Blaues Land: Bestellbus-System soll ausgeweitet werden

Von: Andreas Seiler

Teilen

Per App buchbar: der Murnauer Ortsbus. © Andreas Mayr

In Murnau gibt es bereits einen flexiblen Bestellbus, der ähnlich wie ein Sammeltaxi funktioniert. Jetzt möchte der Landkreis solch ein On-Demand-System im gesamten Blauen Land sowie in der angrenzenden Region einführen, um den öffentlichen Nahverkehr vor allem in den abgelegenen Orten zu verbessern.

Landkreis – In Murnau dreht der On-Demand-Ortsbus „Omobi“ bereits seit 2021 seine Runden – und erfreut sich großer Beliebtheit. Mittlerweile sind die Nachbargemeinden Seehausen und Riegsee angeschlossen. Ein ähnliches Konzept schwebt nun auch dem Landkreis für das erweiterte Blaue Land vor. Vor allem die Anbindung der umliegenden Dörfer an das Mittelzentrum Murnau spielt dabei eine zentrale Rolle. Zu dem Gebiet, das abgedeckt werden soll, gehören nicht nur die Blaue-Land-Gemeinden Murnau, Schwaigen, Ohlstadt, Uffing, Seehausen, Riegsee, Großweil, Spatzenhausen und Eglfing. Auch Eschenlohe sowie Obersöchering im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau sollen Teil des Verbundes sein.

Will neue Angebote schaffen: Landrat Anton Speer. © Dominik Bartl

Überlegungen in diese Richtung gibt es schon länger. Doch jetzt stellte in der Sitzung des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses Dr. Elisabeth Zeitler, Mobilitätsmanagerin der Kreisbehörde, ein grobes Konzept vor, wie das Ganze aussehen und finanziert werden könnte. Endgültig entschieden ist noch nichts, das letzte Wort hat der Kreistag. Aber der Ausschuss sprach sich mit großer Mehrheit dafür aus, den On-Demand-Bus in der besagten Region einzuführen – vorerst für vier Jahre.

Der Zeitplan: Nächstes Jahr soll die Ausschreibung erfolgen, um ein Unternehmen für den Betrieb zu finden. Wenn alles glatt läuft, könnte es bereits im Frühjahr 2024 losgehen. Solch ein Bestellbus hat keinen starren Fahrplan und steuert auch keine festen Haltestellen an. Er kann stattdessen telefonisch oder per App individuell angefordert werden. Eine ausgeklügelte Software berechnet die idealen Routen und versucht, die gewünschten Fahrten optimal zu bündeln – „eine tolle Sache“, wie Zeitler betonte. Das ist, wenn es funktioniert, nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich. Auf diese Weise sollen Leerfahrten vermieden werden. „Wir müssen für die Leute im ländlichen Raum was schaffen“, betonte Landrat Anton Speer (Freie Wähler). Kleine Ortschaften wie Schöffau seien nur unzureichend an das feste Linienbusnetz angebunden. Der Aufwand für das Zusatzangebot zu den bestehenden RVO-Verbindungen ist beträchtlich: Zeitler kalkuliert mit fünf vermutlich geleasten E-Kleinbussen (jeweils sieben Sitze), elf bis zwölf Fahrern und zwei bis drei Bürokräften, um das System zum Laufen zu bringen. Auch könnten Kooperationspartner wie Taxi-Unternehmer mit ins Boot geholt werden.

Befürwortet das System: Dr. Elisabeth Zeitler. © ANDREAS MAYR

Das Konzept hat einige Variablen. Zum Beispiel müssen noch die Zeiten festgelegt werden, wann die Busse unterwegs sind. So gibt es Überlegungen, den Service auch nachts am Wochenende aufrechtzuerhalten, damit Jugendliche nach einem Kneipenbesuch sicher nach Hause kommen. Doch natürlich gilt: Je länger die Einsatzzeiten, desto teurer wird es. Die Busse sind ein Zuschussgeschäft. Im Raum stehen jährliche Gesamtkosten in Höhe von knapp einer Million Euro. Etwa zehn Prozent davon sollen in Form von Einnahmen erwirtschaftet werden. Im Gespräch sind streckenbezogene Tarife. Demnach würde beispielsweise eine Kurzstrecke (bis vier Kilometer) 2,50 Euro kosten, eine längere (10 bis 15 Kilometer) 6 Euro. Der Kreis geht davon aus, dass außerdem hohe Förderungen und Zuschüsse fließen. Und es sollen die beteiligten Kommunen sowie der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau zur Kasse gebeten werden. Unter Strich muss aber der Kreis laut einer Kalkulation rund 345 000 Euro alleine stemmen.

Der Zuspruch war in der Debatte groß. „Wir müssen mal was ausprobieren“, befand etwa Spatzenhausens Bürgermeisterin Aloisia Gastl. Und Peter Keller (ÖDP) sprach von einer „perfekten Ergänzung“. Josef Bierling (CSU), der als einziger dagegen stimmte, zeigte sich skeptisch: „Die kleinen Busse geraten schnell an ihre Grenzen“, sagte er – und verwies auf das hohe Tourismusaufkommen. „Das ist nicht das richtige System“, meinte der Kreisrat aus Murnau. Er favorisiert stattdessen den Ausbau der klassischen Linien – und günstige Ticketpreise. Als Beispiel nannte er den Weilheimer Ortsbus, der seinen Angaben zufolge sehr gut angenommen werde.