Streit um Maskenpflicht: Anonymes Flugblatt sorgt für Entsetzen - „Verstörend und geschmacklos“

Murnau gilt als Hochburg der Corona-Gegner. Jetzt ist ein anonymes Flugblatt aufgetaucht, das die Maskenbefreiung einfordert – und die Geschäftsleute unter Druck setzt.

In Murnau gibt es viele Gegner der Corona-Maßnahmen.

Ein anonymes Flugblatt sorgt nun für Wirbel.

Der Verfasser vergleicht sein Anliegen mit dem der Sophie Scholl - die einst die Nazis bekämpfte.

Murnau – Ein Stück Stoff sorgt für Aufregung: Die Mund-Nasen-Bedeckung ist zum Symbol des Streits über die Corona-Maßnahmen geworden. Zwar zeigen immer mehr Studien, dass solch ein Schutz hilft, die Übertragung der Viren zumindest zu erschweren. Doch nicht alle sind mit der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften einverstanden – wie ein aktueller Fall aus Murnau zeigt.

Corona in Murnau: Flugblatt gegen Maskenpflicht sorgt für Wirbel

Ein oder mehrere Kritiker machen jetzt in der Marktgemeinde Stimmung gegen die Einschränkung – und zwar anonym, in Form eines handschriftlichen Flugblatts, das derzeit in der Geschäftswelt kursiert und für Gesprächsstoff sorgt. Besonders die Argumentation empfinden viele als verstörend und geschmacklos. Denn der unbekannte Verfasser führt gleich mehrere Zitate von Sophie Scholl auf, die in Hitler-Deutschland der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ angehörte und dies mit ihrem Leben bezahlen musste. So ist beispielsweise die berühmte Aussage zu lesen: „Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen.“ Sogar das Bild einer Rose ist abgebildet. Bemerkenswert: Kürzlich war auch in Uffing ein Handzettel zur Pandemie aufgetaucht, dessen Urheber ebenfalls sein Anliegen mit Sophie Scholl in Verbindung gebracht hatte (wir berichteten).

Wirbel um Maskenpflicht in Murnau: Flugblatt mit Zitaten von Widerstandskämpfern der NS-Zeit

Dorothea Monthofer vom Werdenfelser Bündnis gegen Rechts ist fassungslos: Der Freiheitsbegriff der Geschwister Scholl und ihrer Mitstreiter werde in dem Murnauer Schreiben „absichtlich falsch ausgelegt“, ärgert sie sich. „Hier wird die Überzeugung der Sophie Scholl und der ganzen ,Weißen Rose‘ mit Füßen getreten. Sie kämpften gerade für das Gegenteil.“ Die Studentengruppe, der auch der gebürtige Murnauer Christoph Probst angehörte, wandte sich bekanntlich gegen das Terrorregime der Nazis.

„Alles wird verdreht. Das ist ganz furchtbar“, findet Monthofer. Die Murnauerin vermutet, dass hinter der Flugblatt-Aktion in Wirklichkeit demokratiefeindliche Absichten „aus der rechten Ecke“ stecken. „Jedes Mittel ist recht, um den Staat madig zu machen.“ Die Kritik an der Corona-Politik kann sie indessen nicht nachvollziehen. Es liege doch auf der Hand, dass es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt. Die vielen Toten seien ein trauriger Beleg dafür.

Corona-Aufstand in Murnau: „Maskenbefreiung in Geschäften“ per Flugblatt gefordert

Ähnlich klingt es bei Guntram Gattner. Der Buchhändler ist Vorsitzender des Wirtschaftsfördervereins und kennt das Schriftstück. Es sei „eigentlich erbärmlich“, findet er, diese Corona-Debatte mit der Verhaftung und Hinrichtung von Sophie Scholl gleichzusetzen. Denn: „Das ist kein Vergleich.“ Der Schreiber habe offensichtlich ein „gestörtes Verhältnis zu seinem Land“ und den Bezug zur Realität verloren.

„Maskenbefreiung in Geschäften“, lautet der Titel des fragwürdigen Textes, in dem der Autor erklärt, dass er keinen Schutz trage, dies aufgrund eines „Ausnahme-Tatbestands“ auch nicht müsse und die Gründe nicht nenne. Und er droht auch gleich mit rechtlichen Konsequenzen sowie einer Klage auf Entschädigung, sollte er nicht einkaufen dürfen.

Dabei gilt in Geschäften grundsätzlich die Maskenpflicht. Nur in begründeten Ausnahmen darf darauf verzichtet werden, beispielsweise wenn jemand unter Asthma leidet. Auch Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind davon befreit.

Ebenfalls ein seltsames Schreiben erreichte eine Familie aus Isen im Landkreis Erding. Weil sie während der Corona-Pandemie nach Kroatien reiste, hat die Familie aus dem Landkreis Erding einen Hassbrief erhalten.

Garmisch-Partenkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Garmisch-Partenkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Garmisch-Partenkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.