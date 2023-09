Kommt ein Klärwerkverbund im Raum Murnau? Minister Glauber informiert sich vor Ort

Von: Roland Lory

Teilen

Bei dem Treffen dabei: (v.l.) Anton Kölbl, Dr. Steffen Rommel, Rupert Speer, Christian Scheuerer, Florian Streibl, Thorsten Glauber, Franz Degele, Peter Imminger, Dr. Julia Stewens und Karl Steingruber. © Dominik Bartl

Viele Kommunen denken darüber nach, wie sie mit ihren Kläranlagen weiter verfahren. Im Raum Murnau gibt es derzeit Gedankenspiele, einen Verbund zu schaffen. Das Thema steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Es gibt viele Fragen zu klären, vor allem auch, was die Fördergelder betrifft.

Murnau – Wird es ein Zweckverband? Ein anderes Konstrukt? Wird überhaupt etwas daraus? Es sind viele Fragen offen, was einen möglichen Kläranlagenverbund in der Murnauer Region betrifft. Doch das Thema liegt auf dem Tisch. Kürzlich kam sogar der bayerische Innenminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ins Blaue Land, um mit zahlreichen Bürgermeistern über die Thematik zu sprechen. Organisiert hatte den Termin Christian Scheuerer (parteifrei), Rathauschef von Ohlstadt und Sprecher der Landkreisbürgermeister. Die Anregung war vom Wasserwirtschaftsamt gekommen.

„Viele Gemeinden haben ein Problem, weil ihre Kläranlage in ein gewisses Alter kommt“, sagt Scheuerer. Da heißt es dann sanieren, neu bauen – oder sich eventuell zu einem Verbund zusammenschließen. Dies hält Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, für eine „gute Idee“. Die Fähigkeiten der Fachkräfte könnte man somit an einer Stelle bündeln, Betriebs- und Baukosten könnten dauerhaft reduziert werden. Die Qualität würde davon ebenfalls profitieren, glaubt Streibl, der wieder ins Maximilianeum einziehen will. „Staatsminister Glauber ist selbst der Auffassung, dass solch ein Verbund der Kommunen eine gute Sache ist“, heißt es in einer Pressemitteilung von Streibl, der bei dem Termin im Ohlstädter Rathaus anwesend war. Der Oberammergauer sagt: „Die Kosten für ein innovatives Kläranlagenkonzept sind in der Gründungsphase höher, diese müssen erst einmal auf kommunaler Ebene aufgebracht werden.“ Dennoch sehe er den nachhaltigen Nutzen und die Sinnhaftigkeit eines Zusammenschlusses der Gemeinden. „Wir müssen versuchen, dass man auf politischer Ebene die Förderrichtlinien anpasst. Derzeit ist ein Zusammenschluss von Kläranlagen auf kommunaler Ebene nur schlecht förderfähig.“ Streibl fordert, dass sich der neue Landtag ab Oktober „umgehend damit“ befassen muss.

Interesse in Bad Kohlgrub

Interessiert an einem Verbund wäre zum Beispiel die Gemeinde Bad Kohlgrub. Denn laut Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) müsste die Kommune ins örtliche Klärwerk in den nächsten Jahren drei bis vier Millionen Euro stecken. „Wir bräuchten ein so genanntes Belebungsbecken.“ Es gebe auch einiges zu sanieren. Die Alternative: nach Murnau anschließen.

Ein Fachbüro fertigt derzeit ein Konzept an. „Dabei werden auch die Kosten für die Gemeinden und die Auswirkungen auf die Abwassergebühren berücksichtigt“, teilt Annika Röttinger mit, Sprecherin im Murnauer Rathaus. Auch alle Fördermöglichkeiten werden dabei abgefragt. „Dies kann je nach Gemeinde sehr unterschiedlich sein.“ Zudem untersucht die Studie die bestehenden Kläranlagen, was die künftigen Investitionen und ihren jährlichen Aufwand an Personal und Energieverbrauch anbelangt. Die Auswirkungen auf die Gemeindewerke Murnau mit etwaigem Umbau/eventueller Erweiterung der Kläranlage würden ebenfalls berücksichtigt und den anderen Kosten gegenübergestellt, sagt Röttinger.

Die verschiedenen Gemeinderäte werden sich mit dem Konzept, das bald vorliegen soll, befassen. Das Gremium „muss entscheiden, wo die Reise hingeht“, sagt Degele. Sein Eschenloher Kollege Anton Kölbl (CSU) betont, es sei „nicht von der Hand zu weisen“, dass ein Verbund „gescheiter“ wäre. Doch wenn solche Zusammenschlüsse besser bezuschusst wären, „täte man sich leichter“. An dem Konzept sind die Gemeinden Bad Bayersoien, Saulgrub, Bad Kohlgrub, Eschenlohe, Ohlstadt und Murnau beteiligt. Allerdings gibt es nicht nur die Idee eines Verbunds, bei dem Abwässer in die Murnauer Kläranlage laufen. Auch Ohlstadt, Eschenlohe und Oberau könnten sich theoretisch zusammentun.

Blick von oben aufs Murnauer Klärwerk: Die Anlage könnte noch Abwasser von anderen Gemeinden aufnehmen, ohne dass die Gemeindewerke groß investieren müssten. © Dominik Bartl

Für den Anschluss an die Kläranlage Murnau müssten sich die Gemeinden so genannte Einwohnerwerte (EW) kaufen. Dies wurde von den Kommunen, die bisher andockten, laut Röttinger verlangt. Der EW ist ein Vergleichswert für die Schmutzfrachten, die in die in Abwässern enthalten sind. Mit Hilfe des Einwohnerwerts lässt sich die Belastung einer Kläranlage ausdrücken.

Die Kläranlage Murnau ist derzeit auf 49 500 Einwohnerwerte ausgelegt. Momentan ist sie mit rund 30 000 Einwohnerwerten belastet, „und deshalb könnte Murnau noch Abwasser von anderen Gemeinden aufnehmen, ohne groß zu investieren“, informiert Röttinger.

Bislang entwässern die Gemeinden Riegsee, Spatzenhausen, Seehausen, Schwaigen-Grafenaschau, Obersöchering, Habach und Antdorf in der Murnauer Kläranlage. Der Klärschlamm aus Großweil wird teilweise angeliefert.

Auch interessant: Immenser Aufwand für hochwassersicheren B2-Ausbau