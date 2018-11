Fall Sichart: Brandbrief der Verkehrsamts-Leiterinnen

Alexandra Sichart bekommt nach ihrer gescheiterten Bewerbung um den Chefposten der Tourist-Information Murnau, der sie eine Kündigung folgen ließ, Rückendeckung von Kolleginnen aus Ohlstadt, Seehausen und Uffing. Diese können nicht verstehen, warum Vize Sichart keine Chance erhielt, sich als Leiterin zu bewähren.

Murnau– Gertrud Kraus will sich nicht zurückhalten, nicht schweigen – zu sehr treibt die Personalie im Nachbarort sie um: Der Leiterin der Gäste-Information Ohlstadt stößt „die Art und Weise“ sauer auf, „wie man mit Alexandra Sichart umgeht“.

Sichart leitet – wie bereits von Juni 2014 bis Juli 2015 – seit Ende Oktober wieder kommissarisch die Murnauer Tourist-Info. Chef Philip Schürlein hat gekündigt, um in seine Heimat Dinkelsbühl zurückzukehren – und sich bereits verabschiedet. Als die Rathaus-Verwaltung dessen Stelle ausschrieb, bewarb sich auch Sichart, die seit August 2015 als Stellvertreterin fungiert. Als eine von offenbar drei Kandidaten wurde sie im September zur finalen Vorstellung im Gemeinderat geladen. Ein Aspirant erschien nicht, die anderen beiden, darunter Sichart, konnten dem Anschein nach die Mehrheit des Gremiums nicht überzeugen. Jedenfalls begann die Suche von neuem, der Gemeinderat beschloss eine zweite Ausschreibung.

Zunächst lief die Bewerbungsphase bis 24. Oktober; mittlerweile findet sich in der Online-Stellen-Anzeige keinerlei Frist mehr. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das Rathaus lässt diese Frage unbeantwortet.

Klar ist: Sichart reichte nach über acht Jahren in der Tourist-Info, in der sie als Auszubildende begann und aufstieg bis zur stellvertretenden Referatsleiterin, die Kündigung ein und wird etwa Mitte Januar ihren Arbeitsplatz räumen. „Wenn ich mich irgendwo bewerbe, gehe ich das Risiko ein, dass ich die Stelle nicht bekomme – und das ist auch völlig legitim. Es ist nur schade, wie das unter diesen Umständen gelaufen ist“, sagt Sichart, ohne Details zu nennen: „Ich möchte, dass wir hier im Guten auseinandergehen.“ Zu kündigen fiel ihr nicht leicht. Die Entscheidung traf sie „nicht wegen der Arbeit – die mache ich sehr gerne, und ich liebe das Team –, sondern weil die Situation schwierig war“. Als ihre Kündigung die Runde machte, erhielt sie „ganz, ganz viel Zuspruch“ von Gastgebern, Kollegen aus dem Tourismus und anderen, „die bedauern, dass ich gehe“.

Drei langjährige Vertreterinnen der Branche machen ihre Rückendeckung für Sichart öffentlich: Rosi Biehler (Verkehrsamtsleiterin in Seehausen), Lydia Krautwald (Verkehrsamtsleiterin in Uffing) und eben Gertrud Kraus; die gelernte Einzelhandelskauffrau durfte sich einst in Murnau als Quereinsteigerin bewähren und sagt jetzt: „Wir wollen ein Zeichen setzen.“ In einem gemeinsamen Brandbriefbrechen die Touristikerinnen eine Lanze für Sichart und äußern ihr Unverständnis darüber, dass diese keine Chance als Referatsleiterin erhalten hat. Sichart habe den Beruf gelernt und sei „seit acht Jahren das Herzstück der TI, sowohl kollegial als auch fachlich. Sie war es, die alles auffing, als mit der Personalie Uwe Prechtl (2014 gekündigter Murnauer Tourist-Info-Chef, Anm.d.Red.) Land unter angesagt war.“ Sichart, eine Murnauerin, die mit dem Ort verbunden sei und sich in der Region auskenne, sei in allen Bereichen eingearbeitet und könne alle anfallenden Aufgaben abdecken. „All dies wird in der Stellenausschreibung erwartet, trotzdem konnten sich die Verantwortlichen für Alexandra Sichart, die sich für die Stelle als Leiterin auch auf unser Anraten hin beworben hat, in erster Runde nicht entscheiden.“

Das Resümee der drei Frauen: „Wenn Engagement, Kompetenz, Zuverlässigkeit und persönlicher Einsatz so wenig geschätzt werden, ist es nur verständlich, wenn fähige Leute das Handtuch werfen, weil sie sich nicht dauerhaft als Lückenfüller benutzen lassen wollen.“

Verbale Unterstützung, die Sichart „gut tut“.In rund zwei Monaten wird ihre Zeit in der Tourist-Info Murnau enden, die Anfang Januar ins Rathaus umziehen soll. Sichart will ohne große Unterbrechung weiterarbeiten, lässt aber offen, ob und wo sie einen Job gefunden hat.

Wer Sicharts Nachfolge als Referats-Vize antritt, steht nach Angaben aus dem Rathaus fest. Die Nachbesetzung erfolgt zum 1. Dezember. Falls der neue Chef noch nicht in der Tourist-Info angefangen hat, wenn Sichart ausscheidet, „so wird die stellvertretende Leitung für diesen Zeitraum übernehmen“. Da man zudem eine fachliche Verstärkung für den Bereich des Veranstaltungsmanagements gewonnen habe, „ist eine geregelte Übergabe der Aufgaben und eine weiterhin erfolgreiche Arbeit im Bereich des Tourismus gewährleistet“.

Was den Chefposten angeht, läuft das Bewerbungsverfahren. „Es liegen uns derzeit 37 Bewerbungen vor“, teilt die Verwaltung mit. Momentan fänden weitere Vorstellungsgespräche statt. Danach werden dem Gemeinderat mindestens drei Kandidaten präsentiert – „so dass dann zeitnah die Entscheidung getroffen werden kann“.