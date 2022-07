Hit „Layla“ auf Murnauer Volksfest: Band Dreisam will keine „moralische Instanz“ sein - Gemeinde verurteilt jegliche Art von Sexismus

Beim Auftritt von Dreisam hält es die Besucher nicht mehr auf den Sitzen.

Landauf, landab wird über den Ballermann-Hit „Layla“ diskutiert, dessen Text sexistische Aussagen beinhaltet. Nun ist die Debatte auch in Murnau angekommen. Die Gruppe Dreisam spielte das Stück am Mittwoch auf dem Volksfest gleich zweimal. Festwirt Christian Fahrenschon kann die Aufregung um das Lied nicht verstehen. Die Marktgemeinde Murnau verurteilt jegliche Art von Sexismus.

Murnau – Reihenweise trudelten die Wünsche ein. Auf Instagram, bei Facebook, über WhatsApp und sogar klassisch per E-Mail. Etwa 25 Anfragen zählte Rupert Furtner von der Partyband Dreisam – und stets mit demselben Anliegen für den Auftritt am Mittwochabend. Alle wollten die „Layla“ hören, seit drei Wochen die Nummer eins der deutschen Charts, aber zuletzt auch in der Kritik wegen des sexistischen Textes. In Würzburg hat der Betreiber des Kiliani-Volksfest seine Bands angewiesen, den Ballermann-Hit nicht zu spielen – ohne rechtliche Konsequenzen. Ganz ähnlich handelt der Schützenverein, der die Kirmes in Düsseldorf ausrichtet. Verbot, Verbot hallte es durch den deutschen Blätterwald, auch wenn es streng genommen keines ist. In Murnau haben sie am Mittwoch die „Layla“ gespielt. Sogar zweimal, einmal am Anfang und einmal am Ende, als diese wilde Partymeute Bühne und Bänke auseinandernahm. „Was da los war – unglaublich. Ich hab’ danach nur Layla-Videos geschickt bekommen“, sagt Rupert Furtner. Für ihn und seine Band ist’s ein heikles Thema, eine „ganz diffizile Geschichte“, in die sie als Musiker mit hinein gezogen werden.

Wissenschaftler: Lied „hochgradig sexistisch“

Worum’s genau geht: Im Lied besingt das schwäbische Musikduo DJ Robin & Schürze die „Puffmutter Layla“, die „schöner, jünger, geiler“ ist und noch dazu ein „Luder“. Anfangs lief der Hit vornehmlich in Mallorca auf und ab – mittlerweile kommt kein Bierzelt, kein Musikclub und keine Feier mehr ohne die „La, la, la, la, la, la, la, Layla“-Rufe aus. Als erster Ballermann-Hit überhaupt schaffte es „Layla“ auf Rang eins der Charts. „Das Lied ist kalkuliert hochgradig sexistisch“, sagte Musikwissenschaftler Markus Henrik dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und seit die Stadt Würzburg ihre Empfehlung rausgegeben hat, streitet nun das ganze Land, ob man das nun spielen darf oder nicht. In den Kommentarspalten reichen die Meinungen von „Solche Tabubrüche darf es nicht mehr geben“ (taz) bis „Lasst die Kirche im Dorf – und ,Layla‘ im Bierzelt“ (Neue Zürcher Zeitung).

Auf dem Murnauer Volksfest war die Sache klar. Beinahe alle wollten die „Layla“. „So was wie bei diesem Lied gab’s noch nie“, sagt Rupert Furtner. Die Mischung aus ausgehungertem Partyvolk und dem Malle-Ohrwurm schafft einen explosiven Stimmungscocktail – und nebenbei den Sommerhit. Die Mannen von Dreisam finden sich ganz auf der Seite der Befürworter wieder. „Es ist nicht unsere Aufgabe, die moralische Instanz zu sein“, betont Furtner. „Wir sind dafür da, dass die Leute die maximal beste Zeit haben. Wenn ich weiß, dass sich das Lied so viele Menschen wünschen. Aus welchem Grund sollte ich das nicht spielen?“

Ein Verbot wäre in Murnau ohnehin kaum durchzusetzen. Im Vertrag der Band heißt’s, dass sie frei in der Ausgestaltung des Abends ist. Die Gemeinde als Verpächter verweist an Wirt Christian Fahrenschon, den Veranstalter. Sie will in ihrer Stellungnahme nicht detailliert auf den Fall eingehen. Pressesprecherin Annika Röttinger lässt nur wissen: „Der Markt Murnau verurteilt klar jegliche Art von Sexismus, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung.“

Wirt will nicht bevormunden

Festwirt Fahrenschon versteht die Debatte ohnehin nicht. Rein auf den Inhalt heruntergebrochen gebe es deutlich heftigere Lieder, gerade im amerikanischen Bereich. Viel Sexistisches könne er an der „Layla“ nicht erkennen. Außerdem betont er: „Ich bevormunde weder meine Kapelle noch mein Publikum.“ Mit Sicherheit greife er nicht in die künstlerische Freiheit der Band ein. „Die Kapellen müssen selbst entscheiden, wie sie sich präsentieren.“ Im Falle der Fälle, sollte sich in Zukunft tatsächlich ein Wirt oder Veranstalter immens an der „Layla“ stören, hält’s Furtner mit bayerischem Pragmatismus. „Wenn’s einer explizit nicht will, muss er’s uns sagen.“ Dann könne man gemeinsam über den Umgang sprechen. So lange bleibt die deutsche Nummer eins im Programm.

Erstmals haben die Landkreis-Musiker den Hit gespielt. Ohne ihn geprobt zu haben. Nicht einmal beim Soundcheck stimmten sie ihn an. Gut, die vier Akkorde, mehr ist da nicht, sind für die erprobten Dreisam-Musiker keine Herausforderung. Genau das ist auch das Geheimnis des Liedes. Banale Harmonie, banale Melodie, banaler Text. Die Resonanzen hinterher waren eindeutig. Noch nie hätten sie so viele explizit gelobt. „Das ist brutal, das stellen wir überall fest.“

Für dieses Volksfestjahr kann man deutlich sagen: Der Mittwoch hat den Montag als größten Partytag abgelöst. Viele bekamen nicht einmal mehr einen Tisch in der letzten Reihe. Und das lag nicht an der „Layla“ – sondern an den Männern von Dreisam.

