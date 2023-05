Volksfest Murnau: Wirtsfamilie Fahrenschon wieder im Rennen

Prozess am Verwaltungsgericht

Kehrtwende in Sachen Murnauer Volksfest: Die Familie Fahrenschon wird dort nun wohl doch heuer Hendl und Bier servieren. Sie und das Rathaus halten sich bedeckt.

Murnau – Die Nachricht aus dem Rathaus umfasst exakt zwei Sätze. Mehr will die Kommandobrücke des Marktes Murnau nicht herausrücken. Das Kommuniqué wirft mehr Fragen auf, als es eigentlich beantworten sollte. Aber in einem Punkt sorgt es für Klarheit: In Murnau wird ein Volksfest stattfinden, ausgerichtet nun doch wieder von der Familie Fahrenschon aus Rosenheim. Den Wirten, die Murnau nicht mehr haben wollte. Wie es dazu gekommen ist, darüber schweigen beide Seiten. Und sorgen damit für große Fragezeichen bei den Vereinen wie bei Holger Regler, dem Wirt aus Eichstätt, der eigentlich den Zuschlag bekommen hatte.

An diesem Punkt beginnt die Spurensuche. Erstmals hatte der Markt seine lokale Wiesn öffentlich ausgeschrieben. Im Winter 2022 entschied sich der Hauptausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung für Regler und gegen die Familie Fahrenschon – die einzigen beiden Bewerber. Christian Fahrenschon, der Seniorchef, kündigte direkt an, rechtlich gegen den Beschluss vorzugehen. Damit hatte er offenbar nun Erfolg. Wie mehrere Quellen bestätigen, gewannen die Fahrenschons einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht München und richten das Murnauer Volksfest von 14. bis 23. Juli aus. „Bei der Ausschreibung war der Wurm drin“, erklärt ein Gemeinderat, der anonym bleiben möchte.

Von offizieller Seite – sowohl aus dem Rathaus, als auch von der Wirtsfamilie – gibt es keinerlei Informationen. Gerüchten zufolge, die sich hartnäckig im Ort halten, soll es bei der Vergabe um einen Krautsalat gegangen sein, der den Stein ins Rollen brachte. Manch einer in Murnau tauft den Fall deshalb süffisant „die Krautsalat-Affäre“. So weit, so witzig. Aber, wie der anonyme Gemeinderat festhält: „Jetzt haben wir das Problem, dass wir den nehmen müssen, den wir nicht wollten.“

Post vom Gericht

Holger Regler hat ebenfalls Post vom Verwaltungsgericht bekommen. Etwa drei Wochen ist das her. In wenigen Sätzen informierte man den Wirt über das Urteil. Was das für ihn bedeutet, hat ihm die Marktgemeinde bis heute nicht mitgeteilt. Er geht davon aus, dass die Kommune in Berufung geht. Wissen tut er’s nicht. Für ihn stellt sich die Situation verzwickt dar: Die ursprüngliche Zusage der Gemeinde hat er, das Zelt ist gemietet, in knapp fünf Wochen sollte der Aufbau beginnen. Doch nach den neuesten Entwicklungen serviert die Familie Fahrenschon Hendl und Bier. Nicht der Eichstätter Gastronom. „Wir können nicht zu zweit an den Platz“, sagt er. Ein zweites Fest später im Jahr komme auch nicht in Frage, weil Regler bis in den Oktober hinein andernorts unterwegs ist. Regler betont nun zur Debatte: „Ich halte mich da komplett raus und warte darauf, was rauskommt.“ Etwas anders bleibt ihm eh nicht übrig.

Anruf bei der Familie Fahrenschon. Am Apparat der Firmennummer meldet sich Anna-Maria Fahrenschon, die die Organisation der Murnauer Wiesn koordiniert. Sie ist sehr freundlich, will aber nichts sagen, ohne sich mit der Marktgemeinde abzustimmen. Zwei Tage später schickt sie eine Nachricht als Antwort auf den Fragenkatalog des Tagblatts, den auch die Gemeinde bekommen hat. Darin heißt es: „Auch von unserer Seite wird alles wie gewohnt ablaufen. Es wird wieder ein attraktives Angebot und ein abwechslungsreiches Festprogramm geboten.“ Zum Prozess? Zur Klage? Zu einer möglichen Berufung? Zur Zukunft? Keine Antworten.

Michael Montag hat die Schnauze voll

Wenigstens einer spricht noch offen und ehrlich. Auch wenn er ebenso keine Auskunft bekommt auf seine Fragen. Michael Montag, Vorsitzender der Feuerwehr Murnau, hat – auf gut Boarisch gesagt – die Schnauze voll. „Wir werden so was von in der Luft hängen gelassen – und das als jahrzehntelanger Partner“, klagt er. Seit Jahren organisiert Montag den festlichen Einzug zum Volksfestauftakt mit den Vereinen. Die Planungen dafür begannen stets Wochen davor. Und jetzt? „Weiß ich nicht mal, wann er ist“, sagt Montag. Weder die Gemeinde, noch die Familie Fahrenschon, noch Regler hätten sich gemeldet. Seine Kritik erweitert Montag auf weitere Punkte. In zwei Jahren feiern die Feuerwehrler ihr 150-jähriges Jubiläum, wollten eigentlich das Volksfest samt Bierzelt für die Party nutzen. Schon voriges Jahr hätte man alles fix machen müssen, sagt Montag. Ging aber nicht, weil niemand sagen will, was los ist. Ein anderer wichtiger Verein im Ort, der aber nicht genannt werden möchte, hat aus demselben Grund in diesem Jahr sein Fest örtlich verlegen müssen. „Was die letzten zwei Jahre gelaufen ist, gefällt mir absolut nicht“, klagt Montag.

Er – und damit spricht er stellvertretend für mehrere Vereine in Murnau – sieht sich vom Bürgermeister bewusst isoliert. Schon im Zuge des Vergabeverfahrens seien die Vereine nie gefragt worden, was für Erwartungen sie denn an ein Volksfest haben. „Mir ist klar, dass wir nicht mitstimmen dürfen. Aber eine Anhörung wäre recht gewesen. Wir hatten keine Chance, unsere Belange einfließen zu lassen.“ Persönlich habe er wahnsinnig viel Zeit investiert. „Jetzt wird man von allen Seiten hängen gelassen. Die pure Enttäuschung ist das, wo wir’s als Vereine eh schon so schwer haben.“ Montag bringt für die Zukunft ein interessantes Modell ins Spiel, das in kleineren Dörfern oft angewendet wird. Derzeit etwa in Uffing bei der Festwoche: Warum machen sich nicht die Vereine selbstständig und stellen ihr eigenes Bierzelt auf? Das dürfte allerdings erst funktionieren, wenn der Vertrag mit dem aktuellen Wirt – wie es aussieht, jetzt den Fahrenschons – ausläuft. Wann genau das ist, war nicht zu erfahren vonseiten der Gemeinde.

