Illegaler Flashmob mit hunderten Teilnehmern in der Fußgängerzone: Polizei muss eingreifen

Mit bis zu 300 Teilnehmern kam es am Wochenende zu einem Flashmob in der Murnauer Fußgängerzone.

Auch Corona-Leugner dabei

Bei einer unangemeldeten Veranstaltung in der Murnauer Fußgängerzone musste die Polizei eingreifen: Bis zu 300 Menschen versammelten sich zu einem Flashmob - darunter auch Corona-Leugner.

Murnau - Der Flashmob - eine überraschende öffentliche Aktion einer größeren Menschenmenge - hat sich in Zeiten von Corona zu einem Protestzeichen gegen Lockdown-Maßnahmen entwickelt. Auch in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) kam es am Samstag zu einem größeren Vorfall. Bis zu 300 Personen trafen sich zu einer Art Flashmob, darunter auch Aktivisten der Corona-Leugner-Szene. Schließlich musste die Polizei eingreifen.

Corona-Lockdown in Murnau: Mehrere hundert Personen treffen sich zu Flashmob - und tanzen

Am Nachmittag versammelten sich plötzlich mehrere hundert Menschen in der Fußgängerzone. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Laut dem Beamten handelte es sich um keine angemeldete Versammlung. Stattdessen hätten sich die Teilnehmer schnell zusammengefunden - und gemeinsam in der Fußgängerzone getanzt. Etwa 200 Menschen hatten sich, einem Bericht der Polizei zufolge, an dem Flashmob beteiligt. Rund 100 weitere Menschen schauten zu.

+ Bei einem Flashmob in der Murnauer Fußgängerzone musste die Polizei eingreifen. © Dominik Bartl

Ebenso rasch wie sie begann, löste sich die Aktion anschließend wieder auf. Erste Einzelheiten rund um den Einsatz wurden bereits am Samstag bekannt: So seien unter anderem den Beamten bekannte Corona-Leugner an der Zusammenkunft beteiligt gewesen. Daher werde von einem dementsprechenden Hintergrund der Veranstaltung ausgegangen.

Illegaler Flashmob in Murnauer Fußgängerzone: Polizei spricht Platzverweise aus

Sehr schnell und mit großem Aufgebot trafen die Beamten laut Polizeisprecher vor Ort ein. Dort sprachen sie Platzverweise aus, stellten Identitäten fest und fertigten Anzeigen. Unterstützung bei ihrem Einsatz erhielten die Einsatzkräfte von benachbarten Dienststellen. Insgesamt stellten die Beamten von drei Personen die Identitäten fest und mussten zudem drei Platzverweise erteilen. Zudem wurden drei Musikinstrumente sichergestellt. Drei Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz wurden zur Anzeige gebracht.

Gegen 14.10 Uhr wurde dann ein weiterer Flashmob am Murnauer Kultur- und Tagungszentrum mitgeteilt - allerdings deutlich kleiner. Dort hatten sich ca. 15, vorwiegend weibliche, Personen versammelt, die zu lauter Musik sangen und tanzten. Auch diese Menschenansammlung wurde umgehend aufgelöst.

Im Laufe des Nachmittags wurden auch im Bereich des Marienplatzes in Weilheim sowie in der Jägergasse in Iffeldorf weitere Flashmobs an die Polizei gemeldet, die sich allerdings vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aufgelöst hatten. Die Ermittlungen dauern an.

