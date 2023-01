Naturschutzwächter jetzt auch in Murnau unterwegs - Sie klären über ökologische Zusammenhänge auf

Einzigartig: das Murnauer Moos. © Mayr

Naturschutzwächter sind nun auch rund um Murnau unterwegs. Ihr Haupteinsatzgebiet ist das Moos.

Murnau – Das Pilotprojekt der Naturschutzwacht in Uffing hat den gewünschten Erfolg gezeigt. Rund um die Staffelseegemeinde sind seit 2020 Ehrenamtliche unterwegs, die im persönlichen Gespräch mit den Bürgern auf den sorgsamen Umgang mit der Natur aufmerksam machen (wir berichteten). Anlass zur Gründung des Freiwilligenverbandes war die hohe Anzahl an Spaziergängern, die während der Corona-Kontaktbeschränkungen bevorzugt in der Natur unterwegs waren. Dabei wurden jedoch immer wieder die allgemein gültigen Regeln zum Schutz der im Moos lebenden Tier- und Pflanzenarten verletzt. Nicht angeleinte Hunde, das Betreten gesperrter Brutbereiche oder inoffizielle Fahrradrouten durchs Gelände drohten das empfindliche Ökosystem zu stören.

Die guten Erfahrungen der Uffinger mit ihrer Naturschutzwacht blieben auch im benachbarten Murnau nicht unbemerkt. Gerade das Moos lockt nicht erst seit Corona viele Spaziergänger an. Um trotz der steigenden Besucheranzahl die Natur weiterhin zu schützen, wurde auch für Murnau und Umgebung eine Naturschutzwacht ins Leben gerufen. Seit Anfang Oktober 2022 sind nun fünf Frauen und sechs Männer bestellt, die als Naturschutzwacht-Anwärter im Gelände unterwegs sind. Sie wurden in mehreren Schulungseinheiten auf ihre Aufgabe und die Besonderheiten ihres Einsatzgebietes vorbereitet, wie Mathias Wünsch berichtet. Er ist als Ranger für den nördlichen Landkreis tätig und hat die neuen Wächter mit ausgebildet. „Wir haben allgemein großes Interesse festgestellt – bei einem Informationstreffen in Grafenaschau waren über 20 Interessenten da“, erzählt Wünsch.

Ein Jahr Anwärter

Nach einer einjährigen Anwärterschaft erfolgt die zweiwöchige Naturschutzwacht-Ausbildung bei der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landespflege (ANL) mit anschließender Prüfung, mit der die hoheitlichen Befugnisse erlangt werden. Schwerpunkte der Ausbildung sind Naturschutzrecht, Flora und Fauna sowie Kommunikation.

Haupteinsatzgebiet der Naturschutzwächter ist das Murnauer Moos. Der Einsatzbereich umfasst aber auch anlassbezogen die Außenbereiche der Gemeindegebiete Murnau, Eschenlohe, Ohlstadt und Schwaigen mit den dazugehörigen Gebirgsstöcken.

Mit Augenmaß

Die Ehrenamtlichen sollen Vermittler sein, die den Bürgern den Naturschutz näherbringen. Im persönlichen Kontakt klären die Wächter über ökologische Zusammenhänge auf und sensibilisieren, was die Bedeutung von Schutzgebieten betrifft. Staatliche Autorität und hoheitliche Befugnisse sollen erst – und auch dann mit Augenmaß – eingesetzt werden, wenn der Versuch, durch sachliche Argumentation zu überzeugen, nicht zum Erfolg führt, verlautbart das Landratsamt. Die Naturschutzwächter sind demnach bei Fehlverhalten von Personen in Naturschutzgebieten berechtigt, sie zur Feststellung der Personalien aufzuhalten, Platzverweise zu erteilen, „unberechtigt entnommene Güter“, beispielsweise geschützte Pflanzen sicherzustellen und allgemein die Polizei bei der Verhütung von Umweltdelikten zu unterstützen. Die Wächter sind während der Ausübung ihres Dienstes Angehörige der unteren Naturschutzbehörde im Außendienst.

Interessierte Bürger sollten Kommunikationsgeschick, freundliches Auftreten, grundlegendes Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Bereitschaft zur Fortbildung mitbringen. Auch eine Aufwandsentschädigung wird den Ehrenamtlichen gezahlt: während der Anwartschaft gibt es 5 Euro, nach der Bestellung zum Naturschutzwächter 8,20 Euro pro Stunde. Im Frühjahr 2023 sollen auch für das Gebiet um den Riegsee sowie für die Loisach-Kochelsee-Moore Wachten gegründet werden. „Interessenten sind herzlich willkommen“, betont Ranger Mathias Wünsch.

Aaron Jungwirth

