In beliebter ZDF-Serie: Oberbayerischer Ort rückt in den Fokus - Feuerwehr freut sich besonders

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Bekannte Gesichter bei „Marie fängt Feuer“: Christine Eixenberger (l.) und Wolfgang Fierek. © Marc Reimann

„Marie fängt Feuer“ erreicht regelmäßig ein Millionen-Publikum. Künftig spielt Murnau verstärkt eine Rolle in der ZDF-Reihe. Murnaus Feuerwehrkommandant sieht darin eine „gute Werbung“.

Murnau – Ammertal und Blaues Land bieten viele schöne Flecken – und seit Jahren malerische Kulissen für den fiktiven Ort Wildegg. In Wirklichkeit gibt es die Gemeinde, in der die erfolgreiche ZDF-Reihe „Marie fängt Feuer“ unter anderem spielt, ebenso wenig wie ihre Wehr, um die sich das Film-Geschehen rankt.

Doch die Drehbücher sehen Annäherungen an die Realität vor. Nachdem unter anderem das authentische Weilheim eingeflossen ist, in dem Titelfigur Marie Reiter (gespielt von Christine Eixenberger) eine Bürgersprechstunde leitet, rückt Murnau in den Fokus, das wiederum im Film seinen Namen behält: Marie wechselt in der Reihe zur örtlichen Feuerwehr.

ZDF-Reihe „Marie fängt Feuer“ in Murnau: Feuerwehr freut sich über „eine gute Werbung“

Das freut den „echten“ Kommandanten Florian Krammer, der darin „eine gute Werbung“ sieht – speziell auch für die Marktgemeinde. Alle Wappen auf den Fahrzeugen bleiben nach dem Stand der Dinge erhalten, ebenso Beschriftungen. Und ein Millionen-Publikum wird’s sehen.

„Seit der Erweiterung über die fiktive Gemeinde Wildegg hinaus haben wir uns als Gegengewicht für reale Gemeinden als Schauplatz für die Arbeitsstellen von Marie entschieden“, erklärt ZDF-Redakteur Sebastian Hünerfeld. „In dieser Tradition hat sich Murnau als optimale Ergänzung zur fiktiven Welt Wildeggs angeboten und bietet so die Möglichkeit einer noch klareren Verortung der Welt von ,Marie fängt Feuer‘.“

Neue Staffel „Marie fängt Feuer“: Dreharbeiten in Murnau ab 20. April

Nach aktuellem Stand wird zwischen 20. April und 17. Juni immer wieder für die ZDF-Auftragsproduktionen in der Marktgemeinde gedreht; zudem rückt die Filmcrew voraussichtlich in Oberammergau, Bad Bayersoien und Saulgrub an. Vorgesehen sind nach Angaben von Christian Schäfer-Koch, der in der ZDF-Pressestelle unter anderem für dieses Format zuständig ist, zwei 90-Minüter unter den Arbeitstiteln „Die Feuertaufe“ und „Unbequeme Wahrheiten“, in denen Marie Reiter beruflich wie privat vor großen Veränderungen steht.

Dabei sein werden neben Eixenberger wieder die bekannten Schauspieler Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester und Sylta Fee Wegmann, die schon bisher zur Kernbesetzung zählten. In Episodenrollen stehen unter anderem Bernadette Heerwagen, Eva-Maria Reichert und Stefan Rudolf vor der Kamera.

Seit 2016 wurden 14 Episoden rund um die Feuerwehrfrau Marie Reiter zur besten Abend-Sendezeit gezeigt; zwei weitere („Ungewisse Zukunft“, „Das zweite Ich“) seien abgedreht, bestätigt Schäfer-Koch. „Sie sollen voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt werden“ – und die beiden neuen Folgen 17 und 18 wahrscheinlich im Anschluss. Termine und Sendeplatz seien noch offen.

ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“: Kommandant aus Murnau wird wohl als Komparse mitspielen

Krammer wird sie wohl nicht verpassen. Er war bereits in frühere Dreharbeiten, unter anderem am Riegsee, eingebunden und hat seitdem Kontakte zur Filmcrew. „Ein paar unserer Leute haben in früheren Folgen als Komparsen mitgespielt“, sagt der Kommandant. Das soll in den nächsten Wochen wieder der Fall sein. Auch Krammer selbst wurde gefragt, ob er mit von der Partie sein möchte – er will: „Ich gehe davon aus, dass ich nur im Hintergrund herumlaufe und nicht sprechen muss.“

Krammer kann sich durchaus erwärmen für „Marie fängt Feuer“, das in seinem Bekanntenkreis ebenfalls geschaut wird – „auch wenn die Handlungen ab und zu nicht so realistisch sind. Aber es ist unterhaltsam“. Krammer freut sich auf die Dreharbeiten, lässt aber keinen Zweifel: Im Ernstfall stehe Sicherheit an oberster Stelle. „Ausrücken müssen wir nach wie vor.“ Auch wenn dann Fahrzeuge fehlen sollten, die für Aufnahmen benötigt werden.

