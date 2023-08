„Da werden Menschen ausgeschlossen“. Scharfe Kritik an katholischer Kirche wegen Haltung in Personalfragen

Von: Roland Lory

Teilen

Ein Kreuz auf der Spitze einer Dorfkirche. Als Arbeitgeber gibt die Kirche klare Regeln vor. Diese sind nicht unumstritten. © Patrick Pleul/dpa

Die Haltung der katholischen Kirche in Personalfragen ist im Murnauer Marktgemeinderat scharf kritisiert worden. Das Bistum Augsburg beruft sich auf „Grundordnung“.

Murnau – Der Fall hatte vor ein paar Jahren Wellen geschlagen: Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Kündigung eines Chefarztes durch ein katholisches Krankenhaus wegen seiner Wiederheirat nach der Scheidung unwirksam ist. Der katholische Arzt sei gegenüber nicht-katholischen Kollegen unzulässig benachteiligt worden, hieß es zur Begründung.

Eine Scheidung ist demnach beim Arbeitgeber Katholische Kirche kein Ausschlusskriterium. Man kann auch jüdischen oder muslimischen Glaubens sein – oder konfessionslos. Wer allerdings aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, kann nicht eingestellt werden. Dies sagt Robert Bläß, Personalvorstand des KiTA-Zentrum St. Simpert der Diözese Augsburg, das seit 2017 im Auftrag von Kirchenstiftungen handelt, die Kindertageseinrichtungen betreiben.

Hoffnung auf Änderung

Sozialreferent Felix Burger (SPD) berichtete in der letzten Sitzung des Marktgemeinderats vor der Sommerpause von einem aktuellen Fall, der ihm zugetragen wurde. Eine Frau bewarb sich demnach bei der Kirche um die Stelle einer Inklusionsbegleiterin. Ihr sei aber gesagt worden, dass sie den Job nur haben könne, wenn sie wieder in die Kirche eintrete. „Da werden Menschen ausgeschlossen“, beklagte Burger. Er hoffe, dass sich die Kirche diesbezüglich ändert. Burger appellierte an Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum), mit dem KiTA-Zentrum St. Simpert und Pfarrer und Dekan Siegbert Schindele Kontakt aufzunehmen.

Der Rathauschef sagte daraufhin, es obliege dem Träger, „ob und wie er Personal einstellt“. Der Markt Murnau wolle auch nicht, dass sich andere in dieser Hinsicht „einmischen“. Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, fand das „zu kurz gesprungen“. Denn: „Je mehr Beschwerden von Kommunen kommen, desto eher bewegt sich die Kirche.“ Das von Burger genannte Beispiel sei „Wahnsinn“. Auch Veronika Jones-Gilch, Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, gefiel Beutings Aussage nicht. „Ich erwarte, dass Partner den Grundsätzen der Gleichheit folgen.“ Die Haltung der Kirche sei „nicht hinnehmbar. Wenn das so bleibt, steigen wir in die Debatte ein, es selber zu machen.“ Also als Markt Murnau die Trägerschaft der Kita St. Nikolaus zu übernehmen.

Küpper: „Skandalös“

Wolfgang Küpper, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, ist der Kirche zwar eng verbunden. Doch die Vorgehensweise in Personalfragen geht ihm gegen den Strich. Küpper kritisierte, „dass man so mit Menschen umgeht. Wer aus der Kirche austritt, ist nicht automatisch Atheist“. Es sei „skandalös, dass auf Kosten von heranwachsenden Kindern Politik gemacht wird“.

Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) wies darauf hin, dass Diözesen unterschiedlich handelten. Rudolf Utzschneider (CSU) warnte indes davor, „Einzelfälle zu verallgemeinern“. Seines Erachtens wäre es „hilfreich, mit der Kirche zu sprechen“.

Die Arbeitsverhältnisse in Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland sind in der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ geregelt, die die Deutsche Bischofskonferenz in der jetzt gültigen Fassung 2022 für alle Bistümer und kirchlichen Einrichtungen in Deutschland verbindlich verabschiedet hat. Ein Bewerber, der „aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, distanziert sich ausdrücklich von der katholischen Kirche“, sagt Ulrich Bobinger, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Medien des Bischöflichen Ordinariats in Augsburg. In der Grundordnung heißt es dazu: „Wer sich kirchenfeindlich betätigt, wird nicht eingestellt. Das gilt auch für Personen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind.“

Auch interessant: Neues Haus – die alten Personalprobleme?