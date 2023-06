Bürgerentscheid in Murnau: „Heiße Phase“ eingeläutet - Aktionsbündnis will kräftig die Werbetrommel rühren

Von: Roland Lory

Rühren die Werbetrommel: (v.l.) Angelika Pütz-Ollendorff, Rainer Paschen, Michael Manlik, Birgit Hammer, Guntram Gattner, Peter Wiesendanger, Wolfgang Küpper und Gisela Rauner. © Lory

Der zweite Bürgerentscheid in der Murnauer Geschichte rückt näher. Am 23. Juli sind die Wahlberechtigten zu den Urnen gerufen. Das Aktionsbündnis „Rettet den Rufbus!“ will auf sämtlichen Kanälen für seine Sache werben. Bei einer Pressekonferenz präsentierte es gestern noch einmal seine Sicht der Dinge.

Murnau – Ein lächelnder blauer Rufbus ziert das Titelblatt eines vierseitigen Flyers, den das Aktionsbündnis „Rettet den Rufbus!“ anfertigen ließ. Darunter halten junge Menschen Fahnen und Plakate. Auf diesen sind die Begriffe „kostengünstig“, „bedarfsorientiert“, „bürgerfreundlich“, „unkompliziert“ und „flexibel“ zu lesen.

Die Flugblätter wurden am Mittwoch auf dem Wochenmarkt den Passanten an einem Stand angeboten und sollen flächendeckend verteilt werden. „Wir sind in der heißen Phase angekommen“, sagte Rainer Paschen, Vorsitzender des Seniorenbeirats, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Kultur- und Tagungszentrum.

Noch drei Wochen

Rund drei Wochen sind es noch bis zum Bürgerentscheid am Sonntag, 23. Juli. Dann können die Stimmberechtigten ihr Votum abgeben. Ist die Mehrheit für die Initiative des Aktionsbündnisses und wird das Quorum erreicht, wird es wohl einen Neustart geben. Ob dann die Firma Omobi mit ihren Bussen weiter durch Murnau kurvt, ist aber nicht ausgemacht. Vielleicht wird es ein anderes Unternehmen sein. Darüber hinaus entscheiden die Bürger am 23. Juli über die Zustimmung zum Blaues-Land-Bus. „Beides gehört zusammen“, machte Wolfgang Küpper bei dem Pressetermin deutlich, einer der Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums. Der Blaues-Land-Bus soll, wie der Name schon vermuten lässt, ab Ende 2024 neun Gemeinden im Blauen Land ansteuern. „Das ist auch ein Rufbus“, betonte Michael Manlik, der für das ÖDP/Bürgerforum im Marktgemeinderat sitzt.

Am heutigen Freitag ist aber erst einmal Schluss mit dem Rufbus. Denn der Gemeinderat hatte mehrheitlich eine Fortführung über den 30. Juni hinaus abgelehnt. Angelika Pütz-Ollendorff, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, kann dies nach wie vor nicht verstehen. „Wir waren Vorreiter für dieses System. Viele andere Gemeinden springen auf.“

Wobei bei der Pressekonferenz auch die Nachteile des Rufbusses nicht unter den Tisch fielen. Er ist nämlich nicht immer verfügbar. „Das ist wohl wiederholt vorgekommen“, sagte Manlik. Wobei Küpper anmerkte: „Wenn das System erweitert ist, ist die Chance, dass man einen Bus bekommt, größer.“ Natürlich gebe es Dinge, die man beim Rufbus verbessern könne. Was Küpper auch anmerkte: „Es geht um die Lösung für ein Sachproblem. Es geht nicht um die Rettung einer Firma.“

Auf allen Kanälen

Nachdem die heiße Phase begonnen hat, will das Aktionsbündnis in den kommenden Wochen kräftig die Werbetrommel rühren: mit Flyern, Plakaten, Bannern, in den Sozialen Medien und mit Hilfe einer Homepage (www.rettet-den-rufbus.online). Und man möchte auch präsent sein auf dem Murnauer Wochenmarkt und vor großen Supermärkten.

Bei den Ratsfraktionen, die für das Ende des Rufbusses gestimmt hatten, gibt es Überlegungen, eine Wurfsendung zu realisieren, in der „wir unsere Argumente darstellen“, sagte Josef Bierling, einer der CSU-Fraktionssprecher, gestern dem Tagblatt. Zudem wolle man in den Sozialen Medien aktiv werden. „Es ist nicht geplant, dass wir uns in den Markt reinstellen.“

