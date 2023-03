Riegseer Gemeinderäte können Rufbus-Aus nicht verstehen - „Das System funktioniert doch toll und ist ein großer Gewinn für unsere Bürger“

Debatte um Mobilität geht weiter

Nach dem Omobi-Aus herrscht im Riegseer Gemeinderat Unverständnis über den Beschluss der Murnauer Kollegen. Gleichzeitig stimmten die Riegseer Mandatsträger für den „Blaues-Land-Bus“.

Riegsee – Der Riegseer Gemeinderat hat sich einstimmig für die Einführung eines On-Demand-Mobilitätsangebotes – in diesem Fall der „Blaues-Land-Bus“ – ausgesprochen. Dies allerdings vorbehaltlich der finanziellen Beteiligung der betreffenden Kommunen, der Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau sowie durch das Förderprogramm „Mobilität im ländlichen Raum“. Eine endgültige Entscheidung darüber wird erst nach Vorlage der tatsächlichen Kosten erfolgen. Das Angebot, für das eine Laufzeit von zunächst vier Jahren vorgesehen ist, soll 2024 eingeführt werden.

Mit dem vom Murnauer Gemeinderat kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung gefallenen Beschluss, das Rufbussystem Omobi zum 30. Juni dieses Jahres ganz einzustellen, zeigten sich Riegsees Bürgermeister Jörg Steinleitner (WGR) und das Gremium indessen nicht einverstanden, zumal dann bis zur Einführung des Blaues-Land-Busses eine über einjährige Lücke entstehen wird. Am 23. Februar hatte der Gemeinderat Riegsee einer Verlängerung des Busbetriebs um drei Jahre zugestimmt, also bis zum 30. Juni 2025. Auch der Gemeinderat Seehausen war mit dieser Verlängerung einverstanden. „Der Seehauser Bürgermeister Markus Hörmann und ich haben uns dafür ausgesprochen, Omobi weiterlaufen zu lassen“, betonte der Rathauschef. Auch Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) unterstütze das Projekt.

Ratsmitglied Hannes Wild (WGR) machte in der Riegseer Sitzung am Mittwoch seinem Ärger über die Einstellung dieses Rufbusses Luft: „Ich verstehe das nicht. Das System funktioniert doch toll und ist ein großer Gewinn für unsere Bürger.“ Steinleitner appellierte in diesem Zusammenhang an den Murnauer Gemeinderat, sich noch einmal zusammenzusetzen, um – dieses Mal öffentlich – über das Thema zu debattieren und abzustimmen. „Denn“, so gab er zu bedenken, „die Mitfahrer sind ja schon da. Aber wenn eine so große Lücke entsteht, werden wir sie vielleicht wieder verlieren.“

An der großen Bedeutung der On-Demand-Mobilitätsangebote, in diesem Fall des Blaues-Land-Busses für seine Gemeinde ließ Steinleitner folglich keinen Zweifel: „Wir bekunden damit unser Interesse, dass das Projekt weiterentwickelt wird. Nach den vorliegenden Berechnungen und Planungen können wir damit nur gewinnen. Wir werden weniger bezahlen als jetzt und bekommen ein besseres Angebot dafür.“ Während die Gemeinde bisher für das Rufbussystem Omobi jährlich rund 13 000 Euro zu bezahlen habe, verringere sich diese Summe mit dem Blaues-Land-Bus voraussichtlich auf etwa 4000 Euro. Zudem sei vorgesehen, die Bedienzeiten im Vergleich zu bisher erheblich auszuweiten. „Die Verwaltung des Landratsamtes schlägt vor, verschiedene Bedienzeiten in die Ausschreibung zu integrieren, um eine bessere Einschätzung über die entstehenden Kosten zu erlangen.“ So könnten die Busse an Werktagen von 6 bis 22 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 22 Uhr geordert werden sowie freitags zusätzlich von 22 bis 24 Uhr, oder alternativ dazu von 22 bis 3 Uhr. „Die zu erwartenden Kosten können erst abschließend ermittelt werden, wenn das Ausschreibungsverfahren beendet ist“, stellte Riegsees Rathauschef klar. Ein Tarif müsse noch gebildet und von der Regierung genehmigt werden.

Das „Blaue Land“, also der Bereich, in dem der Bus verkehren soll, umfasst den Zusammenschluss der Kommunen Riegsee, Seehausen, Murnau, Uffing, Großweil, Spatzenhausen, Schwaigen, Ohlstadt und Eglfing. Letztere Gemeinde liegt im Landkreis Weilheim-Schongau.

