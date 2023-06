„Das geht alle Murnauer Bürger an“: Anliegerin von neuem Flüchtlingsheim fordert Info-Abend für die Allgemeinheit

Von: Roland Lory

Das Hotel Ludwig wird ab 1. Juli belegt. © Bartl-Archiv

Am 1. Juli ziehen voraussichtlich Flüchtlinge ins Murnauer Hotel Ludwig. Es gibt zwar eine Versammlung für Anlieger. Eine Anrainerin fordert nun jedoch eine Versammlung für die Allgemeinheit.

Murnau – Der Termin ist fix: Am 1. Juli ziehen in das ehemalige Hotel Ludwig Flüchtlinge ein. Für diesen Tag sei die Inbetriebnahme geplant, sagt Wolfgang Rotzsche, Sprecher des Landratsamts. Es gibt zwar eine Anliegerversammlung. Doch eine Anrainerin, die namentlich nicht genannt werden will, findet, dass es auch für die Allgemeinheit ein solches Treffen geben sollte: „Das geht alle Murnauer Bürger an und nicht nur die Anrainer.“ Auf Nachfrage verweist die Kreisbehörde auf die Marktgemeinde Murnau. Das Personal war gestern auf Betriebsausflug, daher war keine Stellungnahme zu erhalten. So bleibt unklar, ob eine Info-Veranstaltung abgehalten wird, die alle Bürger besuchen können.

Die erwähnte Anrainerin betont, dass die Geflüchteten irgendwo unterkommen müssten. „Aber ich würde gern wissen, welche Leute und wie viele.“ Auch die Kosten und Dauer interessieren sie. Welche Nationalitäten und Altersgruppen ab Juli im Hotel Ludwig wohnen, hierzu kann Rotzsche keine Auskünfte geben, „da uns die Belegung nicht bekannt ist. Sie ist abhängig vom Zugangsgeschehen“.

Zunächst sollen 50 Schutzsuchende einziehen, später wird auf 100 Personen erhöht. Eine weitere Unterkunft mit 50 Flüchtlingen soll ab Spätsommer/Herbst im ehemaligen Tengelmann im Lindenthal entstehen.

