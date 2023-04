Feuerwehreinsatz in Murnau

Von Roland Lory schließen

In einer Dachwohnung am Burggraben in Murnau hat es am Donnerstagmittag gebrannt. Verletzte gab es anscheinend nicht.

Murnau – In einem Haus am Murnauer Burggraben hat es am Donnerstagmittag gebrannt. Dichter Rauch quoll aus einem Dachfenster. Die Feuerwehr rückte an. Die Ursache war zunächst unklar. Wir berichten noch.