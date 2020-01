Feuer in Einfamilienhaus in Westried: Obergeschoss nach Brand unbewohnbar

Einsatz in Westried: Feuerwehrler löschen im Freien Bodenmaterial ab.

82-Jähriger bleibt unverletzt

Glück im Unglück für einen 82-Jährigen am Neujahrstag: Er blieb bei einem Brand in seinem Einfamilienhaus in Westried unverletzt. Doch der Schaden ist hoch - und das Feuer hat schlimme Folgen.