Brand an Murnauer Realschul-Turnhalle: Verfahren eingestellt

Teilen

An der Realschulturnhalle im Einsatz: Mitglieder der Feuerwehr. © Archiv roy

Die Murnauer Realschul-Turnhalle ist nach dem Brand im Sommer wieder gut nutzbar. Der Verursacher muss eine Geldauflage zahlen, das Verfahren wurde eingestellt.

Murnau – Die Turnhalle der Realschule im Blauen Land ist mittlerweile wieder gut benutzbar. Das teilte Tilman Gappa aus der Liegenschaftsverwaltung des Landratsamtes im Schulausschuss mit. Die Einschränkungen seien nur noch „optischer Art“.

Anfang Juli hatte ein Brand an der Außenfassade der Halle für Aufregung gesorgt (wir berichteten). Die Holzverkleidung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, die Schule musste evakuiert werden. In der Turnhalle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen, zwei Lehrer und zwei Schüler wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Funkenflug bei der Unkrautbekämpfung greift auf Fassade über

Ermittlungen der Kripo Garmisch-Partenkirchen ergaben, dass durch ein Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner Funkenflug entstanden war, der auf die Fassade der Halle übergegriffen hatte. Die Staatsanwaltschaft München II wurde mit der Aufarbeitung des Falls betraut, es ging um den Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Das versehentliche Entflammen der Holzelemente mit dem Gasbrenner wird indes als geringfügiges Vergehen eingestuft. Andrea Grape, Pressesprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, bestätigt, dass das Verfahren gegen den Mann, der das Grün beseitigt hatte, „zwischenzeitlich eingestellt“ worden sei. Die Brandstiftung sei als Verschulden im unteren Bereich einzuordnen: „Es ist nicht zu einer Verurteilung gekommen, stattdessen wurde die Zahlung einer Geldauflage angeordnet.“ Über die Höhe der Summe gibt die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Mit der Zahlung der Geldauflage folgen keine strafrechtlichen Konsequenzen mehr, auch kein Eintrag ins Strafregister.

Schäden an Realschul-Turnhalle weniger schlimm als zunächst vermutet

Nicht nur der Betroffene ist glimpflich davongekommen – auch die Schäden an der Turnhalle sind weniger schlimm als zunächst vermutet. Diese „haben sich nun im Nachhinein betrachtet glücklicherweise in Grenzen gehalten“, versicherte Gappa. Derzeit gebe es noch Beeinträchtigungen an der Lüftung, ansonsten werde aber nur an der Außenfassade gearbeitet. Das Anbringen der Dämmung werde noch den November in Anspruch nehmen, anschließend müsse die Fassade wieder hergerichtet werden. „Stück für Stück kommen wir da aber voran.“

Die Turnhalle der Murnauer Realschule ist fest in das Sportleben der Gemeinde eingebunden. Neben den Realschülern trainieren dort auch externe Vereine. aj/cf