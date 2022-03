Bürgermeister holen Flüchtlinge ab: 16 Menschen finden Bleibe bei Privatleuten

Von: Roland Lory

Ein Kamerateam des ZDF interviewt im polnischen Korczowa den Murnauer Bürgermeister Rolf Beuting (r.) und seinen Ohlstädter Kollegen Christian Scheuerer. © Privat

Es war eine spontane Aktion: Die beiden Bürgermeister Rolf Beuting (Murnau) und Christian Scheuerer (Ohlstadt) sind mit einem Sprinter an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Kriegsflüchtlinge ins Blaue Land zu bringen. Die Menschen wurden mittlerweile alle bei Privatpersonen untergebracht – wie dutzende andere Geflüchtete auch.

Murnau/Ohlstadt – Es sind die kleinen Szenen, die sich einprägen. Etwa die mit der geflüchteten Ukrainerin, die an der deutschen Grenze ihre Fingerabdrücke abgeben soll. Es funktioniert nicht richtig. Der Grund: „Sie hat sich vor lauter Stress wochenlang die Finger kaputtgerieben“, erzählt Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Der Rathauschef und sein Kollege aus Ohlstadt, Christian Scheuerer (parteifrei), wollten eigentlich nicht viel Aufhebens drum machen, es nicht an die große Glocke hängen. Aber es sprach sich doch herum, dass die beiden zur polnisch-ukrainischen Grenze fuhren und von dort ukrainische Kriegsflüchtlinge ins Blaue Land brachten. In Korczowa, dem Ziel ihrer Tour, wurden sie auch noch vom ZDF interviewt. So ist die Geschichte von der Bürgermeister-Fahrt ohnehin in der Welt.

Nach elf Stunden im Sprinter betraten die beiden und die Besatzung eines weiteren Kleinbusses ein Handelszentrum, das als große Flüchtlings-Verteilstation genutzt wird. Davor standen 30 bis 40 Reisebusse, dazu 100 private Busse – „aus allen europäischen Ländern“, erzählt Scheuerer am Montag beim Pressegespräch im Murnauer Rathaus. Beuting empfand es so: „Das war, wie wenn das ukrainische Volk in alle Winde verteilt wird.“ Die ganze Halle war voller Feldbetten und Liegen.

Schwierige Komminikation

Beuting und Scheuerer hatten ein Pappschild dabei, auf dem stand, wo sie hinfahren und wie viele sie mitnehmen können. Die Kommunikation erwies sich als extrem schwierig, „weil ganz wenige Ukrainer englisch geschweige denn deutsch gesprochen haben“, schildert Beuting. Hilfreich war, dass ein gebürtiger Pole mit dabei war, der zumindest etwas übersetzen konnte.

Eigentlich wollte man mit den beiden Sprintern zwölf Geflüchtete mitnehmen. Doch es gesellte sich noch ein ukrainisches Fahrzeug dazu, so dass es unterm Strich 16 Flüchtlinge wurden. Zehn konnten in Ohlstadt bei Privatleuten untergebracht werden, sechs in Seehausen. „Das Wichtigste ist, dass die Leute gut aufgehoben sind, und das sind sie“, betont Scheuerer.

Er und Beuting zeigen sich beeindruckt vom hohen Maß an Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft im Blauen Land, dessen neun Kommunen eine gemeinsame Ukraine-Aktion gestartet haben (wir berichteten). Alle gut hundert Flüchtlinge, die in der Gegend gelandet sind, kamen bei Privatleuten unter. „Das ist mehr als bemerkenswert“, unterstreicht Beuting. Scheuerer verweist auf ein „Wahnsinns-Team“ an Ehrenamtlichen und Helfern. „Das sind die Leute, die das Ganze am Laufen halten.“

145 000 Euro an Spenden

Stand Montag sind auf das Konto des Marktes Murnau für Ukraine-Hilfen des Blauen Landes 145 000 Euro eingegangen, wobei ein paar größere Spenden noch nicht mitgezählt sind. Mit dem Geld wird unter anderem ein großer Generator für das städtische Krankenhaus in Lwiw besorgt. Zudem will man davon einen gebrauchten Rettungswagen kaufen.

Dazu kommen Sachspenden im Wert von mindestens 50 000 Euro. Der zweite 40-Tonner mit Hilfsgütern für Lwiw/Lemberg ist bereits unterwegs. Das Material, um einen dritten zu beladen, ist vorhanden. Ein vierter Transport ist laut Beuting „sehr wahrscheinlich“.

Am alten Postgebäude wird nicht nur Material aus den Orten des Blauen Landes angeliefert. So brachten etwa Grundschüler aus Obersöchering Hilfsgüter. Das „nächste große Thema“ wird nach Beutings Einschätzung sein, wie man für die Geflüchteten Arbeit schafft. Unterdessen werden weiter Unterkünfte benötigt hat. „Denn wir werden eventuell ab Mai neu verteilen müssen“, sagt Beuting. Wer eine Bleibe anzubieten hat, kann sich beim Landratsamt beziehungsweise bei den Gemeinden melden.

Hinweis

Das Spendenkonto des Marktes Murnau für Ukraine-Hilfen des Blauen Landes bei der Sparkasse Oberland lautet: Empfänger: Markt Murnau a. Staffelsee, IBAN: DE87 7035 1030 0032 6841, 85 BIC: BYLADEM1WHM. Spenden sollten möglichst unter dem Verwendungszweck „Das Blaue Land hilft: Ukraine“ erfolgen. Die Sammelstelle für Materialspenden im alten Postgebäude ist am Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter www.murnau.de/ukraine zu finden.

