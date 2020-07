Dramatischer Unfall mit Pferdegespann in Murnau: Gemeinde steht zu Kutschfahrten

Nach dem dramatischen Kutschenunfall in Murnau befindet sich der 70-jährige Führer weiter in einem kritischen, aber nicht akut lebensbedrohlichen Zustand.

Murnau – Mittlerweile seien einige Zeugen des Unfalls befragt worden, erklärt Florian Lindner, Leiter des Murnauer Polizei-Einsatzzugs. Dabei hat sich nichts ergeben, „was auf irgendeine Fremdursache“ hindeute, die dazu führte, dass die beiden vorgespannten Pferde durchgingen – ein hupendes Fahrzeug etwa oder eine andere akustische Störung. Die Rösser waren vor dem Kultur- und Tagungszentrum außer Kontrolle geraten und in einem Höllentempo den Burggraben abwärts gerast, der in die Entlastungsstraße mündet. Möglicherweise versuchte der Kutschenführer, Unheil zu verhindern und das Gespann nach rechts in den Parkweg zu leiten. Der 70-Jährige verlor die Kontrolle, wurde von der Kutsche, in der sich gerade keine Gäste befanden, geschleudert.

Kutschfahrten sind bei Murnauern und Gästen sehr beliebt

Er übernimmt als einziger Anbieter im Ort Fahrten für Gäste. Bei diesen wie bei Murnauern sei die Möglichkeit, sich mit einer Kutsche fortzubewegen, „sehr beliebt“, erklärt Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger. „Vor allem durch das Murnauer Moos sind unter Umständen weitere Strecken zurückzulegen, weswegen das Angebot sehr gerne angenommen wird.“

Die Gemeinde als Sicherheitsbehörde sehe „aufgrund dieses einzelnen Vorfalls“ aktuell noch keinen Anlass, Maßnahmen zu ergreifen: „Die Arbeit mit Tieren ist immer ein Unsicherheitsfaktor“, sagt Röttinger. Der Grund für diesen Unfall werde noch ermittelt. „Pferde können immer in bestimmten Situationen reagieren.“ Beim Betroffenen handle es sich um einen „sehr erfahrenen Kutschenlenker“.

Auch nach dem Umzug der Froschhauser Leonhardifahrt 2012 war ein Pferdegespann durchgegangen, sieben Zuschauer hatten Verletzungen erlitten. „Es gab ab diesem Zeitpunkt viele Auflagen für die Reiter und Kutschen“, erklärt Röttinger. Unter anderem werden Sicherheitsbereiche an Engstellen als Fluchtweg freigehalten; nach der Feldmesse ist dafür gesorgt, dass sich die Menge langsam auflöst und Zuschauer sowie Teilnehmer getrennt voneinander den Bereich verlassen.

