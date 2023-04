Kinofilm über Künstlerpaar Münter und Kandinsky: Dreharbeiten im Mai in Murnau

Von: Roland Lory

Teilen

Einer der Drehorte wird der Garten des Münterhauses sein. Von 1909 bis 1914 hielten sich Gabriele Münter und Wassily Kandinsky oft dort auf. © Christian Rauch

Das Künstlerpaar Gabriele Münter und Wassily Kandinsky ist erstmals Gegenstand eines Kinofilms. Die Dreharbeiten beginnen kommende Woche in Berlin. Im Mai wird die Filmcrew nach Murnau kommen, wo sie an Originalschauplätzen Aufnahmen machen wird.

Murnau – Eine „außerordentliche Schließung des Münter-Hauses“ wird auf der Homepage der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung für Dienstag, 23. Mai, angekündigt. Und zwar „wegen Dreharbeiten“. Filmleute rücken also im Frühjahr an dem Touristenmagnet an. Das Werk, das entsteht, heißt „Münter & Kandinsky“. Es wird allerdings nicht im Münterhaus gedreht, sondern nur im Garten, wie Dr. Isabelle Jansen weiß, Geschäftsführerin der Stiftung. Diese betreut das Gebäude, das auch als Russenhaus bezeichnet wird.

Vor der Gartenlaube am Münterhaus: Gabriele Münter. Wassily Kandinsky machte das Foto 1910. © Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München

So weit bekannt, ist dies der erste Kinofilm, der das Künstlerpaar zum Thema hat, das um 1910 die Malerei in neue Sphären katapultierte. Bei Dr. Matthias Mühling, Direktor der Städtischen Galerie im Münchner Lenbachhaus, kommt die Idee gut an. „Ich persönlich bin der Meinung, dass jede Popularisierung von Gabriele Münter hilft. Das trägt dazu bei, dass sie bekannter wird.“ 1957 übertrug Münter ihre Sammlung dem Lenbachhaus.

Die Dreharbeiten für „Münter & Kandinsky“ beginnen am Dienstag, 18. April, in Berlin. Danach folgen Regensburg und Kallmünz in der Oberpfalz. Ab Mitte Mai werden dann an Originalschauplätzen in Murnau und Umgebung Aufnahmen gemacht. Dr. Alice Brauner (CCC Filmkunst) und Michael Zechbauer (MZ-Film) sind die Produzenten des Streifens. Darin wird Vanessa Loibl als Gabriele Münter zu sehen sein. Die 31-Jährige verkörperte 2020 in dem TV-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ die Hauptrolle. Vladmir Burlakov mimt Wassily Kandinsky. Der 35-Jährige tritt seit 2020 für den Saarländischen Rundfunk als Kriminalhauptkommissar im „Tatort“ in Erscheinung. Regie führt bei „Münter & Kandinsky“ Marcus O. Rosenmüller, nicht zu verwechseln mit Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt ist länger tot“). Marcus O. Rosenmüller hat bisher vor allem Thriller und Krimis auf die Leinwand gebracht. Weder der Regisseur, noch Produzentin Brauner und Co-Produzent Zechbauer wollen zum aktuellen Zeitpunkt etwas zu dem Projekt sagen. Man verweist auf einen Pressetermin im Mai.

Schlüpft in die Rolle von Gabriele Münter: Vanessa Loibl. © Hein Hartmann via www.imago-images.de

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zeigt sich angetan: „Ich freue mich sehr über die Produktion des Films. Es ist für Murnau eine Chance.“ Nach wie vor seien viele Motive von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky und Orte ihres damaligen Wirkens authentisch erhalten und erlebbar. „Ich hoffe, dass sich viele Kunstbegeisterte das nicht nur im Film, sondern auch in Realität anschauen möchten.“

Kulturreferenten sind gespannt

Murnaus Kulturreferenten Dr. Elisabeth Tworek (Mehr Bewegen) und Dr. Michael Rapp (CSU) sind sehr gespannt darauf, wie sich Marcus O. Rosenmüller „Land und Leuten in Murnau und Umgebung aus der Perspektive des berühmten Künstlerpaares mit filmischen Mitteln nähert; wie er beispielsweise das Zusammentreffen namhafter Vertreter der Schwabinger Boheme (Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Paul Klee, Franz Marc) mit den bodenständigen einheimischen Handwerkern, Bauern und Geschäftsleuten auf die Leinwand bringt“. Schon wegen der künstlerischen Motive ihrer weltbekannten Bilder werden Licht, Landschaft und Leute rund um Murnau in diesem Film eine Hauptrolle spielen, glauben Tworek und Rapp. „Auch sind wir sehr neugierig darauf, wie das Zeitkolorit am Ende der Prinzregentenzeit, wenige Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, im Film dargestellt wird.“ Das werde eine echte Herausforderung. „Wir freuen uns sehr auf diesen Film.“

Auch interessant: Neue Dauerschau ist ein Fest für Blaue-Reiter-Fans