Ende einer Touristen-Attraktion: Initiator will Asam-Punkt abreißen - „Ich habe die Nase voll“

Von: Roland Lory

Am Asam-Punkt oberhalb des Ähndls: Initiator Dr. Peter-Michael Asam, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2017. © Kratzer-Archiv

Nach dem Nein des Murnauer Hauptverwaltungsausschusses hat Dr. Peter-Michael Asam die Schnauze voll. Er will den sogenannten Asam-Punkt abreißen. Das Gegenstück auf dem Rauheck bei Ohlstadt soll jedoch erhalten bleiben.

Murnau – „Mein Leben ist endlich“, sagt Dr. Peter-Michael Asam. Der promovierte Physiker ist 85 Jahre alt. In diesem Alter will man seine Dinge regeln. So schwebte Asam vor, dass sich der Markt Murnau künftig um den sogenannten Asam-Punkt kümmert. Dieser rückt ein Phänomen in den Fokus: Die Türme der Kirchen am Ähndl in Murnau, in Weichs und in Ohlstadt liegen auf einer Geraden, ebenso wie das Gipfelkreuz des Rauhecks. Der Stein mit einem aufgesetzten Fernrohr steht oberhalb des Ähndls am Fußweg zwischen dem Georgsmarterl und dem Drachenstich. Daneben befindet sich eine alte Steinbank.

Nein im Ausschuss

Doch der Hauptverwaltungsausschuss lehnte den Antrag zur Übernahme des Asam-Punkts durch den Markt Murnau in seiner Juni-Sitzung ab. Denn vonseiten der Gemeinde könne die freie Sichtbeziehung nicht auf Dauer gewährleistet werden. So gibt es auf einem nahen Grundstück einen Strauch, der regelmäßig zurückgeschnitten werden müsste.

Nach dem Nein der Kommune will Asam Tabula rasa machen. Er hat vor, das Fernrohr, den Fels und die Bank abzureißen. „Ich habe die Nase voll.“ Der ehemalige Siemens-Manager kann die Haltung der Gemeinde nicht verstehen. „Das ist ein touristisches Highlight. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, sitzt jemand auf der Steinbank.“ Diese ist mehr als 100 Jahre alt und stand einst im Garten seines Urgroßvaters Dr. Wilhelm Asam, Arzt und Hofrat. Ob sie anderswo aufgestellt wird, bleibt abzuwarten. Für die Bank, in die der Urenkel Edelstahlspangen einziehen ließ, gibt es einen Interessenten. Die Homepage www.asam-punkt.de will der 85-Jährige aus dem Netz nehmen.

Idee existierte schon lange

Dass die freie Sicht auf das Phänomen nicht gewährleistet werden könne, sei klar. „Dass kann niemand über die nächsten Jahrhunderte garantieren.“ Der Markt Murnau hätte aus Asams Sicht keine Arbeit mit der Anlage gehabt, außer, dass er „ab und zu“ den Bauern hätte anschreiben und bitten müssen, einen Strauch zurückzuschneiden. Asam sieht es so: „Die Gemeinde kann damit werben. Jede andere ist glücklich, wenn sie so was hat.“ Die Idee, einen solchen Punkt zu schaffen, hatte Asam schon lange. Vor sechs Jahren – mit 79 – setzte der Murnauer sie dann um, wobei er auf zahlreiche Helfer bauen konnte.

Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum) sagt, dass er es persönlich und als Tourismusreferent „schade“ finde, dass der Initiator den Asam-Punkt entfernen will. Dieser finde durchaus Beachtung. „Wenn die Bäume kein Laub haben, ist es wunderbar.“ Doch im Sommer sei es schwierig. „Das ist der Haken an der Geschichte.“ Es handle sich um eine „originelle Idee, die aber nur bedingt funktioniert“, betont Küpper. Er selber sei „ein bisschen ratlos“. Er sehe „keinen Ansatz, was wir da machen könnten“.

Immerhin: Das Gegenstück auf dem Rauheck „bleibt erhalten“, wie Asam mitteilt.

