle“. Nach einem Aufruf präsentieren dabei Amateurfilmer ihre Aufnahmen aus der Staffelsee-Region.