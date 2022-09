Brandbrief an Murnauer Rathauschef: Aufzeichnungen von Sitzungen sorgen für Unmut - Verwaltung verweist auf Geschäftsordnung

Von: Roland Lory

Der Sitzungssaal im Murnauer Rathaus: Wortbeiträge werden zum Zwecke der Sitzungsniederschrift aufgezeichnet. © Roland Lory

Mehrere Murnauer Ratsfraktionen haben Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) einen geharnischten Brief zukommen lassen. In dem Schreiben geht es um Tonaufzeichnungen von Sitzungen. Darüber sei man zu keinem Zeitpunkt informiert worden, lautet der Vorwurf. Die Verwaltung weist die Kritik zurück.

Murnau – Im Murnauer Marktgemeinderat ging es in den vergangenen Jahren auch immer wieder um technische Fragen. Etwa darum, ob man Sitzungen online übertragen soll. Doch die Grünen kamen damit nicht durch.

Um Technisches, aber um noch viel mehr, geht es auch in einem Schreiben, das CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider im Namen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler und SPD verschickte. Es ist an Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) adressiert – und beinhaltet massive Vorwürfe.

Beuting soll im Rat Stellung beziehen

„In der Sitzung des Bauausschusses am 02.08.22 wurde auf Nachfrage bestätigt, dass die Sitzungen des Marktgemeinderates Murnau abgehört und aufgezeichnet werden. Es ist uns nicht bekannt, seit wann das so gehandhabt wurde, und wir wurden zu keinem Zeitpunkt über dieses Abhören informiert.“ Die Mandatsträger hätten in besagter Sitzung – auf Nachfrage – zum ersten Mal von dieser Praxis erfahren. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler und SPD fordern Beuting auf, in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderates am Donnerstag, 29. September, Stellung zu diesem Thema zu nehmen. „Wir bringen bereits an dieser Stelle unsere Missbilligung über dieses Vorgehen zum Ausdruck und empfinden es als nicht förderlich für eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Marktgemeinderat und der Verwaltung.“ Mögliche weitere Schritte behalten sich die genannten Fraktionen vor, „wenn der gesamte Sachverhalt bekannt ist“.

Beuting befindet sich noch im Urlaub. Die Verwaltung verweist auf die Geschäftsordnung des Marktgemeinderates für 2020 bis 2026. In Paragraf 34 Absatz 2 steht: „Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.“ Diese Regelung sei auch in der Mustergeschäftsordnung des Bayerischen Gemeindetages vorgesehen, sagt Rathaussprecherin Annika Röttinger. Die aktuelle Geschäftsordnung sei 2021 einstimmig beschlossen worden.

Verweis auf Paragraf 19

Der Paragraf 34 ist Utzschneider bekannt. Doch er nennt einen anderen. In Paragraf 19 heißt es: „Die öffentlichen Sitzungen des Marktgemeinderats sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft bestimmte Raum ausreicht. Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und des Marktgemeinderats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. Ton- und Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.“ Utzschneider findet den Paragrafen „sehr eindeutig“.

Im Rathaus sieht man die Dinge anders. Der Paragraf 19 „bezieht sich auf Ton- und Bildaufnahmen für externe Zwecke, da er die Regelungen für öffentliche Sitzungen beinhaltet“, sagt Röttinger. Paragraf 34 Absatz 2 hingegen regle die Handhabung zur Sitzungsniederschrift. „Die beiden Paragrafen beziehen sich also nicht auf die gleiche Art von Tonaufnahmen. Die, die als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift erstellt werden“, dürften für keinen anderen Zweck verwendet werden und würden dies auch nicht. Die Zustimmung hierzu gehe aus dem gemeinsamen Beschluss zur Festlegung der Geschäftsordnung hervor. „Ton- (und auch Bild-)Aufnahmen für andere Zwecke dürfen, wie in § 19 Abs. 2 festgelegt, nur mit der Zustimmung der Anwesenden erfolgen.“

