Böllerverbot in Murnaus „guter Stube“

Diese Entscheidung der Ortspolitik hatte sich abgezeichnet: Künftig ist Silvester-Feuerwerk im Murnauer Ortszentrum tabu.

Murnau – Das Murnauer Ortszentrum wird an Silvester zur böllerfreien Zone. Dies hat der Hauptverwaltungsausschuss einstimmig beschlossen. Der Markt erlässt eine so genannte Allgemeinverfügung. Die Verbotszone beginnt im Obermarkt beim ehemaligen Grillshop und reicht bis hinunter zum Hotel Angerbräu. Im Ortskern liegen bekanntermaßen einige Lokalitäten. An Silvester finden sich dort um Mitternacht mehrere hundert Menschen ein, um auf das neue Jahr anzustoßen und zu feiern. Unzählige Raketen steigen in diesem Bereich unkontrolliert in den Himmel über Murnau. Freie-Wähler-Chef Welf Probst hatte im November ein Feuerwerksverbot für den Ortskern angeregt. Als Gründe führte er den Umweltschutz (Stichwort Feinstaubbelastung), die Brand- und Unfallgefahr sowie den Arbeitsaufwand für den Bauhof an. Dessen Mitarbeiter müssen anschließend den ganzen Müll wegräumen. Feuerwehr-Referent Michael Hosp (CSU) pflichtete Probst im Hauptausschuss bei: „Das Gefahrenpotential im Markt ist erheblich. Wenn ein Haus zu brennen anfängt, haben wir einen Marktbrand.“ Es wäre nicht der erste. Zum Beispiel gab es 1857 in Murnau ein verheerendes Feuer. Nach den Worten von Grünen-Rätin Veronika Jones ist auch der Energieaufwand bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern nicht zu verachten.

Das Ganze hat allerdings einen Haken: Wer überwacht das Verbot? „Der Vollzug wird das Problem sein“, sagte Florian Krammer, Leiter des Ordnungsamts. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) setzt auf die Vernunft der Bürger. Er rechnet mit einem Prozess, der über ein paar Jahre gehen wird. Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) regte an, dass Murnau sich ein Beispiel an Ramsau nehmen könnte. „Da böllert so gut wie niemand mehr.“ Stattdessen wurde in dem Bergsteigerdorf dazu aufgerufen, das Geld für Kracher und Raketen lieber zu spenden. „Vielleicht wäre es einen Versuch wert“, sagte Manlik. Er schlug vor, in der Sache im nächsten Jahr die Vereine anzuschreiben.

Auch in Garmisch-Partenkirchen stand die Böllerei vor Kurzem auf der Tagesordnung. Resultat: Ein generelles Verbot von privaten Feuerwerken, insbesondere in unbebauten Ortsbereichen, wie es von Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz und Tierschutzverein gewünscht wurde, ist rechtlich nicht möglich. So lautete das Ergebnis der Prüfungen und Rücksprachen mit der Polizei und der Regierung von Oberbayern. Feuerwerke wird es in Garmisch-Partenkirchen also auch künftig geben – und zwar nicht nur auf bestimmten Arealen.

Roland Lory