CSU: Samm warnt vor Schuldenfalle

Murnaus CSU-Fraktion sorgte vergangene Woche für Aufsehen, weil von ihr keine Haushaltsrede zu hören war. Jetzt reichte Sprecherin Regina Samm ihr Manuskript mit Erläuterungen nach – eine Generalabrechnung mit der Ära Beuting. Im Mittelpunkt: eine eindringliche Warnung vor Überschuldung.

Murnau – Die Verwunderung war am vergangenen Donnerstagabend in der letzten Sitzung des Murnauer Gemeinderats in diesem Jahr groß: Denn beim traditionellen Reigen der Haushaltsreden schwiegen zwei Parteien, weil sich deren Sprecher entschuldigt hatten. Dies waren die Grünen und – als stärkste Fraktion – die CSU. Eine Verpflichtung besteht zwar nicht. Aber die Beiträge werden in der Regel gerne genutzt, um die eigenen Schwerpunkte darzustellen und Kritik zu üben.

Die Grünen-Einzelkämpferin Veronika Jones, die nach eigenen Angaben keinen Babysitter für ihre Kinder hatte, verschickte gleich nach der Sitzung ihren Vortrag. Nun erhielt das Tagblatt auf Nachfrage auch von CSU-Fraktionschefin Regina Samm eine ausführliche Stellungnahme.

Sie habe an dem besagten Tag eine schwere Erkältung mit Fieber und Halsentzündung gehabt, erklärt sie darin. Und ihr Stellvertreter Josef Bierling sei persönlich nicht erreichbar gewesen. Sie habe nicht gewusst, dass dieser aufgrund der Vorbereitungen für den Christkindlmarkt ebenfalls seine Teilnahme an der Sitzung abgesagt hatte. „Einen anderen Kollegen konnte ich in meinem Zustand nicht mehr informieren. Ich konnte und durfte für einige Zeit gar nicht mehr sprechen“, erklärt die Ortspolitikerin.

Aber welche Position hätte Samm in ihrer Rede eingenommen? Sie ist die Einzige im Gemeinderat, die den rund 40 Millionen Euro schweren Haushalt 2019 abgelehnt hat. Ihre Fraktionskollegen gaben hingegen ihr Okay für das umfangreiche Zahlenwerk, das alle Einnahmen und Ausgaben der Kommune im nächsten Jahr regelt. „Ich habe mir das natürlich genau überlegt. Unter besseren Bedingungen hätte ich dem Haushalt auch zustimmen können“, schreibt Samm in ihrer E-Mail. Aber es sei ihr darum gegangen, ein Zeichen zu setzen: „Ich will einfach meinen Finger heben und zum Sparen ,mahnen’.“ Samm warnt davor, dass sich Murnau angesichts der vielen Großprojekte übernimmt und in eine finanzielle Schieflage gerät.

Ihr Credo: Man müsse Prioritäten setzen und könne sich nicht alle Wünsche erfüllen. Beispielsweise stellt sie die Sanierung der Grüngasse und das zuletzt diskutierte Ortsbus-Konzept in Frage. Ende 2019 liege die Verschuldung des Marktes bereits bei über sieben Millionen Euro, rechnet die Hotelbetreiberin vor. Wenn es so weitergehe, lande man 2022 bei circa 20 Millionen – die Verbindlichkeiten der Gemeindewerke nicht mitgerechnet. In der Vergangenheit habe man auch viel investiert. „Trotzdem haben wir zum Ende der letzten Periode unsere Verschuldung weit nach unten gebracht“, sagt Samm.

Im Rathaus sieht man das Thema Schulden bekanntlich nicht derart dramatisch. Den neuen Krediten, etwa für den kommunalen Wohnungsbau oder die Stromnetz-Übernahme, stünden auch Einnahmen und Sachwerte gegenüber, wird argumentiert.

Samms Statement ist gespickt mit Spitzen gegen Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Dessen Politikstil ist der CSU-Fraktionssprecherin ein Dorn im Auge. Beuting betreibe „ein schrecklich teures Personalmanagement“, moniert sie. Der Rathauschef habe einen Weg zu einer Stellenmehrung gefunden – und das am Gemeinderat vorbei. Früher hätten sich die Bürgermeister noch um vieles selbst gekümmert, seien etwa auch als Pressesprecher, Citymanager oder Wirtschaftsförderer aktiv gewesen, meint Samm. Aber „heute braucht man für alles viel Personal.“