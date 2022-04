Carsharing mit E-Autos: Murnau ist Pilotkommune bei Projekt – Start im Mai

Jeweils ein Ladepunkt an der Bahnhofstraße (Foto) und an der Lederergasse soll für die E-Carsharing-Fahrzeuge reserviert werden. © Reindl

Die Marktgemeinde Murnau ist Pilotkommune bei einem Projekt zum E-Carsharing. Bereits im Mai soll der Startschuss erfolgen.

Murnau – Eigentlich gibt es ja schon ein Carsharing-Angebot in Murnau. Nun sollen aber weitere Autos zum Teilen in der Marktgemeinde parken. Eine „sinnvolle Ergänzung“, findet Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Derzeit arbeitet die 17er Oberlandenergie GmbH nämlich an der Einführung eines E-Carsharing-Modells in der Region. In wenigen Wochen soll es bereits losgehen, so der Plan, und Murnau ist als Pilotkommune am Start.

Mehrere Automodelle

Drei Fahrzeuge sollen nach Murnau kommen, ein VW E-Up, ein ID.3 sowie ein größeres Modell von Volkswagen, ein ID.4. Damit diese nicht nur durch Murnau rollen, sondern dort auch stehen können, stellen die Marktgemeinde und die Gemeindewerke Stellplätze bereit. Darüber hinaus wird an den Ladesäulen an der Bahnhofstraße und an der Lederergasse jeweils ein Ladepunkt für die E-Carsharing-Autos reserviert. „Es sind standortgebundene Fahrzeuge“, betonte Philipp Zehnder, Mobilitätsbeauftragter der Marktgemeinde, im Hauptverwaltungsausschuss. Soll heißen: Die Autos müssen nach jeder Fahrt zum Startpunkt zurückgebracht werden. Mit einem Autohaus als Partner habe man einen „guten Zugriff“ auf Fahrzeuge, müsse also nicht lange auf Lieferungen warten, berichtete Florian Hederer, der bei der 17er Oberlandenergie für das Projekt verantwortlich zeichnet. Zugriff auf die drei Autos sollen Nutzer in Murnau über die Sharing-App MOQO erhalten, über diese Software läuft auch die Führerscheinvalidierung. Falls es mit der Technik einmal hapert, soll es aber auch Anlaufstellen vor Ort geben, sagte Hederer.

Drei verschiedene Karten

Für die drei E-Autos, die nach Murnau kommen, lassen sich ab Mai drei verschiedene Karten buchen: eine Stunden-, eine Sonntags- und eine Tageskarte. Die Tarife variieren jedoch: Für den E-Up kostet die Stundenkarte knapp 5 Euro, sonntags nur die Hälfte und am Tag glatte 34 Euro. Pro Kilometer werden 19 Cent fällig. Im ID.3 kostet die Stunde knapp 7 Euro, am Sonntag gilt der halbe Preis, und der Tag wird mit fast 50 Euro berechnet. Pro Kilometer fallen 24 Cent an. Die gleichen Stundentarife gelten beim größten Modell, dem ID.4. Allerdings kostet die Tageskarte 54 Euro, und der Kilometerpreis beträgt 29 Cent.

Weitere Ladesäulen geplant

Zwar gebe es in Murnau schon ein Carsharing-Angebot, jedoch verbunden mit einer Mitgliedschaft und „ich glaube mit einer Kaution“, sagte Beuting. Dieses Modell sei nun etwas niederschwelliger und „stärker auf Verbrauch“ ausgerichtet. In Zukunft, erläuterte Hederer, könne man auch noch ein Bikesharing einführen, doch „jetzt bringen wir erst einmal das Auto auf die Straße“. Veronika Jones (Grüne), zufrieden bei dem Wort Bikesharing nickend, wollte noch wissen, wie die Pläne für weitere Ladesäulen aussehen. Auf diese wurde auch in der Sitzungsvorlage verwiesen: „Perspektivisch ergeben sich durch die geplanten neuen Ladesäulen noch weitere Möglichkeiten für Erweiterungen/Anpassungen des Systems auf weitere Standorte.“ Dieses Jahr seien fünf weitere Ladesäulen geplant, berichtete Zehnder, „dann haben wir insgesamt acht“. Installiert werde soll jeweils ein Exemplar bei den Gemeindewerken, unweit der Biologischen Station, an der Murnauer Bucht, am Bahnhof und am Strandbad in Seehausen.

Antonia Reindl

