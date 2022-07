Harald Kühn in Murnau: „Es geht um absolute Sicherheit“

Von: Roland Lory

In Reih und Glied: (v.l.) Alexander Dobrindt, Sabine Mayr, Ilse Aigner, Dr. Michael Rapp, Gisela Lücke-Wegmann, Alexandra Bertl, Harald Kühn und Rosemarie Staudinger beim Sommerempfang der CSU. © Roland Lory

Der Landtagsabgeordnete Harald Kühn betont beim CSU-Sommerempfang in Murnau den Stellenwert der Hochwasserfreilegung bei Achrain, Landtagspräsidentin Ilse Aigner kritisiert „Diktatur-Gerede“.

Murnau – Als Landtagspräsidentin Ilse Aigner am 21. Januar 2019 den Neujahrsempfang der Murnauer CSU im Alpenhof besuchte, waren die Temperaturen anders als beim Sommerempfang am vergangenen Samstag. „Und auch die Welt war eine andere“, sagte Aigner. Zwei Stichworte genügen: Corona, Ukraine-Krieg. Da die Pandemie es im Winter nicht zuließ, wichen Ortsverband und Fraktion der Christsozialen diesmal mit dem Empfang in den Sommer aus. Wie üblich, waren zahlreiche Vertreter aus Gesellschaft, Politik und öffentlichem Leben in den Alpenhof gekommen. Es wurden Kaffee und Gebäck gereicht, für etwas Abkühlung sorgten Wasser, Orangensaft und Weißwein.

In den Reden im Raum „Loisach“ ging es vorrangig um die große Politik. Doch auch lokale Themen wurden angeschnitten. Der Landtagsabgeordnete Harald Kühn (CSU) verwies etwa auf die Höherlegung der Staatsstraße 2062 bei Achrain, die am 1. August beginnen soll. Es gehe dabei nicht um die Frage, wie viele Tage die Straße wegen Überflutung nicht befahrbar sei. „Es geht um absolute Sicherheit.“ Murnau und die Unfallklinik müssten „von dieser Seite aus optimal erreichbar sein“.

Vizelandrat und CSU-Ortsvorsitzender Dr. Michael Rapp kam dagegen auf eine den G7-Gipfel zu sprechen und den Antrag der Freien Wähler Garmisch-Partenkir-chen-Oberes Loisachtal im Kreistag. Die Fraktion fordert eine „Resolution“ gegen derartige Gipfel im Landkreis. Rapp sieht den Vorstoß kritisch. „Ich verstehe, dass sich Bürger gestört gefühlt haben“, sagte Rapp dem Tagblatt. „Das muss man ernst nehmen.“ Aber einen weiteren G7-Gipfel in der Region werde man mit einer solchen Resolution nicht verhindern. „Wir haben das letztendlich nicht zu entscheiden.“ Rapp geht davon aus, dass die CSU-Fraktion mehrheitlich gegen den Antrag stimmen wird.

Aigner positionierte sich auch gegen etwas – und zwar gegen Menschen, die im Zuge der Corona-Pandemie die Meinung vertraten, sie lebten in Deutschland in einer Diktatur. „Das trifft mich persönlich“, betonte die Landtagspräsidentin. Ihr Standpunkt: Wenn man wissen wolle, „was eine Diktatur ist, sollte man nach Russland schauen“. Putin habe Angst vor der Demokratie und der Freiheit.

Ansonsten lobten sich die CSU-Politiker im Alpenhof gegenseitig. Für die Partei unangenehme Themen wie die Maskenaffäre um Alfred Sauter und Georg Nüßlein blieben außen vor. Zu Beginn der Pandemie hatten die langjährigen CSU-Politiker hohe Provisionen bei der Beschaffung von Schutzmasken erhalten. Der Bundesgerichtshof sieht den Tatbestand der Bestechlichkeit zwar als nicht erfüllt an. Doch für die CSU ist der politische Schaden nicht zu unterschätzen.

Und sonst? Aigner kritisierte das „Dauerbashing gegen die Landwirte. Da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür“, betonte die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin.