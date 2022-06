Die nächste Eskalationsstufe: Utzschneider redet sich in Rage - Beuting weist Vorwürfe zurück

Von: Roland Lory

Es vergeht mittlerweile keine Sitzung, in der nicht die Fetzen fliegen. Am Donnerstagabend war dies im Murnauer Marktgemeinderat nicht anders. Insbesondere CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider redete sich in Rage. Was Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) jedoch nicht unbeantwortet ließ.

Ein Gebäude, in dem bisweilen munter debattiert wird: das Murnauer Rathaus. © Wilz

Murnau – Mit 26 Punkten war die Tagesordnung am Donnerstagabend gut gefüllt. Doch die Sitzung der Murnauer Marktgemeinderäte war schneller vorbei als gedacht. Nach etwa 75 Minuten war der öffentliche Teil abgearbeitet. Ganz ohne Debatten ging der Abend allerdings nicht vonstatten. CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider meldete sich zunächst beim Thema Postgebäude zu Wort. Er merkte an, dass seit über einem Jahr bekannt sei, dass die Immobilie frei werde. Seit über einem Jahr liege auch der Antrag von Felix Burger (SPD) vor, der eine so genannte Nutzwertanalyse vorschlug, um eine soziale und kulturelle Nachnutzung des Areals in die Wege zu leiten. Utzschneider erinnerte zudem daran, dass der Gemeinderat keine langfristige Vermietung wollte. Damit spielte er darauf an, dass die Verwaltung Anfang Juni vorgeschlagen hatte, das Objekt mindestens fünf Jahre zu verpachten. Kurzum: Utzschneider betonte, er hoffe, dass „das Ausbremsen“ jetzt ein Ende habe. Und dass das Projekt „zeitnah in Angriff genommen wird“.

„Persönliche Sichtweise“

Ziel von Utzschneiders Kritik war wieder einmal Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum), der sich sogleich dagegen wehrte. „Das ist ihre ganz persönliche Sichtweise“, sagte der Rathauschef. Er setze die Beschlüsse des Gemeinderats inhalts- und wortgetreu um. Man habe ausgemacht, dass die alte Post für eine Interimsnutzung in Frage kommt. Eine kurzfristige Vermietung klappte jedoch nicht. So sei der Vorschlag für eine fünfjährige Dauer entstanden. Beuting betonte: „Da wird überhaupt nichts verzögert. Das weise ich zurück.“ Woraufhin Utzschneider sagte: „Das ist ihre persönliche Meinung.“ Der Gemeinderat beschloss letztlich, dass die besagte Nutzwertanalyse angefertigt werden soll. Dabei können mehrere Alternativen beurteilt und verglichen werden.

Während beim Thema Post Utzschneiders Tonfall noch einigermaßen moderat war, redete er sich bei einem anderen Punkt in Rage. Dabei ging es um eigentlich nichts Weltbewegendes. Die Gemeinderäte erhalten regelmäßig von der Verwaltung E-Mails als Blindkopie. Dabei sieht der Empfänger nicht, wer die Nachricht noch in BCC (blind carbon copy) bekommen hat. Ebenso können alle anderen nicht sehen, wem die E-Mail in BCC zugeschickt wurde. Utzschneider hatte schon vor längerem per Antrag auf eine Änderung gedrängt. Er wollte, dass alle Adressaten von E-Mails des Bürgermeisters oder der Verwaltung an Mitglieder des Gemeinderates offen in das Adressfeld oder das cc-Feld geschrieben werden. „Ein Verwenden der bcc-Funktion wird ausdrücklich untersagt“, heißt es in Utzschneiders Antrag, der bereits im Mai im Hauptverwaltungsausschuss behandelt wurde.

„Hochgradig lächerlich“

Da sich laut dem CSU-Fraktionssprecher bis dato noch nichts geändert hat, hakte er nach, fragte, worauf die Verwaltung warte. Nina Herweck-Bockhorni, stellvertretende Geschäftsleiterin, verwies auf einen IT-Berater, der ihr zufolge empfahl, das bcc-Feld zu verwenden. „Letztlich ist es eine Entscheidung der Verwaltung.“ Utzschneider sah es anders: „Wenn ein Gremium das haben will, mache ich das halt. Das ist eine Sache von drei Minuten.“ Die Diskussion sei „hochgradig lächerlich“. Utzschneider brauste auf, wollte sich gar nicht mehr beruhigen. Was Beuting dazu veranlasste, den „Ton“ des Christsozialen zu kritisieren. Es sei mittlerweile „in jeder Sitzung“ so, „dass sie ausfällig werden. Das verbitte ich mir, dass unsere Mitarbeiter so angeplärrt werden“.

Inhaltlich auf Utzschneiders Seite waren Mehr-Bewegen-Fraktionssprecher Phillip Zoepf („Es ist eine Unart, nicht zu sehen, an wen das geht“), dessen Fraktionskollege Wolfgang Köglmayr („Wir sind die Bestimmer in diesem Haus“) sowie gestern gegenüber dem Tagblatt Maria Schägger, Fraktionssprecherin der Freien Wähler. „Wenn es einen Beschluss gibt, ist dieser umzusetzen.“ Wenn dies nicht passiert, „muss ich den Gemeinderat informieren, warum ich ihn nicht umsetze“. Wäre dies so geschehen, glaubt Schägger, dann hätte eine solche Diskussion wie am Donnerstagabend gar nicht stattgefunden.

Das Ende vom Lied: Die Verwaltung entwirft nun ein Schreiben an die Räte. Darin können diese zustimmen, dass sie eine Änderung des E-Mail-Versands befürworten.

