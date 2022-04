Der Bayer urlaubt gern in Murnau - Mehr Übernachtungen als 2020 - Beuting: Ort soll kein „Walt-Disney-Park“ werden

Tourismusbilanz

Die Übernachtungszahlen haben sich 2021 in Murnau im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Von Vor-Corona-Werten ist man allerdings noch weit entfernt. Ein eklatantes Problem in der Tourismusbranche ist nach wie vor der Fachkräftemangel.

Murnau – Bis 2019 verbuchte der Tourismussektor in Murnau stets kontinuierliche Steigerungen von fünf bis zehn Prozent. Dann kam die Pandemie und sorgte für Einbrüche. Doch im vergangenen Jahr ging es schon wieder bergauf, wie am Donnerstag anlässlich eines Pressegesprächs im Rathaus deutlich wurde. Rund 174 000 Übernachtungen wurden 2021 gezählt. Das ist ein Plus von 26,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (etwa 138 000). Bei den Ankünften gab es jedoch einen leichten Rückgang um 5,5 Prozent. 2020 waren es 32 856, im Vorjahr 31 058. „Wir haben uns besser entwickelt als der Landkreis“, fasste Alexandra Thoni zusammen, Leiterin der Murnauer Tourist-Information (TI). „Da sind wir froh drum.“ Im Jahr 2019 stellte sich die Lage noch ganz anders dar: Circa 197 000 Übernachtungen und rund 52 500 Ankünfte.

Ungebrochen ist der coronabedingte Trend, dass sehr viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Murnau als Reiseziel macht da keine Ausnahme. Die meisten Gäste kommen aus Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der ausländischen Touristen hat abgenommen. Die meisten kommen mittlerweile aus der Schweiz. Die Eidgenossen hatten bereits 2019 die Österreicher zahlenmäßig überholt.

Guter Start in 2022

Die ersten drei Monate 2022 lassen sich touristisch gesehen gut an. „Wir merken, dass die Nachfrage da ist, dass wir Buchungen generieren“, bekräftigte Thoni. Das Geschäft laufe langsam an. Viele Unterkünfte kann die TI direkt anbieten. Etwa einem Radfahrer, der noch für den selben Tag ein Zimmer braucht. Mit gut 60 Prozent der Betriebe gibt es diesbezüglich Verträge. „Dass man in die Tourist-Information reingehen und direkt buchen kann, ist in Deutschland nicht Standard“, betonte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). „Da sind wir vorneweg.“ TI-Chefin Thoni hatte noch weitere Zahlen parat, die das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr zur Wertschöpfung des Tourismus in Murnau errechnet hatte. So betrug der Umsatz in der Tourismusbranche in Murnau 2020 40,8 Millionen Euro. Das bedeutet einen Einbruch von 23,6 Prozent im Vergleich zu 2017. Damals wurden eine Million Tagesgäste gezählt, 2021 waren es 900 000. Diese Klientel ist nicht zu unterschätzen, ist sie doch für rund 68 Prozent des Umsatzes verantwortlich.

Wie ist die Stimmung in den Beherbergungsbetrieben? „Die Auslastung ist ganz gut“, sagt Beuting. „Was drückt und was Corona extrem verstärkt hat, ist der Fachkräftemangel.“ Viele, die in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt waren, hätten aufgehört. „Das ist ein eklatantes Problem“, unterstrich Beuting. Auf den Personalmangel hatte im Januar auch schon Christian Bär aufmerksam gemacht, Alpenhof-Direktor und Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands.

Auch Augenmerk auf Einheimische

Bei allem Einsatz für die Touristen sollen die Murnauer nicht ins Hintertreffen geraten. In der TI haben sie dafür einen Leitsatz, der laut Thoni so geht: „Alles, was wir tun, tun wir nicht nur für den Gast, sondern auch für den Einheimischen.“ Verträglich soll er sein, der Tourismus. Nicht gewollt sei ein „Walt-Disney-Park“, wie es Beuting formulierte.

Richtig fanden die Verantwortlichen hingegen, der Homepage eine Schönheitskur zu verpassen. Der Relaunch soll in ein paar Wochen abgeschlossen sein. Zudem werden gerade neue Gästeführer ausgebildet. Das war aus verschiedenen Gründen nötig. Einer ist die Nachfrage. Laut Thoni gab es „doppelt so viele Anfragen für individuelle Führungen“. Es haben sich zehn Interessenten gefunden, „die mit Eifer dabei sind“. Um die Debatte, ob Murnau ein zusätzliches Hotel braucht, ist es unterdessen ruhig geworden. „Es würde uns nicht weh tun. Aber es ist gerade kein Thema“, informierte Beuting. Anders verhält es sich mit der Naturschutzwacht. Murnau bekommt eine, und sie soll laut Rathauschef „in Bälde starten“.

