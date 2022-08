Bilanz zum 9-Euro-Ticket: Massiver Ansturm auf Murnauer Ortsbus - Geschäftsführer: „Wir sind auf Anschlag gefahren“

Von: Roland Lory

Der schwarz-weiße Rufbus ist in Murnau, Seehausen und Riegsee unterwegs. © Omobi Gmbh

Der Murnauer Ortsbus ist in der 9-Euro-Ticket-Phase sehr gut angenommen worden. „Wir sind auf Anschlag gefahren“, sagt Clemens Deyerling, einer der Geschäftsführer des Betreibers Omobi. Es wurden im Durchschnitt knapp 35 Prozent mehr Fahrgäste pro Tag befördert als vorher.

Murnau – In Murnau heißt er „Omobi“, in Holzkirchen nennt er sich „hoki“. In der Marktgemeinde im Landkreis Miesbach soll der bedarfsgerechte Ortsbus am 7. September starten. „Wir warten noch auf die Zulassung der Regierung von Oberbayern“, sagt Clemens Deyerling, einer der Omobi-Geschäftsführer. Die in Neu Egling ansässige GmbH gewann in Holzkirchen die Ausschreibung. Das Modell sei ähnlich wie in Murnau, erklärt Deyerling. Dort betreibt Omobi den Rufbus im Auftrag der Marktgemeinde.

Es läuft also für das Murnauer Start-up. Unterdessen hatte das 9-Euro-Ticket gestern seinen letzten Tag. Es ist also erst einmal Schluss mit dem günstigen Nahverkehr. Doch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine Nachfolgeregelung für das Billig-Ticket angekündigt. Er habe Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) davon überzeugt, dass es ein weiteres, moderneres Ticket geben müsse, „und deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass es nicht wieder zum Rückfall in die alten Tarifstrukturen kommt, so wie jetzt kurzfristig zum 1. September“, erklärte Wissing im Deutschlandfunk.

Auf hohem Niveau

Das 9-Euro-Ticket galt auch im Murnauer Ortsbus, der mit zwei Siebensitzern in der Marktgemeinde sowie in Seehausen und Riegsee unterwegs ist. Deyerling hatte bereits nach einem Monat ein stark erhöhtes Fahrgastaufkommen registriert. Dieser Trend hat sich verstetigt. „Der Ansturm ist ungebrochen gewesen“, teilte Deyerling gestern mit. Die Zahlen hätten sich auf einem „sehr hohen Niveau eingependelt. Wir sind auf Anschlag gefahren, keine Frage.“ Deyerling spricht von „Super-Erfahrungen“. Nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger wurden in den Monaten Juni/Juli/August mit dem Ortsbus knapp 35 Prozent mehr Fahrgäste pro Tag im Durchschnitt befördert als in den drei Monaten davor. Wie groß der Einfluss des 9-Euro-Tickets darauf war „oder eine gestiegene Nachfrage im Sommer, kann nicht genau beurteilt werden“.

Vizebürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) hört es gerne, dass das Billig-Ticket im Ortsbus so gut ankam. Dieser sei „beliebt“. Stewens spricht von einem „Schub in die richtige Richtung“. Allerdings: „Solange öffentliche Verkehrsmittel so stiefmütterlich behandelt werden, ist es sinnlos, es so günstig zu machen.“ Das fange ja schon mit der Bahnstrecke an, die derzeit südlich von Murnau gesperrt ist. Man müsse an die Infrastruktur und das Angebot rangehen. So sieht es auch Deyerling. „Wenn mehr Geld in den ÖPNV gesteckt wird, sollte man das Angebot im ländlichen Raum deutlich verbessern.“ Deyerling sieht diesbezüglich Nachholbedarf. „Man wird keinen in den ÖPNV bringen, wenn das keine Alternative zum Auto ist.“

Neue Tarife ab 1. September

Nicht nur das 9-Euro-Ticket ist passé. Dies gilt auch für die Preise, die bis Ende Mai im Omobi galten. Ab Donnerstag, 1. September, kostet eine Einzelfahrt 2,50 Euro statt bisher 2 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen ab sofort kostenlos. Für Gruppen von drei bis sieben Personen werden insgesamt fünf Euro berechnet. Zudem werden 10er-Karten angeboten. Der Bürger kann für 20 Euro zehn Fahrten erwerben. Auf diese Änderungen hatten sich die Murnauer Gemeinderäte vor ein paar Monaten verständigt.

Ob das Ortsbus-System auf die anderen Kommunen des Blauen Landes ausgeweitet wird, ist noch nicht ausgemacht. Voraussichtlich am 24. November wird sich der Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss des Kreistags erneut damit auseinandersetzen.

Kurz vor Ende des 9-Euro-Tickets gab es übrigens in Murnau nochmals einen Ansturm auf die Bahn. So herrschte am Dienstagabend im Zug Richtung Weilheim erhebliches Gedränge. Viele Passagiere standen auf den Gängen und vor den Türen.

