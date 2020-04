Corona-Krise: Klinik Hochried schaltet auf Kurzarbeit um

Operationen werden auf das Nötigste beschränkt, die Personaldecke ist ausgedünnt – die Coronakrise zwingt die Krankenhäuser seit Wochen zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Auch die Klinik Hochried in Murnau hat Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Die Kinder- und Jugendrehabilitation ist geschlossen.

Murnau – Gähnende Leere herrscht derzeit in den Zimmern der Abteilung Kinder- und Jugendrehabilitation des Klinikums Hochried in Murnau. „Wir dürfen keine Patienten mehr behandeln“, informiert Klinik- und Verwaltungsleiter Andreas Auer auf Tagblatt-Nachfrage. Rund 160 Kinder und Jugendliche wurden mit ihren Begleitpersonen nach dem 17. März, als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bayern die Ausgangsbeschränkung verhängte, nach Hause geschickt.

Von der Kurzarbeit sind rund 100 Mitarbeiter betroffen. Wenn es die Situation erfordert und das Virus sich weiter gefährlich ausbreitet, kann das frei gestellte Personal in anderen Krankenhäusern zum Einsatz kommen, schildert Auer weiter: „Hierzu stehen wir in Kontakt mit dem Ärztlichen Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.“

Sein Haus selbst ist derzeit noch nicht angehalten, Betten für Corona-Patienten frei zu halten – das könne sich aber jederzeit ändern. In der Abteilung, einem der zentralen Pfeiler des Klinikums, werden Heranwachsende behandelt, die auf Grund einer Behinderung und Beeinträchtigung am normalen Leben nicht teilnehmen können. Aufgabe der Therapeuten ist es, ihnen durch spezielle Konzepte wieder genau das zu ermöglichen. Den Betroffenen falle es schwer, ihre Situation zu akzeptieren, Minderwertigkeitsgefühle sind laut Auer keine Seltenheit. „Unsere Bestimmung sehen wir darin, ihnen zu helfen, mit ihren Schwierigkeiten und Belastungen fertig zu werden und gemeinsam positive Lebensperspektiven für ein erfülltes Leben zu entwickeln.“ Dass diese wichtige Arbeit jetzt durch Corona lahmgelegt ist, sei schmerzhaft. Der Klinikleiter wünscht sich schnellst mögliche Normalität.

Der zweite Fachbereich in dem Gebäudekomplex südlich des Staffelsees, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist von den Anti-Corona-Maßnahmen nicht betroffen, da er in den Bereich der akutmedizinischen Versorgung fällt und von der von der Staatsregierung verhängten Allgemeinverfügung ausgenommen ist. „Hier herrscht ganz normaler Betrieb, die Abteilung ist voll belegt“, informiert der Klinikleiter. In einem interdisziplinären Team arbeiten Kinder- und Jugendpsychiater, Diplom-Psychologen, Kinder- und Jugendärzte zusammen mit zahlreichen pädagogischen und therapeutischen Fachkräften. Träger der Klinik Hochried ist die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg.