Nach dem Brandbrief an Beuting: Rathauschef setzt sich zur Wehr - Plädoyer gegen „politische Schauschlachten“

Debatte um Tonbandaufzeichnungen

Vergangene Woche hatte sich Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) herbe Kritik im Zusammenhang mit Tonbandaufzeichnungen anhören müssen. Da war er allerdings noch im Urlaub, weshalb er nicht persönlich Stellung nehmen konnte. Dies hat er am Donnerstag im Hauptverwaltungsausschuss getan. Sein Schluss: Das Schreiben mehrerer Fraktionen entbehre jeglicher Substanz.

Murnau – Eigentlich hatten die Fraktionen Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen, CSU und SPD gefordert, dass Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats zu der Sache Stellung nimmt. Doch der Rathauschef „kann am 29. September nicht da sein“, wie er am Donnerstag im Hauptverwaltungsausschuss sagte. Daher ergriff er dort das Wort – und kritisierte massiv den Brandbrief, den die besagten Fraktionen an ihn in Sachen Tonbandaufnahmen gerichtet hatten.

Das Schreiben weise „krasse Unzulänglichkeiten“ auf. Beuting bestritt, dass die Mandatsträger nichts von den Aufnahmen, die in Sitzungen gemacht werden, gewusst hätten. „Das hat der Gemeinderat selbst beschlossen.“ Er meint damit Paragraf 34 der Geschäftsordnung, wonach als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift Tonaufnahmen mitgeschnitten werden können.

Beuting: Übliches Procedere

Das werde im Kreistag auch so gehandhabt, sagte Beuting. „Das hat noch nie jemanden interessiert.“ Ein solches Vorgehen gebe es in ganz vielen Kommunalparlamenten. Beuting findet, dass „das Schreiben jedweder Substanz entbehrt“. Und es enthält aus seiner Sicht auch „Übertreibungen“, nämlich den Begriff „abgehört“. Dieser lässt eher an das Wirken von Geheimdiensten denken. Der Vorstoß der genannten Fraktionen führe dazu, „dass Vertrauen verloren geht. Da wird dem Ansehen des Gemeinderats geschadet, auch der Demokratie“, monierte der Bürgermeister. Es entstehe „kein guter Eindruck in der Bürgerschaft“. Beutings Eindruck ist wiederum der, dass es sich bei dem Schreiben „um politische Schauschlachten“ geht.

Die Ankläger verhielten sich trotz dieser Fundamentalkritik auffallend ruhig, Möglicherweise wollen sie sich ihre Argumente für die Oktober-Sitzung aufsparen, in der Beuting dann vor dem gesamten Gemeinderat seine Sichtweise darlegen will.

Zwei Paragrafen

CSU-Fraktionschef Rudolf Utzschneider hatte im Vorfeld auf Paragraf 19 in der Geschäftsordnung verwiesen, in dem es heißt: „Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und des Marktgemeinderats.“ Die Verwaltung machte jedoch deutlich, dass der Paragraf 19 auf Ton- und Bildaufnahmen für externe Zwecke abziele. Dieser und Paragraf 34 bezögen sich „nicht auf die gleiche Art von Tonaufnahmen“.

Laut Beuting werden die Niederschriften „dauernd bemängelt“. Um sich „Stress und Auseinandersetzungen“ zu ersparen, könnte man ein reines Ergebnisprotokoll führen. Dann wären auch keine Tonbandaufnahmen nötig. Doch die Mitglieder des Hauptausschusses plädiertendafür, die bisherige Praxis beizubehalten. Diese besteht darin, dass die Niederschrift nicht nur den Mindestinhalt hat, sondern ausführlicher ist. Nur Veronika Jones-Gilch (Grüne) war für das Ergebnisprotokoll. Das letzte Wort hat der Marktgemeinderat.

