Der Murnauer Drachenstreit - Künstlerin: „Man hat meine Idee gestohlen“ - Gemeinde widerspricht

Konflikt um Murdragi und Murni

Von Magdalena Kratzer schließen

Buben und Mädchen im Landkreis können sich ihm immer anvertrauen: dem Murdragi, eine Comicfigur der Künstlerin Christine Meier. Auch der Markt Murnau hat einen kleinen Comicdrachen als Maskottchen, den Murni. Die Idee sei von ihr abgekupfert worden, sagt die Hagenerin. Die Marktgemeinde widerspricht.

Murnau – Er spendete schon vielen Kindern Trost. Die Comicfigur Murdragi ist ein Nachfahre des Murnauer Drachen. Jedoch ein sehr angenehmer Nachfahre. Er lächelt, hat große freundliche Augen. „Ich wollte eine nette Figur für Kinder“, sagt seine Erschafferin, die Künstlerin Christine Meier, die im Riegseer Ortsteil Hagen lebt und dort eine Aquarellschule betreibt, mit Murdragi als Logo. Der Drache ist inzwischen bekannt. Er schmückt T-Shirts, Tassen, Rucksäcke. Es gibt ihn als Keramik. Er hat sogar einen eigenen Facebook-Account. 2013 bot Meier die Figur auch dem Markt Murnau als Maskottchen an. Das Interesse war gering. Stattdessen erschien vor knapp drei Jahren in der Tourist-Info eine andere Figur. Murni, ein Urenkel des Murnauer Drachen, mit rotem Cap, Rucksack und weißem Halstuch. Meier findet das nicht fair. „Man hat meine Idee gestohlen.“

Freundlicher Drache

Ihren Murdragi erfand sie, nachdem sie sich einmal im Advent um die Briefe von Kindern aus einem Kummerkasten kümmerte. Die Geschichten berührten sie sehr. „Viele traurige Geschichten, aber auch lustige waren dabei.“ Sie beschloss, dass die Aktion weitergehen sollte und brachte 2011 den freundlichen Drachen aufs Papier. Ihm sollten sich die Kinder mit ihren Sorgen anvertrauen können. Nach einer Aktion mit einem Radiosender bekam Meier über 700 Briefe von Kindern und Jugendlichen. Bei einem weiteren Aufruf vor drei Jahren erhielt sie Briefe, aber auch viele E-Mails oder Nachrichten aus den sozialen Medien. „Der Murdragi hilft, wenn Kinder und Jugendliche in Not sind.“

+ Murni: das Maskottchen der Gemeinde Murnau. © Lory

Die Figur Murni des Marktes Murnau sei eine andere als ihr Comic, stellt sie klar. „Natürlich ist es nicht dieselbe Figur. Die Idee jedoch stammt von mir.“ Gleich nach ihrer Erfindung ließ sie ihren Murdragi als Gebrauchsmuster schützen. Ihre Tochter habe im Netten versucht, mit dem Markt Murnau zu sprechen. Die Reaktion gefiel Meier nicht. Einen Brief habe sie erhalten, indem ihr mitgeteilt worden sei, dass es sich bei der Figur um eine andere Figur handle und dass sie sich gegebenenfalls an einen Anwalt wenden solle. Das kommt für die Künstlerin nicht infrage. Ihr sei durchaus bewusst, dass es zwei verschiedene Figuren sind, betont sie. Hinweisen möchte sie aber schon darauf, dass sie die Sache nicht in Ordnung findet.

Gemeinde: Plüschtier als Vorlage

Nachfrage bei der Pressestelle der Gemeinde. Die Vorlage für die „Maskottchen-Figur des Murni“ sei ein Plüschtier, das seit einiger Zeit im Shop der Tourist-Information verkauft werde und sich „zu diesem frühen Zeitpunkt schon großer Beliebtheit unter Gästen und Einheimischen erfreute“. Dieses wurde für die Schaffung einer Marketing-Figur für die Tourist-Information als Vorlage verwendet. Außerdem weist Pressesprecherin Annika Röttinger darauf hin, dass die Marktgemeinde Murnau etwas Neues habe schaffen wollen. „Da der Murdragi von Frau Christine Meier als Kommunikator der Aquarellschule kreiert wurde, würde dieser immer wieder mit ihr in Verbindung gebracht werden.“ Daher habe man sich entschlossen, Murni als Maskottchen zu etablieren. „Wir standen diesbezüglich auch in Kontakt und stehen Frau Christine Meier jederzeit für (klärende) weitere Gespräche zur Verfügung“, sagt Röttinger.

Meier bezweifelt, dass Murni nicht von ihrer Figur inspiriert worden sei. Die Parallelen zu ihrem Murdragi seien ihrer Ansicht nach eindeutig. „Ich finde, so etwas macht man nicht.“ Auch sie sei jedoch immer gesprächsbereit, unterstreicht sie. „Das habe ich auch immer signalisiert.“ Ihre Figur sei einzigartig. Den Kummerkasten gibt es immer noch. „Kinder und Jugendliche können dem Murdragi immer schreiben, wenn sie etwas bedrückt“, betont sie. „Er ist immer für sie da.“

Auch interessant: Dicke Luft bei den Murnauer Grünen