Corona-Folgen: Murnauer Christkindlmarkt steht auf der Kippe

Schöne Bescherung: Hinter dem Murnauer Christkindlmarkt 2020 steht ein riesiges Fragezeichen. Die Veranstaltung zieht alle Jahre wieder tausende Menschen an – in Corona-Zeiten ist das ein Problem. Vor einer Absage fahren die Organisatoren zweigleisig.

Die Organisatoren des Murnauer Christkindlmarktes wissen wegen Corona nicht, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Die Verantwortlichen wollen in die Planung einsteigen und den Markt bei Bedarf zwei bis drei Wochen im Vorfeld absagen.

Großveranstaltungen und Märkte bleiben bis Ende Oktober grundsätzlich verboten.

Murnau – Menschenmassen, die sich eng an eng durch stimmungsvoll geschmückte weihnachtliche Buden schieben: Was sonst einfach zum Christkindlmarkt dazugehört wie Glühwein und Bratwurst, erscheint in Zeiten, in denen viele wegen der Corona-Pandemie auf Distanz programmiert sind, undenkbar. Beim Treffen der Murnauer Vereinsgemeinschaft stand eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wird der beliebte Christkindlmarkt im Ortszentrum heuer stattfinden können – oder fällt er wie so viele andere Veranstaltungen dieser Größenordnung den Corona-Bestimmungen zum Opfer?

Christkindlmarkt Murnau: Organisatoren in einer „unberechenbaren Situation“

In dieser Angelegenheit sammelte Gemeinschaftssprecher Josef Bierling bei den Anwesenden im Lokal Waldklause Ideen. „Es muss hierbei klar sein, dass wir wegen der unberechenbaren Situation keine genauen Aussagen treffen können“, stellte er klar. An dieser Stelle meldete sich die Leiterin der örtlichen Tourist-Info, Andrea Thoni, zu Wort. Sie zeigte sich grundsätzlich skeptisch und verwies auf ein aktuelles Schreiben der Bundesländer. Demzufolge bleiben Großveranstaltungen und Märkte bis Ende Oktober verboten. „Unter den jetzigen Voraussetzungen wäre die Durchführung des Christkindlmarktes definitiv nicht möglich. Und was ab November beschlossen wird, ist ungewiss“, erklärte sie. Entsprechend sei die Vorlaufzeit zur Planung sehr knapp bemessen, merkte die Touristikerin an.

Feuerwehrvereins-Vertreter appelliert: jetzt planen und kurzfristig absagen

Diesen negativen Prognosen stellte sich Michael Montag entgegen, Erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins und federführend zuständig für Logistik und Ablauf des Marktes: „Wir dürfen die Flinte nicht frühzeitig ins Korn werden. Es ist möglich, jetzt schon mit der Planung zu beginnen und notfalls kurzfristig abzusagen – ohne finanzielle Verluste.“ Ihm zufolge könne man die Ausschreibung unter Vorbehalt vornehmen und die Rückmeldungen im September auswerten. Dabei würden Vereine und Betriebe aus dem Ort bevorzugt behandelt.

Murnauer Christkindlmarkt wird immer beliebter

Denn die Nachfrage ist groß, wie Bierling in seinem Bericht vermerkt. Die Zahlen ergeben, dass sich der Christkindlmarkt in den vergangenen Jahren stetig wachsender Beliebtheit erfreute: „Obwohl uns der Sturm 2019 fast einen Strich durch die Rechnung machte, hatten wir am Sonntag mit 8998 Euro den besten Tagesumsatz aller Zeiten.“ Insgesamt nahmen die drei vereinseigenen Stände an diesem Wochenende rund 16 000 Euro ein. Davon wurden Ausgaben in Höhe von 1500 Euro abgezogen. Aus dem Überschuss bekam jede der 18 teilnehmenden Organisationen 620 Euro ausgeschüttet. Die Rücklagen belaufen sich auf rund 7000 Euro. Investitionen seien zwar angedacht, sagt Bierling, doch man halte sich wegen der momentan unsicheren Lage in Anbetracht von Corona mit Neuanschaffungen zurück. Insgesamt resümierte Bierling, dass sich der Umzug auf den Vorplatz am Kultur- und Tagungszentrum Murnau gerade in finanzieller Hinsicht positiv ausgewirkt habe. An diesen Erfolg wollte man heuer gerne anknüpfen – immerhin stehe mit der zehnten Auflage des Weihnachtsmarktes auch ein kleines Jubiläum an. „Möglicherweise könnte man die Veranstaltung in abgespeckter Form durchführen“, schlug der Gemeinschaftssprecher vor.

Ganz oder gar nicht: Vereins-Vorsitzender Bauermeister gegen halbe Sachen

Diese Vorstellung missfiel Stephan Bauermeister, Erster Vorsitzender des lokalen Minigolfclubs: „Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Bevor unser Ruf darunter leidet, lassen wir es lieber gleich sein.“ Montag trieb die Diskussion voran, indem er weiter dafür plädierte, mit der Planung zu beginnen und die Entscheidung erst zwei bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu fällen. Damit zeigte sich die Versammlung einverstanden. Zuletzt fügte Bierling noch an: „Es geht keinesfalls darum, den Markt auf Biegen und Brechen stattfinden zu lassen. Gesundheit geht vor – und im Zweifelsfall müssen wir absagen.“

Constanze Wilz