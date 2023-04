Beuting ändert eigenmächtig Beschluss

Von: Peter Reinbold

Auf Seite 4 des Marktboten veröffentlichte Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting den eigenmächtig geänderten Beschluss. © Screenshot

Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting zieht wieder einmal mächtig Kritik auf sich. Einen Beschluss zur Fachkräfteoffensive Kinderbetreuung hat er am Gemeinderat vorbei geändert und ihn im Marktboten publiziert – ohne die Kommunalpolitiker darüber zu informieren.

Murnau – Mit einer Murnauer Delegation hält sich Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) derzeit in der Partnerregion Atwima in Ghana auf. Vermutlich haben ihm am Donnerstagabend in Afrika die Ohren geklingelt, denn der Rathaus-Chef war intensiv Thema in der Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses. Speziell CSU und Mehr Bewegen übten harsche Kritik am Rathauschef, der einen Gemeinderatsbeschluss eigenmächtig am Gremium vorbei geändert und diesen im Marktboten, dem Organ der Gemeinde, das mehrmals im Jahr in den Briefkästen der Murnauer Bürger liegt, veröffentlich hatte, ohne die Fraktionen darüber zu informieren. „Für mich ist das ein Fall für die Kommunalaufsicht“, sagte CSU-Co-Fraktionschef Josef Bierling, der das Thema aufs Tapet brachte und der seinen Unmut unmissverständlich vortrug. Unterstützung erhielt er von den Mehr-Bewegen-Kommunalpolitikern Wolfgang Köglmayr und Phillip Zoepf, nachdem Wolfgang Küpper von der Bürgermeister-Gruppierung ÖDP/Bürgerforum die Angelegenheit als „Haarspalterei“ versuchte abzutun. Man könne die Sache nicht einfach „so wegwischen“, meinte Zoepf. Deutlichere Worte fand Köglmayr. Das Vorgehen des Bürgermeisters und der Verwaltung sei ein „no go, das ist schlechter Stil“. Er verwehre sich persönlich dagegen. Man könne über alles reden, aber es müsse sauber ablaufen. Nina Herweck-Bockhorni, die stellvertretende Leiterin der Rathausverwaltung, räumte Fehler ein: „Das ist dumm gelaufen.“ Der Beschluss sei im Marktboten falsch wiedergegeben worden.

Um was geht es eigentlich? Der Gemeinderat hatte am 16. Februar beschlossen, Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen, die pädagogisches Personal anwerben, eine Prämie von 2000 Euro zu zahlen. Ausgeschlossen waren Beschäftigte in einem Radius von 25 Kilometer, bemessen vom Murnauer Rathaus. Teile von Grainau und Mittenwald lagen außerhalb dieser Entfernung. Mit der konkretisierenden Formulierung „aus dem gesamten Landkreis Garmisch-Partenkirchen“ versuchte Beuting offenbar, diese Unschärfe – am Gemeinderat vorbei – zu heilen. Deswegen setzte Beuting den „Klarstellungsbeschluss zur Fachkräfteoffensive Kinderbetreuung“ auf die Tagesordnung, der der Korrektur für die praktische Umsetzung dienen sollte.

Ehe der gefällt wurde, kam es zu einer erneuten Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn der Prämie. Diese, so behauptet Bierling, habe bei den Landkreis-Bürgermeistern teilweise für Unverständnis und Aufregung gesorgt, da sie befürchteten, durch die Murnauer Offensive Kita-Person zu verlieren. Diesem Szenario widersprach unter anderem Vizebürgermeisterin Julia Stewens (Freie Wähler), die in Beutings Abwesenheit die Sitzung leitete. Ihr gegenüber hätten sich die Kollgen anders geäußert. Die CSU setzte sich dafür ein, die Prämie zu streichen, um das Verhältnis zu den Landkreisgemeinden zu glätten. Bierling, Dr. Michael Rapp und Michael Hosp konnten sich mit diesem Ansinnen nicht durchsetzen. „Ich würde der Prämie gerne eine Chance geben“, sagte Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen). Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) wies darauf hin, dass Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau ebenfalls damit arbeiten würden.

Köglmayr und Zoepf, die der Geldzuwendung zunächst skeptisch gegenübergestanden waren – Zoepf hatte sie anfangs „als zahnlosen Tiger“ bezeichnet –, brachten mit einem Kompromissvorschlag die Kuh schließlich vom Eis. Am 1. März 2024 soll Bilanz gezogen werden, was die Prämie gebracht hat. Dann solle sie neu bewertet werden. Mit 7:3-Stimmen, die CSU votierte dagegen, fand sich dafür eine Mehrheit.