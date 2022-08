Der Krieg befeuert die Nachfrage: Anschluss an Fernwärmenetz in Murnau heiß begehrt

Im Keller des Rathauses: Bürgermeister Rolf Beuting (r.) und der Technische Werkleiter Helmut Mair an der Übergabestation für Fernwärme. Die Station ist nicht größer als ein handelsüblicher Kühlschrank. © Herpen

Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine ist das Interesse an einem Fernwärmeanschluss in Murnau massiv gestiegen. Die Marktgemeinde plant den weiteren Ausbau des Netzes.

Murnau – Die Gas- und Heizölpreise gehen durch die Decke, und der nächste Winter kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Was den einen Sorgenfalten auf die Stirn treibt, lässt andere mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Fernwärme lautet das Zauberwort, das in der Marktgemeinde Murnau gerade jetzt besonders aktuell geworden ist. „Unser Vertriebsmitarbeiter Wladimir Putin hat das Ganze stark vorangetrieben“, sagte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) bei einem Pressegespräch im Rathaus ironisch. „Es hat sich gezeigt, dass wir mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung im Ortszentrum, die wir seit einigen Jahren betreiben, genau richtig liegen.“

Beim Anschluss der Alten Post, des Kultur- und Tagungszentrums, des Rathauses und des Bauamtes vor einigen Jahren hätten die Gemeindewerke die Möglichkeit, an das Netzwerk anzuschließen, wie Sauerbier angeboten, jedoch wenig Resonanz gefunden, erinnert sich der Rathauschef. „Nach dem 24. Februar (dem Kriegsbeginn in der Ukraine; Anm. der Red.) hat sich diese Frage schlagartig erledigt.“ Wie Technischer Werkleiter Helmut Mair mitteilte, haben sich seither rund 60 Interessenten gemeldet – sowohl aus dem Murnauer Zentrum, aber auch aus dem Südosten und dem Norden der Gemeinde. „Unsere Fernwärme ist preislich attraktiv, besitzt eine hohe Versorgungssicherheit, der Betreuungsaufwand fällt weg, ebenso die Wartungs- und die Materialkosten für die Heizung“, zählte er die Vorteile auf. Auch müsse sich niemand mehr um die Lieferung von Energie und die Wartung von Heizkesseln kümmern.

In der Planungsphase

Gegenwärtig befinden sich die Gemeindewerke zusammen mit einem Ingenieurbüro in der Planungsphase, wobei im kommenden Jahr Anschlüsse mehrerer Anwesen am Burggraben sowie am Untermarkt (rückwärtig über die Lederergasse) vorgesehen sind. „Ein Großteil derer, die in den vergangenen Monaten ihr Interesse bekundet haben, kann im Oktober oder November mit einem Angebot rechnen“, sagte Mair. Allerdings sei die Fernwärme „nichts, das man mal schnell um die Ecke“ bauen könne, zumal größere Planungs- und Erdarbeiten nötig seien. „Dafür werden die ersten zehn Meter von der Hauptleitung weg von uns übernommen.“

Vor allem größere Wohnanlagen und Mietshäuser sind für den Anschluss an das Fernwärmenetz besonders gut geeignet, erklärte Beuting. Gespeist werden die Leitungen von der Kesselanlage im Kemmelpark, die zu 75 Prozent mit Hackschnitzeln sowie 25 Prozent mit Gas beziehungsweise Erdöl betrieben wird. Eine Erweiterung der Einrichtung samt weiteren Kesseln und größeren Lagerflächen ist vorgesehen, und der Anteil der fossilen Brennstoffe soll zugunsten des gehäckselten Naturmaterials reduziert werden. Später könnten weitere regenerative Energieträger wie die Geothermie, die Solarthermie und Photovoltaik hinzukommen. „Mir geht es dabei vor allem um das Thema Energiewende“, betonte der Bürgermeister. „Wichtig ist mir auch, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.“ Das ganze Projekt mit dem Anschluss von größeren Bereichen des Ortszentrums, der Viertel im Südosten und im Norden sowie der Werdenfelser Kaserne an die Fernwärmeleitungen, stellte der Rathauschef klar, sei aber nicht kurzfristig zu verwirklichen: Er geht von einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren aus.

Georg Miller sorgt für Nachschub

Georg Miller, Geschäftsführer der Bäuerlichen Hackschnitzel-Liefergesellschaft aus Leibersberg, sorgt stets dafür, dass die Lager mit natürlichem Heizmaterial gefüllt sind. In Achrain werden die Hackschnitzel getrocknet. „Murnau hat in Sachen nachhaltige Energieversorgung vieles richtig gemacht“, sagte der Landwirt, der als Zweiter Bürgermeister von Riegsee fungiert, gegenüber dem Tagblatt. So gewinnen zum Beispiel alle fünf Schulen des Marktes und das Innovationsquartier ihre Heizwärme aus der Verbrennung von Hackschnitzeln.

Weitere Informationen

Interessenten für einen Fernwärmeanschluss können sich direkt mit Helmut Mair unter der Telefonnummer 01 70/2 85 15 41 in Verbindung setzen.

Heino Herpen

