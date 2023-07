BR-Radltour startet in Murnau: Großereignis mit vielen tausend Besuchern

Alles dreht sich um die BR-Radltour: (v.l.) Bürgermeister Rolf Beuting, BR-Marketingleiter Dr. Markus Riese, BR-Radltour-Cheforganisator Wolfgang Slama und Vize-Landrat Dr. Michael Rapp wappnen sich für einen Besucheransturm. © Wilz

Rund 12 000 Einwohner hat Murnau – und fast ebenso viele Besucher erwartet die Gemeinde allein am Samstag im Ort bei der BR-Radltour. Murnau steht ein Ereignis der Superlative bevor – mit hunderten Radlfans, Open-Air-Musik und Serienstars.

Murnau – „Tagsüber radeln und abends feiern“: Darum geht es bei der BR-Radltour, die zum 32. Mal durch Bayern rollt. Startpunkt des Großereignisses ist in Murnau. Los geht es mit einem Rundkurs am Sonntag, 30. Juli. Anschließend – am Montag, 31. Juli – radeln die 1000 Teilnehmer weiter nach Bruckmühl. Auf dieser Strecke hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als Teilnehmer angekündigt. Weitere Station ist Traunstein, es geht um den Chiemsee, nach Pfarrkirchen und Vilshofen an der Donau (Ankunft: 4. August). Die rund 500 Kilometer lange Strecke ist auf sechs Etappentage aufgeteilt und führt vom Blauen Land ins niederbayerische Donautal.

Nik Kershaw und „Dahoam is dahoam“-Stars kommen nach Murnau

Alle Beteiligten in Murnau – darunter auch die Vereinsgemeinschaft, die für Verpflegung zuständig ist – rechnen mit einem regelrechten Besucheransturm. Allein für den Samstag werden rund 10 000 Gäste erwartet. Denn: Die sportliche Veranstaltung wird von einem bunten Programm auf dem Murnauer Volksfestplatz umrahmt. Bei zwei kostenlosen Open-Air-Konzerten am 29. und 30. Juli stehen hochkarätige Interpreten wie Nik P. mit seinem Hit „Ein Stern“ (… der deinen Namen trägt) und Nik Kershaw („The Riddle“), britischer Superstar der 1980er Jahre, bei zwei kostenlosen Konzertabenden auf der Bühne. Dazu kommt ein Familientag am Samstag von 14 bis 18 Uhr mit dem Team der erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern „Dahoam is Dahoam“. Dieses weilt samt Schauspielern in Murnau, um den Besuchern einen lustigen Nachmittag mit einer Bühnenshow unter dem Motto „Schlager“ zu bereiten. Es besteht auch die Möglichkeit, Autogramme zu ergattern. Vor Ort sind unter anderem Silke Popp, Harry Blank und Carina Dengler, die seit vielen Jahren zum Hauptcast und zu den absoluten Publikumslieblingen gehören. Dazu gibt es Aktionsstände, Verpflegung und einen Wohltätigkeits-Kostüm-Flohmarkt. Am Abend übernimmt BR Schlager die Bühne mit den Interpreten Max Weidner und Nik P.

Am Sonntagabend wird es international, wenn Nik Kershaw zum Mikro greift. Das abendliche Vorprogramm startet jeweils mit der Bayern 1- oder der Bayern 3-Band um 17.30 Uhr (Einlass: 17 Uhr) am Volksfestplatz. Nach dem jeweiligen Konzert-Highlight kann man den Abend mit DJs von B1 und B3 ausklingen lassen (bis 24 Uhr). Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Taschen bis DIN A4-Format-Größe mit aufs Gelände genommen werden.

Bei Radltag können auch Tagesgäste mitfahren

Hinzu kommt der BR-Radltag als Unterpunkt der gesamten Tour. Hier können Tagesgäste am Sonntag, 30. Juli, das Gesamtfeld eine Etappe lang mit dem Fahrrad begleiten. Die Route führt 80 Kilometer durch das Blaue Land, unter anderem über Murnauer Moos, Schwaiganger und Penzberg zurück an den Staffelsee. Das Startprozedere im Bereich des Kultur- und Tagungszentrums (KTM) beginnt ab 8.15 Uhr. Nach Aufwärmgymnastik und Einweisung geht es um 9 Uhr los. Das Ziel in Murnau erreicht der Tross etwa um 16.30 Uhr.

Großer Hilfstross begleitet die Radfahrer

Gefahren wird auf abgesicherten Straßen. Polizei, Sanitäter, Fahrrad- und Motorradordner sowie Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks begleiten die Gruppe. Pannenhilfe leistet eine mobile Fahrradwerkstatt. „Wir wollen möglichst vielen Radlerinnen und Radlern aller Generationen die Möglichkeit geben, mitzufahren, um die besondere Luft der BR-Radltour zu schnuppern“, erklärt Cheforganisator Wolfgang Slama die Grundidee der BR-Radltage. Er weist darauf hin, dass für alle Teilnehmer ausnahmslos Helmpflicht besteht.

Murnaus Bürgermeister Beuting hofft, dass Event „eine Visitenkarte“ für den Ort wird

Straßensperrungen werde es im Laufe der BR Radltour nur kurzfristig geben, sagte Florian Krammer vom Ordnungsamt bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Genaue Infos zu den Abläufen im Rahmen der BR-Radltour erhalten alle Murnauer Haushalte in Form eines Flyers, sagte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Er erhofft sich viel von dem Event, das heuer bereits zum zweiten Mal im Ort stattfindet: „Das soll eine Visitenkarte für den Markt Murnau werden.“

Weitere Informationen und Programm

Samstag, 29. Juli: 14 bis 18 Uhr Familientag auf dem Volksfestplatz am Kemmelpark mit dem Team von „Dahoam is Dahoam“. Ab 19 Uhr übernimmt BR Schlager die Bühne, später sorgen Schlagerstar Max Weidner und Nik P. für Stimmung.

Sonntag, 30. Juli: BR-Radltag mit Aufwärmen ab 8.15 Uhr und Start um 9 Uhr am KTM. Abends tritt 80er-Jahre-Superstar Nik Kershaw am Volksfestplatz auf (Einlass: 17 Uhr).

Anmeldung zum BR-Radltag: Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter www.br.de/unternehmen/inhalt/veranstaltungen/br-radltour/br-radltour-2023-br-radltag-murnau-100.html. Die Anmeldemaske wird geschlossen, sobald die 600 Teilnahmeplätze vergeben sind. Die für den Check-in erforderlichen Daten (individuelle Teilnahmenummer und QR-Code) werden in einer separaten E-Mail zugesandt, die spätestens am Folgetag im Posteingang ist. Mit den Anmeldedaten müssen die Teilnehmer in Murnau einchecken. Der Check-in findet am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 18 Uhr im KTM statt. Wer am Samstag nicht persönlich einchecken kann, hat die Option, dies am Sonntag, 30. Juli, von 6.30 bis 8.30 Uhr im KTM zu tun. Der Teilnahmebeitrag pro Person beträgt zehn Euro und ist beim Check-in vor Ort in bar passend zu entrichten. Die Hälfte des Betrages geht als Spende an die BR-Benefizaktion „Sternstunden – Wir helfen Kindern“.

Constanze Wilz