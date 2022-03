Murnauer CSU-Fraktion: Beuting muss in Sachen Umfahrung Farbe bekennen

Von: Roland Lory

Teilen

Murnau von oben: In diesem Ortsteil könnte eines Tages die Murnauer Umfahrung verlaufen. Etwa in der Mitte ist die evangelische Kirche zu sehen, rechts unten der Rewe-Parkplatz. © Bartl

Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) hat sich bisher nicht klar zu den Plänen für eine Ortsumfahrung geäußert. Aus den Reihen der CSU und Grünen bekommt er dafür nun zum Teil herbe Kritik.

Murnau – Die Haltung der ÖDP ist eigentlich klar. Im Programm für die Bundestagswahl 2021 stand dieser Satz: „Neubau-, Ausbau- und Planungs-Stopp für Autobahnen und Fernstraßen.“ Im Grundsatzprogramm der Ökodemokraten wird beklagt: „Aufgrund des zunehmenden Verkehrs werden ständig neue Straßen gebaut. Die Kosten für Neubau und Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur geraten aus dem Ruder. Statt in Bildung wird in Asphalt investiert.“ Doch wie hält es der Murnauer Bürgermeister und ÖDP-Kreisvorsitzende Rolf Beuting mit der Murnauer Umfahrung?

„Bisher liegen keine konkreten Pläne zum Bau der Umgehungsstraße im Murnauer Norden vor, somit ist eine Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich möglich“, sagt der Rathauschef. „Wir sollten dogmatische Betrachtungen für oder gegen eine Umfahrung hinter uns lassen und uns auf eine sachliche Diskussion einlassen.“ Um bewerten zu können, ob eine Umfahrung sinnvoll sei, müssten zunächst wichtige Fakten ermittelt werden. „Dies geschieht derzeit seitens des Staatlichen Bauamtes.“ Wenn die Fakten vorliegen, könne man sich sinnvoll eine Meinung bilden.

Rolf Beuting will abwarten. © Mayr

Auf die Anti-Haltung der ÖDP bezüglich Straßenbauprojekten angesprochen, erklärt Beuting: „Ich bin von den Murnauer Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden, um in erster Linie die Interessen der örtlichen Bevölkerung im Blick zu haben.“ Parteiinteressen müssten da naturgemäß hintenanstehen. Beuting kündigt an, dass der ÖDP-Kreisverband sich demnächst mit einer eigenen Stellungnahme zum Thema Ortsumfahrung ausführlich zu Wort melden wird. Darin werden nach Angaben des Landesvorsitzenden Klaus Mrasek „konkrete Forderungen für die Planungen“ aufgestellt. Ob er beziehungsweise der ÖDP-Landesvorstand eine Meinung zur Murnauer Umfahrung haben, bleibt unklar. „Als ÖDP Bayern vertreten wir das Prinzip der Subsidiarität, das auch in diesem konkreten Fall Anwendung findet und teilen die Bewertung der ÖDP Garmisch-Partenkirchen“, sagt Mrasek.

CSU: Beuting drückt sich um klare Aussage

Die Murnauer CSU-Fraktion kritisiert den Bürgermeister. „Seit Jahren drückt sich Herr Beuting um eine klare Aussage – wie bei so vielen Themen“, beklagt Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider. „Im Zweifelsfall versteckt er sich hinter irgendwelchen teuren Gutachten, der Pressesprecherin oder dem Straßenbauamt.“ Der Bürgermeister, fordert Utzschneider, müsse endlich Farbe bekennen und in enger Abstimmung mit Seehausen so ein wichtiges Thema vorantreiben. „Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine ,Jahrhundert-Chance‘ zu spät angepackt wird.“ Utzschneider legt nach: „Hätten die Vorgänger des heutigen Bürgermeisters genauso gezaudert, dann würde heute noch der ganze Verkehr durch den Markt fließen.“ Es brauche keine teuren und sinnlosen Gutachten. „Es braucht eine klare Richtung. Die vermissen wir.“ Die CSU steht laut Utzschneider uneingeschränkt zur Entlastungsstraße, die die Sicherheit und Lebensqualität für ganz Murnau, besonders den Norden, immens steigern werde. „Erst nach ihrer Vollendung wird es möglich, Murnau innerorts zu dem fahrrad- und Fußgängerfreundlichen Ort zu gestalten, den sich alle wünschen. Wer in Farchant, Oberammergau, Saulgrub oder demnächst Oberau würde freiwillig zur alten Situation zurückwollen?“

Rudolf Utzschneider vermisst eine klare Aussage. © Mayr

Auch Hans Kohl, einer der Fraktionssprecher der Grünen, missfällt Beutings Kurs in der Sache. „Ich halte es nicht für gut, das sich der Bürgermeister nicht klar positioniert.“ Fraktionssprecherin Stephanie Neumeir-Schrank sieht es so: „Wir wünschen uns natürlich, dass das Bürgerforum und der Bürgermeister zu den gleichen Schlüssen kommen wie wir. Je früher, desto besser. Denn aus unserer Sicht ist die ökologische Lösung klar.“ Die Grünen lehnen das Projekt ab: „In Anbetracht der dramatischen Klimaentwicklung ist es nicht vertretbar, die Infrastruktur für den motorisierten Individualverkehr immer weiter auszubauen und mit der Umfahrung hier in Murnau weitere zig Millionen Steuergelder zu investieren.“

Lesen Sie auch Russland droht mit Angriff auf westliche Waffenlieferungen - und „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Nato-Erweiterung Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Die USA und westliche Partner wollen den Handel mit Russland massiv einschränken. Der News-Ticker. Russland droht mit Angriff auf westliche Waffenlieferungen - und „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Nato-Erweiterung Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich In Deutschland werden vielerorts Panzer-Transporte der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten gemeldet. In NRW sorgen tief fliegende Eurofighter für Aufsehen. Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich

ÖDP/Bürgerforum auf Beuting-Kurs

Das ÖDP/Bürgerforum ist derweil auf einer Linie mit Beuting: „Eine Bewertung zum Bau der Umgehungsstraße ist sinnvollerweise erst dann möglich, wenn das Staatliche Bauamt Weilheim die eingeleitete Variantenprüfung abgeschlossen hat“, erklärt Fraktionssprecher Michael Manlik. Für eine Bewertung sei ein umfangreiches Verkehrsgutachten unabdingbar notwendig, das präzise ermittelt, wie hoch der Durchgangsverkehr beziehungsweise der Ziel- und Quellverkehr im Raum Murnau ausfällt. „Zwingende Voraussetzung für den Bau einer Umgehungsstraße muss der Nachweis einer Entlastungswirkung für den Markt Murnau sein.“ Auch der Einsatz von Kreisverkehren sollte laut Manlik geprüft werden. „Weiter muss untersucht werden, ob eine Umfahrung Murnaus nicht weiteren Verkehr ins Loisachtal zieht, wie es der geplante Auerbergtunnel bei Eschenlohe meiner Meinung nach tut.“ Ebenso seien die Auswirkungen einer Umgehungsstraße auf alle Ortsteile von Murnau zu prüfen. Manlik hält zudem fest, „dass die Lösung von Verkehrsproblemen auf keinen Fall mehr im Bau von immer mehr Straßen gesucht werden kann“.

Es gibt aber ohnehin eine Unbekannte. Die Murnauer Umfahrung ist zwar im Bundesverkehrswegeplan in der höchsten Kategorie eingestuft. Doch das Papier kommt auf den Prüfstand.

Auch interessant: Keine Signale für Planungsstopp